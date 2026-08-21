Luke The Spook ja Adrian Kolgjini saapuvat elokuussa Kouvolaan.
Luke The Spook ja Adrian Kolgjini saapuvat elokuussa Kouvolaan.Kuva: Maisa Hyttinen
Lähikuvat

Pätkänopea Luke The Spook Kouvolaan voimat tallella

Jenkkiori Luke The Spook tuo Stall Courantin punaiset ajovärit Kouvolaan. Valmentaja Adrian Kolgjini ohjastaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Adrian Kolgjini
Nora Viljanen
Luke The Spook
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi