Lauantain PM-kisassa kolme kovaa ulkomaalaishaastajaa

Merete Viksåsin Stumne Fyr saapuu seitsemännen kerran Suomeen. Se on kaksinkertainen Ruunaruhtinas, PM-kisoista sillä on sijat 2 ja 3. Härmässä ruuna on nähty myös kahdesti.Stumne Fyr kilpaili Ylivieskan voittostarttien jälkeen Unionskampenissa Färjestadissa syyskuun lopulla. Pienen tauon pitänyt ruuna ei pystynyt punnertamaan takaa kärkitaistoon, kun edessä menivät kovat hevoset.“Olemme käyneet Suomessa aika usein. Tulemme sinne mielellämme, vastaanotto on aina ollut miellyttävä. Ylivieskassa Stumne Fyr oli todella hyvä, se tsemppasi molemmissa lähdössä oikein hienosti”, Viksås kertoi.”Unionskampenissa hevonen oli myös ihan hyvä. Edessä ajettiin puolta rataa, eikä se päässyt kunnolla etenemään. Se oli jo välillä neljännellä radalla. Sieltä oli mahdoton tulla, kun kärki veti osan matkaa varmaan 17-vauhtia. Sen lähdön voimme unohtaa.”Färjestadin jälkeen Stumne Fyriä on päästy treenaamaan suunnitelman mukaan.“Lähtö on kovatasoinen, kuten sen kuuluukin olla. Paljon riippuu juoksunkulusta. Saimme oikein hyvän lähtöpaikan ja paremman kuin haastajat. Kelvollisella juoksulla voimme varmaan taistella ainakin kolmossijasta. V.G. Voitto ja Grislefaksen ovat kovia vastustajia.”Åse Fryd tulee Stumne Fyrin matkaseuraksi. Se siirtyi Viksåsin valmennukseen kesällä ja on mennyt hienosti. Åse Fryd starttaa avoimessa tammaryhmässä. Se voitti viimeksi Färjestadissa hienolla volttituloksella 23,8/2140..Nicklas Blom on Bäcklös Urielin kasvattaja ja omistaja yhdessä Kristin Perssonin kanssa. Wiktor Kylin-Blom ja Oskar Kylin-Blom ovat Nicklas Blomin poikia.Bäcklös Uriel voitti 3-vuotiaana Ruotsin Kriteriumin Wiktor Kylin-Blomin ajamana. Se tuli ryminällä takaisin 7-vuotiaana Jan-Olov Perssonin valmennuksesta, tuloksena 10 voittoa ja yli miljoonan kruunun tienestit vuonna 2023. Bäcklös Uriel on kilpaillut sen jälkeen avoimissa lähdössä. Elokuun lopulla se nappasi kolmossijan Ruotsin mestaruudessa Oskar Kylin-Blomin ajamana.“Bäcklös Uriel oli suuri lupaus jo 3-vuotiaana, ja ajoin sen ykköseksi Kriteriumissa. Se oli heti nopea ja vahvuutta löytyi myös. Kovaa vauhtia se pystyi ylläpitämään pitkään”, Wiktor Kylin-Blom kertoi.“Ori tuli kotiin Jan-Olov Perssonilta viime lokakuussa, ja Steggbests Minne oli tämän vuoden toinen startti. Kävimme hevosen läpi huonon avausstartin jälkeen. Oli tosi hieno tunne, kun se voitti Skellefteåssa. Muistan, että huusin riemusta maalin kohdalla, kun Oskar ajoi voittoon.”Unionskampenissa Wiktor Kylin-Blom ajoi Bäcklös Urielilla itse. ”Kärjessä oli kaksi kovaa hevosta. Loppua tultiin vauhdilla, eikä ollut järkeä lähteä kolmannelle, kun kärki veti 16–17-kyytiä. Pystyimme vain seuraamaan, mutta hevonen tuntui hyvältä ja terveeltä”, Kylin-Blom arvioi.“Nopeus on varmaan Bäcklös Urielin paras ominaisuus. Se on tosi nopea heti startista. Viimeksi en ladannut täysiä. Harmi, että saimme takarivin.”Bäcklös Uriel on näyttänyt kykynsä myös siitosoriina. Sillä on 15 kolmivuotiasta, joista 11 on startannut ja neljä on voittanut..Tjomsland jahtaa kolmattaÖystein Tjomsland voitti PM-kisan Tekno Odinilla 2015. Hannu Torvinen ajoi 2023 ykköseksi Grislefaksen G.L:n, jonka kärryillä nähdään tänä vuonna Santtu Raitala..Öystein Tjomslandin valmentama Grislefaksen G.L. tulee Turkuun kolmannen kerran. Se oli vuoden 2022 PM:ssä toinen, voitti 2023 ja oli viime vuonna viides. Ori on kilpaillut Nordic Kingissä kahdesti.Tänä vuonna se ei ole voittanut, mutta on kilpaillut kivenkovissa lähdöissä. Viimeksi se juoksi Unionskampenissa ja oli johtavan rinnalta hyvä neljäs.”Grislefaksen teki oikein hyvän ja vahvan juoksun Unionskampenissa. Se kesti vaativan juoksupaikan hyvin. Se on enemmän vahva kuin nopea ja jaksaa mennä myös johtavan rinnalta. Turussa on kova vastus. Tiedän, että V.G. Voitto on hirmuhevonen, se on nyt radalla kahdeksan ja antaa vähän mahdollisuuksia myös muille. Uskon, että Grislefaksen pystyy olemaan kolmen parhaan joukossa”, Jimmy Jonsson arvioi Tjomslandin tallilta.