Grislefaksen G.L. on etukäteen V.G. Voiton kovin haastaja. Taustalla vasemmalla oleva Stumne Fyr on myös tottunut Suomen-kävijä.Kuva: Anu Leppänen
Lauantain PM-kisassa kolme kovaa ulkomaalaishaastajaa

Norjalaiset Grislefaksen G.L. ja Stumne Fyr ovat tuttuja PM-kävijöitä. Ruotsista tuleva Bäcklös Uriel kilpailee Suomessa ensimmäistä kertaa.
