Arto Heiskanen on päässyt Main Stagen kanssa kokemaan mm. Suur-Hollola-ajon voiton. Sitä päivää hän ei unohda.
Arto Heiskanen on päässyt Main Stagen kanssa kokemaan mm. Suur-Hollola-ajon voiton. Sitä päivää hän ei unohda.Kuva: Tuovi Huttunen
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Omistamisen syvin olemus – Kimppaomistaminen on tuonut huikeita kokemuksia Janne Marttiselle ja Arto Heiskaselle

Janne Marttiselle ja Arto Heiskaselle raviurheilu sekä hevosenomistaminen on joukkueurheilua ja elämyksien hakemista.
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hevosenomistaminen
Janne Marttinen
Arto Heiskanen
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