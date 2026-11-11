Jouni Järvensivulla on ollut suuri merkitys suomalaiselle raviurheilulle.
Jouni Järvensivulla on ollut suuri merkitys suomalaiselle raviurheilulle.Kuva: Maisa Hyttinen, Jukka Vepsäläinen
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Jouni Järvensivun puoli vuosisataa menestysravureita

Karlsbergin tilan toinen omistaja Jouni Järvensivu on yksi Suomen kaikkien aikojen merkittävimpiä hevosenomistajia.
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hevosten tuonti
Haimoo
Jouni Järvensivu