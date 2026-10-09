Annika Aalto on elänyt hevosten parissa koko elämänsä. Kuvassa kaverina Callela Albatross.
Annika Aalto on elänyt hevosten parissa koko elämänsä. Kuvassa kaverina Callela Albatross.Kuva: Anu Leppänen
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Hevosille omistautunut Annika Aalto tuntee hevosenhoitamisen monet puolet

Annika Aalto valmistui hevosenhoitajaksi Ylä-Savon ammattiopistosta Kiuruvedeltä vuonna 2004. Hän on yksi ammattikuntansa kokeneimmista.
Julkaistu
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hevosenhoitaja
Annika Aalto
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