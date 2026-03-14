Prisit Pardoo jahtaa 75-voittoa – "Hyvään kuntoon hevonen on nyt äitynyt"

Tämän viikon pääravit ajetaan lauantaina Kouvolassa. Toto75-kierroksella katseet kohdistuvat päivän päätöslähtönä ajettavaan Valkeala-ajoon, jossa suomenhevosoriit pääsevät samalla keräämään KK26-pisteitä.Kouvolassa tammoillekin ajetaan KK26-lähtö, kun 75-kierroksen kakkoskohteena ajettavassa tammadivisioonassa osallistujia 2100 metrin tasoitusajoon starttaa kolmelta eri paalulta. Yksi perusmatkalta starttaavista mahdollisista menestyjistä on Juha Kortekallion valmentama Prisit Pardoo, joka muistetaan Kouvolan Kuninkuusraveista kolmen vuoden takaisena pikkuprinsessana.”Ihan hyvää sille on kuulunut viime startin jälkeen. Treenit ainakin ovat menneet hyvin, mutta Teivon finaalit jäivät ajamatta. Se oli ensimmäinen karsittu, kun sekarotuisetkin kelpasivat lähtöön mukaan”, Juha Kortekallio tuhahtaa..Prisit Pardoo7-vuotias tammaCostello – Pristiina, VieskerStartit 27: 6–2–3Voittosumma 32 620 euroa, ennätys 27,0keValmentaja Juha KortekallioOmistajat ja kasvattajat Kimmo Sarjovaara ja Virpi YlitaloKilpailee lauantaina Kouvolassa ajettavassa tammadivisioonassa.Viimeksi Kuopiossa Prisit Pardoo teki hyvää suoritusta keulan rinnalta, kunnes laukkasi loppusuoralla hylkäykseen kesken kärkitaiston. Laukan syy oli jäänyt Kortekalliolle mysteeriksi.”Jamppa (Jarmo Saarela) otti laukkaa hänen piikkiinsä, joten en sitten tiedä mitä siinä tarkalleen ottaen tapahtui. Prisit Pardoo ei tosiaan ole laukkuri.”Kouvolassa tamma starttaa Ari Moilasen ohjastamana matkaan voltin viitosradalta. Paikka ei ole paras mahdollinen, mutta lähdön onnistuessa hevoselta voi kunnon puolesta odottaa hyvää suoritusta.”Tamma on hiukan jäykkä voltissa, joten tietysti olisin mieluummin ottanut vaikkapa juoksuradan. Täytyy kuitenkin lähteä matkaan sieltä, mihin se on arvottukin”, Kortekallio sanoo.Kyseessä on toinen kerta, kun Moilanen hyppää nyt 7-vuotiaan Prisit Pardoon rattaille. Kaksikon yhteistyö toimi ensimmäisellä kertaa tammikuussa Killerillä ajetussa startissa loistavasti, kun Prisit Pardoo otti ensimmäisen voittonsa sitten syksyn 2023.”Hyvään kuntoon hevonen on nyt äitynyt. Menestys meiltä käsin otti hiukan aikaa, mutta jälkikäteen ajateltuna ilmoitin sen pitkän tauon jälkeen turhan aikaisin lähtöviivalle. Nyt hevonen tuntuu tosissaan voimistuneen ja alkaneen sen myötä pärjäämään”, Kortekallio ajattelee..Kimmo Sarjovaaran ja Virpi Ylitalon omistama ja kasvattama Prisit Pardoo aloitti uransa Olli Lähtisen valmennuksesta voittaen 4-vuotiskaudella puolet kymmenestä startistaan. 5-vuotiskaudella hevonen kilpaili vain kolmesti, ja heti 6-vuotiskauden alussa siirtyi Kortekallion talliin.”5-vuotiskaudella oli jotain ongelmia ravin kanssa, mutta loukkaantunut tamma ei ole ollut missään vaiheessa. Kaipa ravihaasteet johtuivat kasvukivuista. Meillä ollessaan Prisit Pardoo on tuntunut kotona aina hyvältä, ja sen vuoksi lähdimme ajamaan kilpaa jo viime kesänä”, Kortekallio selvittää.Kouvolassa Prisit Pardoo voi kerätä ensimmäiset KK26-pisteensä, mutta Teivon kuningatarkilpailuun osallistumisesta Kortekallio ei tamman kanssa vakavasti haaveile. Hänen mielestään hevonen vielä tarvitsee aikaa kehittyä pystyäkseen nousemaan avoimelle tammatasolle.”Mielestäni ainakin vuoden se vielä tarvitsee treeniä ja kokemusta kilpailemisesta, että noihin kinkereihin voitaisiin lähteä. Prisit Pardoossa on tosi paljon hyviä ominaisuuksia, joten tulevaisuudessa se voi noustakin avoimelle tammatasolle. Tänä vuonna hyppy sinne kuitenkin tuntuu turhan aikaiselle”, Kortekallio näkee..Urallaan 27 starttia juosseen Prisit Pardoon voittosumma on nyt reilut 32 000 euroa. Tavoite on kehittää hevosta tulevina kuukausina kilpailuttamalla sitä tammadivisioonissa.”Se on hieno ja yrittävä hevonen, juuri sellainen kuin tamman kuuluu olla. Käytökseltään se on fiksu, eikä stressaile turhista. Rutiineistaan se tosin on aika tarkka, kuten hevoset monestikin ovat. Tietysti olin kovin mielissäni, kun hevosta minulle treeniin tarjottiin. Tällaiset hevoset kelpaavat kelle tahansa”, Kortekallio sanoo.Kevään tultua ravien kilpailuolosuhteet puhuttavat jatkuvasti. Kortekallio näkee Prisit Pardoon olevan parhaimmillaan jää- tai lumipolanneradalla, mutta sellaisesta ei enää tässä kohtaa kevättä voi Kouvolaan kuin haaveilla.”Tai menee se oikeastaan millä alustalla tahansa, kunhan baana ei nyt kauheasti upota. Raskaat olosuhteet ei kai ole ihan sen juttu. Kouvolassa hevosen on tarkoitus jatkaa samoilla varusteilla kuin aiemmin. Balanssi nyt tietysti ratkaistaan sitten radan mukaan”, hän suunnittelee.Juoksupaikan suhteen toiveet ovat selvät.”Toivottavasti tamma pääsee juoksemaan mahdollisimman lähellä kärkeä. Silloin se tuntuisi olevan parhaimmillaan”, Kortekallio päättää.