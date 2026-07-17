Vipinän Vihellyksen kauden iso maali on suomenhevosten Derbyssä. Ennen sitä ori tavoittelee suurkilpailuvoittoa Varsakunkusta.
Vipinän Vihellyksen kauden iso maali on suomenhevosten Derbyssä. Ennen sitä ori tavoittelee suurkilpailuvoittoa Varsakunkusta.Kuva: Roosa Lindholm
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Otteitaan kohisten parantanut Vipinän Vihellys Varsakunkun finaaliin iskussa – "Ei olla kaihdettu ikäluokan kovimpia"

Vipinän Vihellyksen 5-vuotiskausi on sujunut kullanhohtoisesti.
Julkaistu
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Varsakunkku
Vipinän Vihellys
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