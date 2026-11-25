Haastattelupäivää edeltävä yö on ollut Ruovedellä lyhyt, sillä Marika Enoranta on päässyt Vermon raveista vasta keskiyön jälkeen kotiin. Seuraava aamu on alkanut varhain, joten yön pohtimisia pitää jatkaa ajopaikkoja kunnostaessa. Aikataulu on tarkkaan laadittu, jotta Enoranta ehtii ajaa hevoset ennen uuden pimeän tuloa.Tunneihmisen olemus paistaa läpi pirskahtelevassa naurussa, mutta tunnetilat purkautuvat yhtä lailla myös epäonnistumisen hetkellä.Definitely Maybe kangistui edellisillan kilpailussaan keulapaikalta kauas rahasijojen ulkopuolelle. Juoksevien kulujen lisäksi ainoa ”palkinto” ravireissusta oli 10 euron sakot kärrynrenkaiden kurasuojien puuttumisesta.Lajin helppous ei juuri nyt viehätä. Enoranta on hetkellisesti kuin maansa myynyt, mutta alkaa toipua edellispäivän hukkareissusta jo ensimmäisten lauseiden aikana. Pahimmat ärräpäät on päästetty ilmoille tuoreeltaan kisan jälkeen.”Jos lopputulos olisi ollut erilainen tai kuulumisia olisi kysytty vuorokausi aikaisemmin, niin varmasti ne olisivat toisenlaisia”, Enoranta nauraa. ”Yöllä tultiin yhden aikaan kotiin ja aamulla viideltä piti palata takaisin talliin, että ehti töihin. Onhan tässä ollut pureskelemista, kun ei se hirveän hyvin mennyt. Sitä spekuloi jälkikäteen, missä kohtaa mentiin pieleen. Olihan siinä matkalla prässiä, mutta silti Definitely Mayben suoritus oli itselle iso pettymys.”.Marika EnorantaSyntynyt hevosperheeseen Ruovedellä, ja panostanut viimeiset viisi vuotta omaan valmennustoimintaanUra valmentajana, 142 starttia totosijoin 38-24-16, voittosumma 141 820 euroaTreenissä kolme starttihevosta, joiden lisäksi kaksi lupaavaa kaksivuotiastaTehnyt työuransa mausteisiin erikoistuneen Ruoveden Herkku Oy:n palveluksessaKolme omaa kasvattia, Growling Grouch (2006), Enoran Estelle (2024) ja Enoran Vivienne (2026)Ikäluokassaan hienosti menestynyt Up Down Lily on kantavana Sahara Jaeburnista.Pettymyksen käsittelyssä Enoranta voi aina luottaa kokemukseen. Martti Keskinen on ollut Enorannan tuki ja turva jo vuosia. ”Martille soitin heti aamulla. Hän on antanut hyviä neuvoja, ollut ajokaverina ja kannustanut heikolla hetkellä. Martti lohdutti ja sanoi myös, että älä hevosta syytä, vaan katso eteenpäin”, Enoranta kertoo.Enoranta saa vielä hetken kiemurrella epämukavassa tilassa, josta hän itsekin haluaa päästä järkeilemällä ylitse.”Epäonnistuminen menee ihon alle, siitä ei pääse mihinkään. Sitä alkaa pyörittämään asioita päässään ja saattaa sen myötä keskittyä turhan pieniin asioihin liian paljon. Se on varmaan sitä ylianalysointia. Teen asian kanssa töitä. Pitäisi pystyä iloitsemaan vielä enemmän, kun menee hyvin. Sitäkin harjoittelen. Yöllä näitä juttuja on hyvää aikaa miettiä”, Enoranta vitsailee..Sitä fiilistä on ihan mahdoton kuvailla ulkopuoliselle, kun valmentamasi hevonen voittaa lähdön.Marika Enoranta.Ennen kuin katsotaan Martti Keskisen viisaiden sanojen mukaisesti eteenpäin, vilkaistaan Enorannan tilastoja kuluvalta vuodelta. Takana on 28 starttia totosijoin 10-6-5. Kääntäen voi todeta, että Enorannan hevosten juoksemissa lähdöissä on ollut tarjolla 84 totosijaa, joista Enorannan talli on napannut peräti 21. Se on aika tyly lukema vastustajien näkövinkkelistä.Vain kerran neljästä Enorannan valmentama hevonen on jäänyt tänä vuonna totosijojen ulkopuolelle. Menestyksen ja onnistumisen tunteessa piilee juuri se lajin suola, jota Marika Enoranta haluaa kokea pettymyksistä huolimatta lisää.”Sitä fiilistä on ihan mahdoton kuvailla ulkopuoliselle, kun valmentamasi hevonen voittaa lähdön. Olen monesti ennenkin sanonut, että vaikka raviurheilu ottaa ja vaatii paljon, niin se onnistumisen tunne voittaa kaiken muun. Siinä kohtaa palkitaan se työ, mitä hevosten eteen on tehty. En minä ainakaan ole saanut samanlaista tunnetta muualta”, Enoranta pohtii.Enoranta tallissa on kolme starttihevosta, joista jokainen on menestynyt hienosti. Definitely Maybe lisäksi tallista löytyy vakuuttavasti Enorannalta aloittanut Grande No Less, sekä voittajaseremonioissa hyvin viihtyvä suomenhevonen Timbre..Kilpahevosten lisäksi myös seuraavaan sukupolveen on satsattu. Enorannalla on omaa kasvatustoimintaa ja isäorivalinnat kielivät siitä, että Ruovedellä halutaan antaa menestymiselle mahdollisuus.”Definitely Mayben kaksivuotias pikkuveli Rock ’n’ Roll Star, ja Grande No Lessin kaksivuotias pikkuveli Pro No Secco ovat esiintyneet harjoituksissa molemmat mukavasti, tykkään niistä”, Enoranta kertoo. ”Father’s Hopella on kesällinen varsa Express Duosta, jonka lisäksi Father’s Hope on kantavana Propulsionista. Up Down Lilylle on tulossa ensi vuonna varsa Sahara Jaeburnista. Varsoissa on aina odotusarvoa, ja niistä voi luulotella kaikenlaista. Kivoilta ainakin kaksivuotiaat joka tapauksessa vaikuttavat.”Up Down Lily nosti Enorannan muutama vuosi sitten isoihin otsikoihin. Se ehti ennen siitokseen siirtymistä tehdä suuren vaikutuksen raviradoilla. Up Down Lily oli vuonna 2024 vuoden viidenneksi ansioitunein nelivuotias tamma koko Suomessa yli 50 000 euron vuosiansioillaan.Up Down Lily ei kuitenkaan ole se hevonen, joka sytytti Enorannan lajin pariin. Menestyksen siemenet on kylvetty 1980-luvulla Marika Enorannan ollessa pikkutyttö. Perheen hevonen Poika-Siro juoksi kilpauransa alkuun 13 voittoa putkeen. Enoranta on nukkunut monet päiväunet rekireissuilla nuoren Poika-Siron kyydissä.Lopullinen niitti oli, kun Enoran Charlotta voitti myös 13 ensimmäistä kilpailuaan. Enoranta oli 10-vuotias, kun Enoran Charlotta takoi suurkilpailuvoittoja. Lapsuuden muistukuvien jälkeen ei olekaan ihme, miten Marika Enoranta suhtautuu omaan valmennustoimintaansa.”Harrastaminen on tavoitteellista, sillä toinen vaihtoehto on, ettei harrasta ollenkaan. Haluan tehdä tätä tosissaan”, Enoranta lausui Hevosurheilun haastattelussa puolitoista vuotta sitten..Ruovedellä valmentamisen punainen lanka on pitkä, sillä se juontaa juurensa lapsuudesta tähän päivään.”Meillä on edelleen sama rata, jolla Enoran Charlottakin on juossut. Enoran Charlotta teki koko kilpauransa kotoa käsin setäni Simo Enorannan käsistä. Meillä on tässä kahden kilometrin metsälenkki, jossa on aika paljon nousua ja maasto on muutenkin vaihtelevaa. Tällä hetkellä rata on pehmoinen, joten siinä saa hyvin treenattua. Haen ymmärrystä, minkä verran on hyvä ajaa”, Enoranta aloittaa.Moni ammattivalmentaja on julkisesti kertonut ajavansa entistä harvemmin, mutta samalla tehokkaammin. Enorannan tyylin voisi kärjistetysti sanoa olevan päinvastainen.”Punainen lanka muuttuu joka hevosen kohdalla jollain tavalla, eikä kaikkia voi samaan muottiin laittaa”, Enoranta aloittaa. ”Treenataan välillä terävästi, mutta niin, että hevoset pysyvät mahdollisimman hyvällä mielellä. Harjoituksia on vähintään neljä-viisi viikossa, mutta osa niistä on toki höpöhöpö-lenkkejä. Panostan siihen, että hevoset tykkäisivät palvella ihmistä.””Kun kuuntelen muiden valmennustyylejä, niin väistämättä tulee mieleen, että ajanko liikaa. Välillä hevoset ovat joka päivä valjaissa”, Enoranta nauraa..Haluan kuitenkin uskoa, että raviurheilu jatkuu Suomessa myös tulevaisuudessa. En minä lajia pystyisi harrastamaan, jos en uskoisi.Marika Enoranta.Myös valmennukseen liittyvissä asioissa Martti Keskisen näkemyksillä on ollut iso merkitys.”Martti on käynyt edelleen vähintään kerran viikossa kaverina ajamassa varsoilla hiittiä. Uskomatonta, miten hienosti hän jaksaa olla mukana. Martti on koko ikänsä tätä hommaa tehnyt, ja hänellä on paljon hyviä ajatuksia. Hän osaa neuvoa aina, kun on ollut jotain kysyttävää tai huolia.”Marika Enoranta on panostanut harrastukseensa entistä enemmän aikana, jolloin moni harkitsee lajista kokonaan irtautumista. Ajatus ei ole vieras hänellekään, mutta intohimo ja rakkaus lajia kohtaan on painanut vaakakupissa enemmän.Enoranta on tiukan pohdinnan jälkeen päättänyt pyristellä vastavirtaan laittamalla itsensä likoon raviurheilun puolesta.”Hetken oli synkkää, kun mietin, ovatko kaikki samalla viivalla ja onko tässä mitään järkeä. Haluan kuitenkin uskoa, että raviurheilu jatkuu Suomessa myös tulevaisuudessa. En minä lajia pystyisi harrastamaan, jos en uskoisi”, Enoranta päättää..Elävä legenda arvostaa tekemistäMartti Keskinen, 87, on lajilegenda, jonka äänenpaino on vakaa ja vakuuttava. Marika Enorannan uralle Keskisellä on ollut iso merkitys.Martti Keskinen ei ota kunniaa itselleen, vaan hän pitää Marika Enorantaa ihmisenä, jollaisia raviurheilu kipeästi kaipaa. Kahden eri sukupolven välinen yhteistyö lähti liikkeelle molemminpuolisesta arvostuksesta.”Tulokset ovat paras mittari ja näyttävät, minkälainen Marika on valmentajana. Marika tuntee alan, yritys on kova ja taito hyvä. Paljon on suvulta perittyä paloa ja osaamista lajin parissa. Kunnioitan häntä kovasti. Yhteistyömme on kestänyt siitä saakka, kun hän viitisen vuotta sitten aloitti tallinpidon. Sukunimen mukana olen ollut 1970-luvulta saakka”, Keskinen kertoo..Tärkeintä on kiinnostus ja kunnioitus lajia kohtaan, sellaisia ihmisiä laji tarvitsee.Martti Keskinen .Keskinen muistuttaa, ettei oikotietä menestykseen ole. Hän tykkää viljellä sananlaskuja.”Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Pekka Korpi sanoi kerran hevosenhoitajalle, joka kysyi neuvoa hevosen saamiseksi paremmaksi. Korpi sanoi kolme sanaa: Valjaisiin, valjaisiin, valjaisiin.”Legenda käy edelleen useamman kerran viikossa tallilla, ja hän on päässyt seuraamaan hevosten arkea läheltä.”Huolen ja hoivan määrää arvostan kovasti. Menestys vaatii tietenkin yksilöitä, jotka palkitsevat tehdyn työn. Tärkeintä on kiinnostus ja kunnioitus lajia kohtaan, sellaisia ihmisiä laji tarvitsee. En seuraa päivän raviurheilua, mutta tallilla olen kuullut, että viime vuosina on houhotettu ihan väärään suuntaan ja ollaan luisuttu pois raiteilta. Nyt tarvitaan ihmisiä, jotka kunnioittavat hevosta ja pyyteetöntä työtä. Hyvä kello kauas kuuluu, mutta valitettavasti paha kello kuuluu vielä kauemmas.”Keskinen toivoo Marikalle ja kaikille muillekin valmentajille myös huolehtimista itsestään. Itse hän päästelee edelleen varsoilla hiittiä.”Olen sanonut Marikalle suoraan, että tässä hommassa on vaarana polttaa kynttilää molemmista päistä. Jos viideltä nousee tallille ja illalla yhdentoista aikoihin pääsee kotona nukkumaan, niin onhan se liian raskasta. Toisaalta, raviurheilua on tehtävä täysillä tai ei ollenkaan. Puolipitoisena tyylillä ei tulosta tule, kun kilpailu on niin kovaa.”