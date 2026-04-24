Seinäjoelle saapuva Olly Håleryd kuuluu tammojen eliittiin

Viitosradan Olly Håleryd on kilpaillut tällä kaudella kaksi kertaa. Se aloitti maaliskuun lopulla Diamantstoetissa kakkossijalla, edellä oli Clarissa. Jägersrosta tuli ensimmäinen voitto 11. huhtikuuta. Trixtonin tytär kiisi keulasta ajan 10,1a/1640 m.”Olly Håleryd voitti viimeksi hyvällä ajalla, ja on mielenkiintoista nähdä huipputamma kilpailemassa eliittiä vastaan. Se hipaisi viimeksi jalkaansa ja kadotti raviaan loppumatkalla. Nyt on kaikki kunnossa, ja hevonen näytti oikein hyvältä hiitissä. Olly Håleryd on todella nopea, ja uskon, että kamppailemme voitosta”, Redén sanoo.Olly Hålerydin ura käynnistyi 4-vuotiaana 2022 Pohjois-Ruotsissa Ann-Catrin Friskin valmennuksesta. 5-vuotiaana Olly Håleryd ravasi kolme Diamantstoet-voittoa. Kausi 2024 alkoi kahdella voitolla, mutta sitten valmentaja vaihtui kohun saattelemana.”Tieto, jonka saimme oli, että omistajat olivat tyytymättömiä kilpailemiseen, tuloksiin ja kuskivalintoihin”, kuski Ove A Lindqvist kertoi Travrondenille.Redéniltä tamma aloitti kolmella voitolla kesällä 2024. Olly Håleryd kilpaili vuoden 2025 Elitloppet-viikonloppuna ja voitti 500 000 kruunun Diamantstoet-finaalin ajalla 09,8a/1640 m. Viime elokuussa tuli hopeaa tammojen EM-kisassa.Ori Chestnut on Menhammar Stuterin kasvatti. Jocosen pojan osaomistaja Paula Ahlström on Solvallan voittajahaastattelija ja tuttu ATG:n lähetyksistä yhdessä miehensä Per Skoglundin kanssa.Chestnut aloitti Oskar Kylin Blomin valmennuksesta ja menestyi mukavasti, voittoja tuli seitsemän. Se siirtyi Redénille vuoden 2022 keväällä, ja nousu kohti kultadivisioonia alkoi. Chestnut kilpaili vuosi sitten vuodenvaihteessa Vincennesisä, se tienasi lähes 50 000 euroa ja voitti Prix de Brionnen.Se lähti uudelleen Ranskaan viime vuoden lopussa, nyt oli tuloksena vain yksi nelossija. Seinäjoki Racen kunto viimeisteltiin Eskilstunassa huhtikuun puolivälissä. Redén itse ajoi orin keulasta voittoon volttituloksella 13,8/2140 m.”Chestnutilla oli epäonnea Ranskan starteissa talvella, se jäi monta kertaa pussiin voimat tallella”, Redén toteaa. ”Chestnut on tullut jälleen kuntoon, ja viimeksi se kulki taas jämäkällä tyylillä. Hevonen on tullut myös nopeammaksi, aiemmin se on ollut enemmän vahva.”Chestnut aloittaa Sandra Erikssonin aloittamana radalta neljä.”Hyvän selkäjuoksun jälkeen se kirii terävästi.”