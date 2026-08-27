Nopein karsintavoittaja Siirin Toive on Derbyn suosikki

Siirin Toive otti Derbyn karsintavoittonsa keulasta tuloksella 24,9a/2140 metriä. Tulos oli kolmesta karsinnasta nopein. Samalla 5-vuotias ori kirjautti itsensä valiojuoksijaksi.”Hienosti meni ja Teivon jälkeen siltä osasikin odottaa hyvää suoritusta”, valmentaja Petri Laine kertoo.Derby-karsinta oli Siirin Toiveelle vasta kauden toinen ja koko uran seitsemäs kilpailu. Pikkukunkun ori voitti niin ikään keulapaikalta kuninkuusraviviikonloppuna.”Ehkä hevosessa on nyt ollut hiukan enemmän virtaa, kun kilpailukautta on saatu käytiin. Teivon jälkeen ei tarvinnut karsintaan valmistautumisessa ihmeitä tehdä. Karsinnan jälkeen hevosen olemus oli ihan normaali”, Laine sanoo..Finaalissa kakkosradalta Esa Holopaisen luotsaamana kiihdyttävälle Siirin Toiveelle keulajuoksu tuntuu todennäköisimmältä, mutta ei muilta juoksupaikoiltakaan ajamisen pitäisi olla kynnyskysymys menestymiselle.Laine on voittanut Derbyn kerran valmentajana, kun Parvelan Retu oli ikäluokkansa ykkönen vuonna 2020. Nyt Laineella on mahdollisuus menestyä 5-vuotiaiden suurimmassa ikäluokkakilpailussa myös kasvattajana.”Finaalissa on taas uusia hevosia vastassa, joten helpolla voitto ei tule. Hienoa tietysti olisi kisa voittaa omalla kasvatilla”, Laine toteaa.