Isto Hakala kotonaan Kannuksessa. Omaa Hall of Fame -seinää koristavat puoliso Minna Rintamäen kanssa koetut yhteiset ravimuistot vuosien varrelta.
Isto Hakala kotonaan Kannuksessa. Omaa Hall of Fame -seinää koristavat puoliso Minna Rintamäen kanssa koetut yhteiset ravimuistot vuosien varrelta.Kuva: Minna Rintamäki
Lähikuvat

Ravimusiikin uusi aika koitti tekoälyn avulla – "Onnistunut lopputulos vaatii omaakin kädenjälkeä"

Kannuslainen Isto Hakala on myötävaikuttanut erityisesti pohjoisen alueen ravien äänimaailman uudistuksiin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Isto Hakala
ravimusiikki

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi