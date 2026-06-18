MAS Grande tuo taustajoukoilleen rauhaa ja rakkautta – "Ei se oikeasti ole näin helppoa, eikä kaikki hevoset ole näin pirun hyviä"

Perjantaina Vieremällä startannut MAS Grande juossut tänä vuonna jo seitsemän kertaa kolmen parhaan joukkoon. Toiseksi viimeisimmässä startissaan se juoksi valmentajansa Jukka-Pekka Korkiakosken, 47, uran ensimmäisen voiton totoraveissa. Treenarin nimi on monelle ravien seuraajalle täysin tuntematon. Eikä ihme, olihan laji vielä reilu vuosikymmen sitten miehelle itselleenkin täysin vierasta maaperää.Kun Korkiakoski tapasi toistakymmentä vuotta sitten nykyisen vaimonsa Minna Luukisen, 46, heidän yhteisellä työpaikallaan pyhäntäläisellä ikkuna- ja ovitehtaalla, eivät lemmennuolet sinkoilleet ilmassa. Vuosien saatossa ystävyys kuitenkin syveni rakkaudeksi, ja samalla Korkiakosken edessä avautui toisenlainen ikkuna. Sen läpi näki hevosharrastajan maailman.”Olen varmaan heti puhumaan opittuani ollut vailla hevosen selkää. Aikanaan mökkimme naapurissa oli sellainen tamma kuin Pokkeritar, jota kävin hoitelemassa. Siellä sain ensimmäisen kipinän raviurheiluun, kun tuvassa katsoimme Timon ja Aunen (Pohjanen, Timon valmentaman Pokkerittaren osaomistajat) kanssa raveja”, tallimestarin erikoisammattitutkinnon opiskellut ja enemmän ratsupuolella vaikuttanut Luukinen kertoo.Vaikka Korkiakoski onkin kasvanut maaseudulla eläinten parissa, painotti hän yhteisen elämän alkaessa, että mukana muuttanutta Luukisen hevosta hän ei rupea hoitamaan. Noh, pian Korkiakoski rakensikin parin karsinan tallin ja laitumet sekä suoritti hieman vaivihkaa kengittäjän osatutkinnon. Sitten hän hyppäsi kärryille ja vauhti vei mukanaan.Myöhemmin Korkiakoski hankki kengittäjänä hevostalouden ammattitutkinnon..MAS GrandeRuuna, syntynyt 11.4.2019Jontte Boy – Divine Kemp 15,1aly, Juliano StarKasvattaja MAS Breeding OyOmistajat Korkiakoski Jukka-Pekka ja Luukinen MinnaValmentaja Jukka-Pekka KorkiakoskiEnnätykset 14,3aly ja 16,6keVoittosumma 22 089 euroa.Startteja 40: 2–6–8.Tänä vuonna 10 starttia: 1–5–1.Halu auttaa nuoria näkyy myös pariskunnan toiminnassa konkreettisesti. Luukinen ja Korkiakoski ovat luottaneet kuskipuolella nuoreen Viljami Pylkkäseen, 20. Hän on Luukiselle tuttu oppilas Hingunniemestä ja on ajanut yhtä lukuun ottamatta kaikki MAS Granden startit Korkiakoskelta käsin. Kerran Pylkkästä tuurasi vasta uransa viidennen lähtönsä ja heti ensimmäisen totosijansa ajanut Maija-Riina Kaikkonen.”Tykästyin jo opintojen aikaan Viljamin rauhallisuuteen ja tapaan käsitellä hevosta. Hän ei revi eikä roiski, vaan on hyvin rauhallinen. Viljamin toiminnassa näkee, että hän on kasvanut hevosten kanssa ja kilpaillut jo poneilla. Minusta on ihana antaa mahdollisuus nuorelle, koska eläinten lisäksi nuoret ovat lähellä sydäntäni. Lisäksi Viljamilla on loistava huumorintajukin, joten hän istuu tiimiimme loistavasti”, Luukinen perustelee.”Hän osaa myös heti startin jälkeen sanoa, että miten hevosta voisi saada vielä paremmaksi”, Korkiakoski jatkaa..Jotain Korkiakosken syventymisestä lajin saloihin kertoo, että nykyään hän työskentelee Hingunniemessä, Ylä-Savon ammattiopistolla, hevospuolen ammatinohjaajana. Aiemmin Luukinen toimi samassa tehtävässä ja vinkkasi, että hänen miehensä voisi tulla tuuramaan kesälomia. Hän tuli ja jäi.Luukinen itse toimii nykyään erityistason lastensuojelulaitoksessa nuorten kasvattajana.Luukinen tarvitsee työssään samoja ominaisuuksia kuin hevosten kanssa: rauhallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja kykyä lukea toista osapuolta. Näitä pariskunnan molemmilta osapuolilta löytyy korostetusti. Luukinen muisteleekin, että aikanaan hänen passihevosensa olivat tallin ärhäkkäimpiä tapauksia.Korkiakoski kuvaa osuvasti sitä, mikä häntä hevosissa kiehtoo. Hieman muunneltuna lause voisi kuvastaa myös Luukisen työn hedelmällisyyttä.”Jos on levoton tai väärinymmärretty hevonen, ja kun sen saa sellaiseksi, että se on käsiteltävissä, kyllähän se on palkitsevaa. Olen myös ollut kaverina ajamassa varsoja. Hevosten kehitys ja oppimisen nopeus on kiehtovaa”, Korkiakoski sanoo ja nostaa eniten yllättäneeksi asiaksi juuri hevosten oppimiskyvyn..Rauhallisuutta löytyy myös tiimin tärkeimmältä lenkiltä eli hevoselta.”Oulussa piti jo vähän huolestua, kun se meinasi nukahtaa katoksella. Haukotteli vain”, Korkiakoski naurahtaa.Luukisen maailman kilteimmäksi hevoseksi kuvailema MAS Grande tuli pariskunnan omistukseen, kun se vaati aikaa toipuakseen vatsavaivoista. Sitä oli helpompi antaa harrastajien luona kuin ammattitallissa kimpan omistuksessa.Luukinen oli ystävystynyt MAS Grandea aiemmin valmentaneen Jonny Länsimäen puolison Aino Vaaraniemen kanssa. Hän tarjosi hevosta heille saatesanoilla: ”Se tarvitsee aikaa, rakkautta ja Substralia”, vanhaa tv-mainosta mukaillen.”Perämettän pojaksi” kutsutun MAS Granden ja sen taustavoimien matkaa voi seurata myös somen kautta. Instagramiin pariskunta tekee positiivisia päivityksiä raviurheilun parista ja pyrkii näin innostamaan vielä lajiin perehtymättömiäkin mukaan.”Olemme siinä hyvin onnistuneetkin. Viimeksi, kun MAS Grande voitti Oulussa, niin isäni, joka ei ole vähääkään hevosihminen, oli veikannut totoa ja voitti. Hänen työkaverinsakin ovat kertoneet, että ovat vain tämän vuoksi alkaneet seuraamaan raveja. Olemme me jotain saaneet aikaan silläkin saralla.”.MAS Granden some-elämässä on pilke silmäkulmassa todettuna se huono puoli, että se antaa ulkopuolisille ehkä hieman vääristyneen kuvan lajissa menestymisen vaikeudesta, tai tässä tapauksessa helppoudesta.”Ei se oikeasti ole näin helppoa, eikä kaikki hevoset ole näin pirun hyviä”, Luukinen nauraa.”Meillä on ollut paljon hyvää tuuria. Ja tietysti sille on tehty varsana hyvät pohjat, emme me sitä itse ole alusta alkaen rakentaneet.”