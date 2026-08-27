Esa Holopaisen ajama Siirin Toive on uusi valiojuoksija.
Esa Holopaisen ajama Siirin Toive on uusi valiojuoksija.Maisa Hyttinen
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Nopein karsintavoittaja Siirin Toive on Derbyn suosikki

Petri Laine hamuaa valmentajana toista Derbyn voittoa lauantaina Killerillä.
Julkaistu
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Petri Laine
Siirin Toive
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