Isä Matias Salo kannusti tytärtään Aino Saloa lähtemään ulkomaille hevosenhoitajaksi.
Isä Matias Salo kannusti tytärtään Aino Saloa lähtemään ulkomaille hevosenhoitajaksi.Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Ponit koukuttivat Aino Salon raviurheiluun – nyt edessä työ Itävallassa

Raviperheessä kasvanut Aino Salo suuntaa elokuun lopussa hevosenhoitajan töihin Itävaltaan. Tulevaisuudessa myös Ranskassa tai Ruotsissa työskentely kiinnostaisi.
Julkaistu
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Gerhard Mayr
Aino Salo
Itävalta
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