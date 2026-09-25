Better Leader ja Ville Koivisto
Ville Koivistolla oli karsinnassa aikaa tuulettaa Better Leaderin rattailla.Kuva: Maisa Hyttinen
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Better Leader karsintavoittajana suureen finaaliin – "Olihan se uskomaton esitys"

Better Leader ylitti odotukset jäätävällä karsintaesityksellä.
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Petri Klemola
Better Leader
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