Noora Kivimaa viihtyy hevosen selässä. Aiemmin hän on osallistunut muun muassa Montékypärät kilpailusarjaan. Kuvassa Kivimaa on Stay On Topin selässä.
Noora Kivimaa viihtyy hevosen selässä. Aiemmin hän on osallistunut muun muassa Montékypärät kilpailusarjaan. Kuvassa Kivimaa on Stay On Topin selässä.Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Noora Kivimaa on omimmillaan hevosen selässä – "Monté haastaa sekä henkisesti että fyysisesti"

Monté vei Noora Kivimaan mennessään kertakokeilulla.
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Noora Kivimaa
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