Jouni Järvensivun puoli vuosisataa menestysravureita

Jouni Järvensivu omistaa nykyään Haimoossa sijaitsevan Karlsbergin tilan, joka muistetaan menneiltä vuosilta erityisesti BWT:n menestysvuosien tukikohtana, yhdessä Lauri Haltian kanssa. Hänelle ei kuluneiden neljän vuoden aikana ole tullut suurempia yllätyksiä.”Siitä näki ostaessa, mitä siellä pitää tehdä ja ne asiat rupeaa nyt olemaan loppusuoralla”, hän kuvailee. ”Vuokralaiset ovat tyytyväisiä ja kyllähän jo paikan historian mukaan siellä hevoset kulkemaan saa.”Hänellä on itselläänkin muutama hevonen Haimoossa.”Jari Keväänrannan ja Janni Matsin tallissa on yksi kokonaan oma ja pari puolikasta.”Kokonaan oma on kaksivuotiaaksi kääntyvä hänen Fincumet Group Oy:nsä kasvattama J.J. Calgary, orivarsa Calgary Gamesta ja radoilta lähes 100 000 euroa tienanneesta loveyoulaisesta Love No Painista 13,1ake..Voidaan sanoa, että suomalainen nykyraviurheilu syntyi 1970-luvulla ja Järvensivu ei ole hevosenomistajana pelkästään ollut mukana sitä koko aikaa tähän päivään, vaan vaikuttanut merkittävästi sen kulkuunkin.Varsinkin 1970-luvun puolivälistä 1980 ja -90-lukujen taitteeseen asti parkanolainen Järvensivun Ravitalli Oy oli suoranainen käsite. Hänellä oli toisten parkanolaisten yrittäjien kanssa kimpassa jo aivan 1970-luvun alussa venäläistamma Burja, jonka kanssa syntyi elinikäinen yhteys sen valmentaja Martti Keskiseen. Burja ei menestyksellään suuresti hurmannut, mutta siitä tuli jyväskyläläisen MI-tallin omistuksessa aikansa mittapuulla periyttäjätamma. Neljä valiojuoksijaa oli aivan huomattava jälkeläistulos. Niistä esimerkiksi kaksivuotiaiden SE-ori Mi Bulano nosti nuorta Tapio Perttusta esiin.Järvensivulle jäi kuitenkin kytemään ajatus oikeasta huippuhevosesta. Martti Keskinen ja eläinlääkäri Artto Niinistö löysivät Tanskaan suuntautuneella ostosmatkallaan paikallisen kaksivuotismestarin, joka kärsi lievästä jalkaviasta. Kun Keskinen vakuuttui hevosesta ja eikä Niinistö nähnyt jalassa liian suurta ongelmaa, oltiin uuden ajan kynnyksellä. Järvensivu osti tuon oriin, nimeltään R.A.C.R.A.C. voitti Keskisen valmentamana Järvensivulle muun muassa kolmevuotiaana Suomi-Derbyn ja Jarlsbergin Skandinavisk Grand Prix’n – joka nykyään tunnetaan nimellä Ulf Thorensens Minneløp.R.A.C. osoitti myös mallin, jolla Järvensivun Ravitalli tuli jatkossa toimimaan. Ostetut hevoset ovat myös kaupan.Puutavarayrittäjänä toiminut Järvensivu myi menestysorin toiselle saman alan miehelle, Mukkulan Puun Sulo Halttuselle. Uudelle omistajalle R.A.C. voitti muun muassa ensimmäisen ajetun Suur-Hollolan ja oli ensimmäinen suomalaisedustaja Elitloppetissa.”Ei minulle sen kummemmin ole mikään hevonen jäänyt läheiseksi, mutta totta kai R.A.C. oli merkittävä ensimmäisenä todellisena menestyshevosena”, Järvensivu sanoo..Amerikantuonnit nostivat suomalaisen raviurheilun tasoa.Jouni Järvensivu.Seuraavaksi Järvensivu tähtäsi pitemmälle. Kolmikko Keskinen, Niinistö ja Järvensivu suuntasi Yhdysvaltoihin. Tehtävänjako oli selkeä, Keskinen arvioi hevosen kyvyt, Niinistö terveyden ja Järvensivu otti taloudellisen vastuun.Ensimmäisellä reissulla vuonna 1974 mukaan lähti Valorama’s Pride ja seuraavan vuoden matkalta Delano Hanover, Impish Pride ja Perfect Piece.Kolme ensin mainittua olivat oreja ja onnistuivat jokainen kaviourilla ja siitoksessa vähintään asiallisesti. Jatkossa puhutaan sadoista hevosista, jotka kolmikon haaviin tarttui. Myös Timo Yli-Panula löysi Järvensivulle paljon hevosia. Tuhottoman pitkästä luettelosta muutaman mainiten saa jokaisen ymmärtämään, minkälainen merkitys näillä tuonneilla oli raviurheilullemme. Niin aikansa kilpailuissa kuin monella vielä jatkossa siitoksessa.Edellä mainittujen lisäksi niitä ovat muun muassa Madrigal, Star Reward, Orion Hunter, Arnie’s Aim, Gus Lobell, Biscayne Hanover, Keystone Winter, Lola Lobell, Heart’s Lobell, Keystone Patrol, Keystone Triton, Victorious Speed, Graham Lobell ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa.”Amerikantuonnit nostivat suomalaisen raviurheilun tasoa. Nyt sieltä ei yksinkertaisesti meidän palkintotason takia kannata enää tuoda, ruotsalaisethan niitä vielä tuovat paljonkin.”.Vaikka nämä amerikantuonnit toivat hänelle niin kotimaista kuin kansainvälistä menestystä, pitää hän kokonaisuudessaan merkittävimpänä voittonaan Unikumin vuoden 2010 Saksan Derbyn ykköstä. Hän korostaa, että Saksassa tämä kilpailu on arvostukseltaan omissa sfääreissään ja se toi silloin hänen metallikierrätysyhtiölleen Fincumetille paljon huomiota ja mainosarvoa. Onnitteluja satoi Keski-Euroopasta.Tällä hetkellä hän omistaa tai osaomistaa noin 15 hevosta. Yhdysvaltojen jälkeen hän kiinnostui ennen kaikkea Ranskasta, siellä hänellä on tällä hetkellä muun muassa Estelle Nordique, joka on hänen ja Teuvo Järvisen kasvattama ja omistama.Tamma tienasi radoilta yli 300 000 euroa ja meni ennätyksensä 10,9ke montéssa. Sen vanhin varsa on puolitoistavuotias Pearl Nordique, jonka isä on Ready Cashin poika Eridan.Kotimaista raviurheilua hän katsoo huolestuneena, mutta ei toivottomana.”Eihän tämä tällä hetkellä hyvältä näytä, mutta on vaikeita aikoja ennenkin ollut ja aina niistä on selvitty.”.Haimoon legendaarinen valmennuskeskus tekee uutta nousua – "Paljon tähän paikkaan liittyy hauskoja tarinoita"