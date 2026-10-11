Arto Heiskanen on päässyt Main Stagen kanssa kokemaan mm. Suur-Hollola-ajon voiton. Sitä päivää hän ei unohda. Kuva: Tuovi Huttunen

Lähikuvat Omistamisen syvin olemus – Kimppaomistaminen on tuonut huikeita kokemuksia Janne Marttiselle ja Arto Heiskaselle Janne Marttiselle ja Arto Heiskaselle raviurheilu sekä hevosenomistaminen on joukkueurheilua ja elämyksien hakemista.