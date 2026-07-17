Otteitaan kohisten parantanut Vipinän Vihellys Varsakunkun finaaliin iskussa – "Ei olla kaihdettu ikäluokan kovimpia"

Viime kuukausina mainiosti menestyneen Heikki Mikkosen tallin valttikortti St Michel -sunnuntaina ajettavaan 5-vuotiaiden suomenhevosten Varsakunkun finaaliin on Vipinän Vihellys. Kilpailun karsinnan ori voitti viime tiistaina Mikkelissä, kun se kulki kolmatta rataa pitkin kilometrin mittaisella kirillä voittoon ajalla 24,6a/2100 metriä.”Se oli tosi hyvä esitys. Hevosta ei tarvinnut käskeä lainkaan, kun se teki kirinsä ihan pyytämättä. Se tuntui olevan tosi voimissaan, joten kärryillä sai istua levollisesti”, Mikkonen kehuu.Karsinnan jälkeen Vipinän Vihellys on Mikkosen mukaan ollut hyvin pirteä, joten kaikki vaikuttaa olevan kunnossa kauden ensimmäistä isoa kisaa kohti mentäessä. Vipinän Vihellyksen 5-vuotiskausi käsittää nyt neljä starttia, joista jokainen on päättynyt voittoon. Starteissa merkille pantavaa on, että hevonen on koko ajan näyttänyt vain parantavan.”Ilman muuta odotukset kauden jatkosta ovat koko ajan nousseet, mutta tältä hevoselta on odotettu paljon jo aiemmin. Pienestä varsasta alkaen se on tuntunut lahjakkaalta ja aika kunnianhimoisesti on kilpailtu. Ei olla pienellä voittosummalla kaihdettu kilpailla ikäluokan kovimpia vastaan”, Mikkonen sanoo..Vipinän Vihellys5-vuotias oriSuku: Välähdys – Vihjeen Vipinä, TuroStartteja 15: 6–1–1, voittosumma 20 970 euroaEnnätykset 24,6ake, 26,4keValmentaja Heikki MikkonenHoitaja Saara EerolaOmistaja Talli Villen Vallattomat OmistajatKasvattaja Harri WestmanKilpailee sunnuntaina Mikkelissä 5-vuotiaiden Varsakunkun finaalissa.Vipinän Vihellyksen omistaa Talli Villen Vallattomat Omistajat, jonka edustajana toimii valmentaja Mikkonen. Hänen lisäkseen omistajiin kuuluvat Minna Juvonen, Arto Heiskanen ja Tuomo Ryth. Kimppa perustettiin, kun Vipinän Vihellys ostettiin pikkuvarsana suoraan emänsä Vihjeen Vipinän alta.”Läksin katsomaan kasvattaja Harri Westmanin luo Vilkkeen Viehätystä ajatellessani ostaa itselleni geenipankin eli tulevaisuuden siitostamman. Samalla reissulla Vipinän Vihellys iski silmääni sen seisoessa emänsä alla, joten kysyin onko tuo jo myyty. Ei ollut, joten pyysin Harrilta viikon verran aikaa, jos saisin kerättyä porukan varsaan kasaan”, Mikkonen taustoittaa.Lahjakkaalta tuntuneen oriin uran ensimmäinen kausi oli kuitenkin totisesti laukkojen värittämä. Se saavutti hyppyjen lomassa paikat Oulu Expressin, Kriteriumin ja Varsakunkun finaaleihin, mutta loppukilpailuista jokainen vesittyi laukkoihin.”Muut omistajat eivät luoneet minulle mitään paineita, vaikkei onnistuttu. Vastaavasti loin itse paineita itseäni ja hevosta kohtaan. Loppukaudesta annoin välillä Jukankin (Torvinen) ajaa sillä, mutta ei kuskinvaihdoksella ollut suurta eroa hevoseen. Laukkoja tuli, muttei toki hevonenkaan enää ollut tuolloin niin hyvä kuin alkukesästä”, Mikkonen kertaa.Epäonnistumiset olivat kuitenkin Mikkoselle itselleen henkisesti helpotus.”Ne antoivat omanlaista työrauhaa minulle oman pääni sisällä. Täytyi vain uskoa, että tämä hevonen valmistuu ajan kanssa, eikä ohjastajaa tai varustusta vaihtamalla. Treenitalven aikana Vipinän Vihellyksen isoin kehitys on tapahtunut sen henkisellä puolella”, hän miettii.Kauden ykköstähtäin on elokuun lopussa Killerillä ajettavassa Derbyssä, jonka Mikkonen on voittanut ohjastajana vuonna 2012 setänsä Jaakko Mikkosen treenaamalla Ekolokilla. Sunnuntaina hän vastaavasti tavoittelee valmentaja- ja ohjastajauransa ensimmäistä Varsakunkun voittoa..Täytyi vain uskoa, että tämä hevonen valmistuu ajan kanssa.Heikki Mikkonen Vipinän Vihellyksestä.25 000 euron ensipalkintoa Vipinän Vihellys tavoittelee 2120 metrin perusmatkalta, mutta lähdössä tammat saavat 20 metriä hyvitystä oreihin ja ruuniin.”Paljon tammoja on nyt paalulla, kun monena aikaisempana vuonna kovat oriit ovat vähän pelästyttäneet tammat pois lähdöstä. Ceepra ja Viksun Cikka ovat pirun hyviä tammoja, jotka voivat paalulta huitaista 25-tuloksen. Silloin takamatkaltakin on tulemista ja ison paalun myötä kierrettävää on jo valmiiksi”, Mikkonen ennakoi.Varustemuutoksia Vipinän Vihellykselle ei ole tiedossa. Niiltä osin kaikki oljenkorret on tarkoitus säästää tulevaisuuteen.”Korvat oriilla ovat tiukasti kiinni, eikä silmälappuja olla edes mietitty. On se sen verran rehti poika tekemään töitä, ettei sellaiset ajatukset ole vielä edes käyneet mielessä”, Mikkonen kertoo.Tallin toinen hevonen Varsakunkun finaalissa on paalulta starttaava Vilkkeen Viehätys, joka saavutti kahdesta ajetusta karsinnasta sijat viisi ja kuusi. Tamma ei ole Mikkosen mukaan ollut sellainen kuin parhaimmillaan pystyisi.”Rima on nyt aika korkealla, eivätkä heikon karsintamenestyksen myötä lähtöasetelmatkaan ole parhaat mahdolliset. Se ei ole mennyt ihan siten kuten olisin odottanut, mutta koitetaan keksiä tammalle jotain”, Heikki Mikkonen sanoo.