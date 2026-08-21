Pätkänopea Luke The Spook Kouvolaan voimat tallella

Kolgjini on kilpailuttanut oria tänä vuonna eliittilähdöissä. Kausi alkoi Paralympiatravetin vitossijalla. Elitloppetin karsinnassa Luke The Spook oli kuudes. Bjerken Europamatchissa ori oli neljäs, Guldsprinternistä tuli kolmonen. Hugo Åbergs Memorialissa se sijoittui seitsemänneksi.”Luke The Spook on erittäin pätkänopea hevonen, se pystyy menemään 300–400 metriä tosi kovaa. Ylensä sitä on yritetty käyttää lopussa. Siksi sillä ei yleensä avata erityisen lataamalla”, Kolgjinin tallilla työskentelevä Nora Viljanen kertoo.”Hevonen on jäänyt viimeisimmissä starteissa ajamattomaksi, eikä nopeutta ole päästy hyödyntämään. Voimia on ollut tallella joka kerta. Halmstadissa se lopetti lujaa ja ehti siellä loppupareista kolmanneksi.”.Greenshoen 5-vuotias poika kilpaili kaksi ensimmäistä vuotta Marcus Melanderin valmennuksessa USA:ssa ja 3-vuotiskauden jälkeen se siirtyi Ruotsiin Adrian Kolgjinin valmennukseen. Ensimmäinen suuri tehtävä oli 4-vuotiaiden Kungapokalen toukokuussa, jossa se oli toinen, Sprintermästaren-finaalista tuli nelossija.”Luke The Spook on treenannut hyvin Jägersron jälkeen. Don Fanucci on vanha mestari, ja sehän on tietenkin lähdön paras hevonen, mutta kiva nähdä mihin Luke riittää. Kouvolan kurvien pitäisi myös onnistua siltä.”