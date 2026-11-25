Marika Enoranta katsoo tulevaisuuteen toiveikkaasti. Hän panostaa kaikkensa hevosten valmentamiseen ja hyvinvointiin, mikä on tuonut menestystä kilparadoilta. Vieressä Definitely Maybe ihmettelee kuvaajaa. Kuva: Maisa Hyttinen

Lähikuvat Marika Enoranta haluaa tehdä asiat aina vaan paremmin – priimaa Pirkanmaalta Marika Enoranta vaalii laatua valmennustyössään. Öisin on ollut hyvää aikaa miettiä, miten asioita voisi tehdä entistä paremmin.