Pekka Saari ei anna sairauden lannistaa – "Miten paljon hevonen voikaan tuottaa hyvää mieltä pelkästään olemalla siinä"

Suomirapin pioneeri Elastinen kynäili yksitoista vuotta sitten kappaleen, joka on soinut muutaman ravihevosen voittobiisinäkin. Kertosäkeen alku sopii erinomaisesti myös tähän tarinaan: ”Katse eteen ja suupielet ylöspäin. Teen vastoinkäymisistä voimaa.”Huhtikuussa 76 vuotta täyttänyt pitkän linjan hevosmies Pekka Saari on kokenut urallaan monta tähtihetkeä. Huipputamma Ruutuliina piti miehen nimeä otsikoissa 1990-luvulla, ja osaavissa käsissä on käynyt vuosien saatossa kaikkineen yli 400 hevosta.Viime vuosina tilastomerkinnät ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi. Vilppulan mies on käynyt taistelua haimasyöpää vastaan, ja vointi on heitellyt laidasta laitaan.”Sairastuin haimasyöpään kesällä 2024, ja lokakuussa olin leikkauksessa. Selvisin sairaalasta ja pystyin vähitellen ajamaan hevostakin”, Saari alustaa..Pekka SaariSyntynyt 6.4.1950Omistanut hevosia yli 50 vuottaSaanut hevosen läsnäolosta lisää positiivisuutta ja elinvoimaaTähtää 8-vuotiaan Asmorin kanssa kaviourille.Kyseinen hevonen on 8-vuotias Hilpetöörin poika Asmori, jonka Saari hankki erikoisten vaiheiden jälkeen kolme vuotta sitten.”Hevonen tuli myyntiin siksi, että sitä ei saanut lähtemään pihasta mihinkään. Kävin Mikkelin raviradalla katsomassa ruunaa ja kävelin hevosen ympärillä. Yritin etsiä siitä jotain juttua, tietynlaista merkkiä. Sillä hetkellä ei tullut mitään suurempaa elämystä, mutta päätin ostaa sen. En päässyt kolmen ensimmäisen ajokerran jälkeen 50 metriä kauemmas kotoa, joten päätin laittaa Asmorin laitumelle kesäksi.”Talven tullen sinnikkyys alkoi kantaa hedelmää. Asmorin ja isäntänsä yhteinen valssi sujui yhä paremmin.”Kyllä siellä pellolla käytiin useampikin neuvottelu, ennen kuin päästiin asioissa seuraavaan pisteeseen. Tuollainen projekti vaatii pitkää pinnaa, eikä menemistä voi pakottaa. Täytyi lukea hevosta ja pyytää sitä jatkamaan matkaa heti, kun korvat kääntyivät edes hetkeksi eteenpäin.”Vastoinkäymisten jälkeen kaikki näytti hyvältä tulevaa ajatellen. Positiivisia uutisia tuli myös syöpähoitojen osalta, ja Saari sai viime vuoden heinäkuussa niin terveen paperit kuin syöpään sairastunut voi saada. Ikävä käänne tapahtui kuitenkin pari kuukautta myöhemmin.”Loka–marraskuussa löytyi etäpesäke, ja sytostaattihoidot alkoivat. Välillä kunto ei ollut kovinkaan hyvä, mutta Asmori toi sellaisina hetkinä voimaa. Voisi sanoa, että se kantoi vaikeiden aikojen yli”, Saari kiittelee.Viimeisimmässä kontrollissa tuli lisää hyviä uutisia. Kasvain oli jopa hieman pienentynyt, joten hoidot olivat purreet.”Olotila on tällä hetkellä hyvä. Vaikka syöpään sairastunut ei koskaan saakaan terveen papereita, niin nyt tuntuu ihan hyvältä.”.Tuollainen projekti vaatii pitkää pinnaa, eikä menemistä voi pakottaa. Täytyi lukea hevosta.Pekka Saari.Viisikymmentä vuotta sitten ensimmäisen hevosensa ostanut Saari ei ole missään vaiheessa halunnut katkaista yhteyttä nelijalkaiseen ystävään. Sairastelukierteen myötä hänen ajattelunsa on saanut kuitenkin kokonaan uusia ulottuvuuksia.”Käyn taksikyydillä keskussairaalassa kontrolleissa. Siellä tulee oltua usein jo hyvissä ajoin, ja odotusaulassa kaikki vain tuijottavat hiljaa seinää odottaen omaa vuoroaan. Kerran aloin kertomaan omasta tilanteestani ja juttelemaan paikalla olleiden ihmisten kanssa. Tuntui, että hetken kuluttua en saanut enää suunvuoroa, kun ihmisillä oli niin kova tarve puhua. Kun hoitaja tuli hakemaan minut, heilautin porukalle kättä kuin Vermon voittajaesittelyssä konsanaan. Luulen, että se hetki oli tarpeellinen ihan meille kaikille.”Hevosista puhuttaessa tietyt peruspilarit ovat edelleen olemassa.”Periaatteessa pohja on sama kuin aina ennenkin: innostun todella paljon, jos hevonen on oikeasti juoksija ja sillä pystyy voittamaan lähtöjä. Mutta sen rinnalle on tullut muutakin”, Saari kertoo.”Kävin Seinäjoella yrittämässä Asmorilla koelähtöä, mutta laukat pilasivat silloin homman. Totta kai se vähäsen harmitti, sillä luulen tällä olevan kyvyt ainakin 23-vauhteihin. Suurin oivallus tuli kuitenkin siitä, että kävin yksin hevosen kanssa raveissa. Ajattelin, että onpa hienoa, kun minä vielä voin ja jaksan tehdä tällaista. Miten paljon hevonen voikaan tuottaa hyvää mieltä pelkästään olemalla siinä.”Hevosmiehen katse siintää jo kohti tulevia koitoksia, eikä harrastuksen lopettaminen ole käynyt mielessä. Pikemminkin päinvastoin.”Minulla on tallissa viisi karsinaa, mutta olen purkanut niistä kaksi pois. Jos saan tuon Asmorin kulkemaan sillä lailla kuin kuvittelen, luulen puhelimen soivan jossain vaiheessa. Voisi tähän ottaa jonkin pärjäävän hevosen treeniin, sillä hevosauto ja koppi kyllä löytyy. Rekkakorttikin on edelleen voimassa, ettei tarvitse arvuutella, millaisella vehkeellä koppia pystyy vetämään. Elinvoimaa löytyy edelleen”, Saari niputtaa.