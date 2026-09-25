Better Leader karsintavoittajana suureen finaaliin – "Olihan se uskomaton esitys"

Petri Klemolan kaltainen toimija alkaa olemaan melko harvinainen nykypäivän raviurheilussa. Hänen verrattain pienestä joukkueesta putkahtelee vuodesta toiseen menestyviä ravureita. Harvinaista siitä tekee se, että hän treenaa käytännössä pelkästään perheen omia kasvatteja. Onpa hän onnistunut kasvattamaan yhden Derby-voittajankin. Keen Leader voitti kisan vuonna 2009. Samana vuonna veljesten Maatalousyhtymä Klemola, jonka osakas Petri on, palkittiin Vuoden kasvattajana.Lisäksi Klemolan perhe on kasvattanut lukuisia Derby-finalisteja. Vuonna 2000 heillä oli niitä peräti kaksi: Born Leader ja Brave Leader.Vaikka Isla J Brave toi aikanaan lukuisia suurkilpailuvoittoja Petri Klemolalle, Kriteriumia hän ei ole koskaan voittanut treenarina. Lauantaina siihen tarjoutuu mahdollisuus, kun Better Leader taistelee 3-vuotiaiden pääkilpailun voitosta.Näyttävän näköinen Better Leader vakuutti karsinnassa. Se eteni keulaan 800 metriä juostuna, mutta menetti johtoaseman Elsas Dexterousin yllätysiskussa. Ville Koivisto nosti Better Leaderin reilut 1200 metriä jäljellä johtavan rinnalle. Viimeiset 700 metriä Klemolan treenattava paineli alta 11-vauhtia ja voitti tuloksella 13,4akp. Aika jää vain kaksi kymmenystä Planbeen juoksemasta kilpailu- ja Suomen ennätyksestä.”Olihan se uskomaton esitys. Tiesin, että hevonen on hyvä, mutta tuo oli enempi kuin osasi odottaa. En minä ainakaan osannut tuollaista odottaa. Vähän pelkäsin, että tuleeko ylilyönti vai mitä tulee”, Klemola tuumaa..Sanoisin takarivin paikan puolittaneen laukan riskin.Petri Klemola ratavalinnasta.Better Leader on kilpaillut vain viisi kertaa, mutta hevosesta on puhuttu lahjakkuutena jo koelähdöstä alkaen. Oikeastaan Klemola kehui sitä jo ennen uran alkua merkkipäiväjutussa (HU29.4.2026).”Kyllä heti opetusvaiheessa tunsi, että tässä on jotain erikoista. Sanoinkin eräälle hevosalan ammattilaiselle, että nyt voi tulla taas pitkästä aikaa hyvä hevonen. Hän laittoi karsinnan jälkeen kotimatkallamme viestiä, että kyllä taisit jo kaksi vuotta sitten tietää.”Better Leaderista on tuon kahden vuoden aikana kasvanut hieno hevonen. Klemolan kuvaus on paljonpuhuva.”Se on iso, komea ja mukava hevonen, jonka kanssa on ilo tehdä töitä. Olemme olleet herkkiä ruunaamaan varsoja, koska meillä on paljon hevosia. Tämä on ollut koko ajan sellainen, että jos tämän olisi ruunannut, olisi tuntunut kuin syntiä olisi tehnyt. Se on luonteeltaan niin hieno.”Finaaliin Better Leader lähtee takarivistä numerolla yhdeksän. Klemola pääsi valitsemaan radan neljäntenä.”Better Leader ei ole aivan sataprosenttisen varma siitä auton takaa. Pikkuisen pienensin sitä riskiä näin. Pikkuisen laukkaa pitää edelleen pelätä, mutta sanoisin takarivin paikan puolittaneen laukan riskin”, treenari arvioi.Vielä Klemola ei ole haaveillut Kriterium-voitosta tai muutenkaan antanut ajatuksen karata pidemmälle tulevaisuuteen. Hän vakuuttaa etenevänsä päivä kerrallaan.”Olen sillä mielellä, että Better Leader näytti jo kapasiteettinsa. Meillä on hyvä hevonen, ja vaikka kerran epäonnistuisimme, ei sitä ota meiltä kukaan pois.”Better Leaderin rattailla jatkaa sitä kaikissa starteissa ohjastanut Ville Koivisto. Myös varusteet ja balanssi pysyvät samoina.”Jännityksellä odotetaan finaalia. Se mitä saadaan, siitä iloitaan. Elämä jatkuu myös Kriteriumin jälkeen.”