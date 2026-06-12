Pekka Saari ja Asmori ovat kokeneet yhdessä monenlaista. Kuva: Irene Saari

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Pekka Saari ei anna sairauden lannistaa – "Miten paljon hevonen voikaan tuottaa hyvää mieltä pelkästään olemalla siinä"

Hevosen ja ihmisen yhteys voi kantaa synkimpienkin aikojen yli. Tämä on Pekka Saaren ja Asmorin tarina.