Ponit koukuttivat Aino Salon raviurheiluun – nyt edessä työ Itävallassa

Aino Salo bongasi toukokuussa sosiaalisesta mediasta, että Itävaltaan Gerhard Mayrin tallille haetaan työntekijöitä kesäkuukausiksi. Suven Salo halusi vielä viettää Suomessa, mutta nyt elokuun 26. päivä hän suuntaa laukut pakattuna kohti Mainshofenissa sijaitsevaa Mayrin tallia.Mayr on raviurheilussa Itävallan kärkinimiä ja suomalaisista hänellä työskentelee muun muassa pari vuotta sitten alppimaahan muuttanut Ari Viander.”Olin jo jonkin aikaa miettinyt ulkomaille hevosenhoitajaksi lähtöä, lähinnä Ruotsi ja Ranska kiinnostivat. Itävallasta ajatuksena kiinnostuin kuitenkin nopeasti ilmoituksen nähtyäni. Myös kotoa tuli tukea ajatuksella. Isä (Matias Salo) kannusti, että lähde vaan”, Salo taustoittaa..Aino Salo20-vuotias hevosenhoitaja IitistäOpiskellut myös lähihoitajaksi ja tehnyt töitä hoitoalalla viimeisen reilun kahden vuoden ajanAjanut poneilla 68 voittoaIsä ammattivalmentaja Matias SaloSuuntaa töihin Itävaltaan Gerhard Mayrin tallille.Itävaltalainen raviurheilu on Salolle entuudestaan vierasta. Reissuun hän suuntaa avoimin miettein ilman etukäteen varattua paluulippua. Asunnon saanti Itävallasta järjestyi työnantaja Mayrin ja hänen tiiminsä avustuksella.”Olen nähnyt vain kuvia ja videoita, joten on mielenkiintoista päästä tutustumaan uuteen ravikulttuuriin. Minulle puhuttiin, että Mayrin tallilla valmentautuu seitsemänkymmentä hevosta”, Salo tietää.Ajatukset hevosten parissa työskentelystä Ranskassa tai Ruotsissa saivat nyt siis siirtyä, mutta tulevaisuudessa ne olisivat Salon mielestä vielä kiva toteuttaa. 20-vuotias iittiläinen on lähihoitajaopintojen päätyttyä työskennellyt koulutustaan vastaavalla alalla sekä isänsä Matias Salon valmennustallilla kotona.”Valmistuin reilut kaksi vuotta sitten lähihoitajaksi. Niitä töitä teen muutamana päivänä viikossa ja sitten olen ollut iskän tallilla. Systeemi on toiminut tosi hyvin. Nuorempana minulle oli aina selvää, että haluan opiskella myös jonkin ei hevosiin liittyvän ammatin”, Salo kertoo..Ilman poneja en ole lainkaan varma, olisivatko hevoset alkaneet kiinnostaa minua lainkaan.Aino Salo.Nuorena ponilähdöissä loistanut Salo jopa ajatteli, ettei hevosista olisi hänelle tulevaisuudessa kuin hyväksi harrastukseksi. 68 voittoa ohjastajana tuoneen poniuran päätyttyä ajatukset omasta tulevaisuudesta muuttuivat.”Hevoset alkoivat kiinnostamaan aiempaa enemmän. Ikäni tuli vastaan poneilla kilpaa ajamiseen, ja aloin kotona touhuamaan enemmän hevosten kanssa. Ne veivät sitten mukanaan”, Salo hymähtää.Eikä ihme, sillä Matias Salon tallin hevosista muun muassa Com Rolf lukeutuu Aino Salon hoitohevosiin. Kuusivuotias ruuna on viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt kovan nousun sarjoissaan ja menestynyt Toto75-lähtöjä myöten.”Minulla siirtyminen poneista hevosiin kävi helposti, mutta ilman poneja en ole lainkaan varma, olisivatko hevoset alkaneet kiinnostaa minua lainkaan. Poniraviurheilulla on ollut mielestäni iso vaikutus nykyhetkeeni. Parhaimmillaan meillä oli seitsemän ponia valmennuksessa, joten aika vakavamielistä harrastamista se oli”, Salo pohtii.