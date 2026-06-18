MAS Grande sijoittui 2-vuotiaana Kasvattajakruunussa kolmanneksi, mutta ensimmäinen totoravivoitto tuli vasta tänä vuonna. Sen lisäksi se on ravannut tällä kaudella viisi kakkosta ja yhden kolmossijan.
MAS Grande sijoittui 2-vuotiaana Kasvattajakruunussa kolmanneksi, mutta ensimmäinen totoravivoitto tuli vasta tänä vuonna. Sen lisäksi se on ravannut tällä kaudella viisi kakkosta ja yhden kolmossijan.Kuva: Anu Leppänen
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MAS Grande tuo taustajoukoilleen rauhaa ja rakkautta – "Ei se oikeasti ole näin helppoa, eikä kaikki hevoset ole näin pirun hyviä"

MAS Grande on tarjonnut Pyhännällä asuville taustajoukoilleen lentävän lähdön raviurheiluun.
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MAS Grande
Jukka-Pekka Korkiakoski
Minna Luukinen
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Hevosurheilu
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