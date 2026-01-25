Ravimusiikin uusi aika koitti tekoälyn avulla – "Onnistunut lopputulos vaatii omaakin kädenjälkeä"

Heikki Kinnunen herätti 1980-luvun alussa hilpeyttä hengästyttävällä Iltaravit-kappaleella. Rytmikkään marssimusiikin päälle sanoitettu selostus on kestänyt ajan hammasta ihailtavan hyvin, ja moni laji-ihminen laittaa edelleen kiekon levylautaselle, kun haluaa palata ori Eri-Hidasteen myötä nostalgisiin tunnelmiin.Viime kesänä 60 vuotta täyttänyt Isto Hakala on vielä monelle suhteellisen tuntematon nimi, mutta ainakin valtakuntamme pohjoisosassa miehen osaamisesta on päästy nauttimaan jo useammassa ravitapahtumassa. Hän on tehnyt viimeisen parin vuoden aikana uudenlaista ravimusiikkia nykytekniikkaa hyödyntäen.”Kaikki alkoi siitä, kun väsäsin kimppahevosellemme Sky Musclelle oman voittobiisin kesällä 2024”, Hakala alustaa.”Oli hienoa, kun se voitti Oulussa divisioonakarsinnan, ja selostaja Antti Pylkkänen sekä haastattelija Lauri Hyvönen pohtivat, että tässä taitaakin olla ensimmäinen näillä nykyaikaisilla metodeilla aikaansaatu voittokappale.”Hakalan hevosinnostus leimahti liekkeihin varsin tutun kaavan mukaisesti. Hänen tekemänsä kappale Ravimakkara kertoo hyvin tämän asian taustat.”Siinä kappaleessa oikeastaan tiivistyy omakin polkuni raviurheilun pariin. Isä hommasi hevosen vuonna 1975, ja jo isoisälläkin oli ollut ravihevosia. Olen kyllä ajanut hevosella ja äestänyt, mutta muuten käytännön hommat ovat jääneet vähemmälle. Avopuolisoni Minna Rintamäen kanssa olemme olleet vuosien varrella erinäisissä hevoskimpoissa mukana, ja sen myötä kiinnostus lajiin on säilynyt vahvana.”.Isto Hakala60-vuotias kannuslainen raviharrastajaMukana useassa eri hevoskimpassaTehnyt uudenlaista ravimusiikkia vuodesta 2024 alkaenKappaleet löytyvät hänen omalta YouTube-kanavaltaan nimellä Isto Hakala sekä Uusi ravimusiikki -soittolistalta.Idea ravimusiikin tuomisesta 2020-luvulle syntyi monen asian summana. Erityisen paljon siihen vaikutti raviteeman vähäinen esiintyminen musiikin saralla.”Loppujen lopuksi tämän aiheen kappaleita on tehty hyvin vähän ja ne ovat jo aika vanhoja. Siksi olenkin tehnyt näitä lauluja nimenomaan uuden ravimusiikin teeman alle. Musiikkimakuni on laaja, ja pyrin tekemään näistäkin mahdollisimman monipuolisia. Monesti täytyy tehdä aika monta versiota, ennen kuin lopputulos miellyttää, eli toimintamalli on varmasti samanlainen kuin minkä tahansa luovan työn parissa. Moni suhtautuu varauksella tekoälyyn, mutta onnistunut lopputulos vaatii omaakin kädenjälkeä, ja monta eri vaihetta.”Jo aiemmin mainitun Ravimakkaran lisäksi erityisesti Totojännitys ja Ravitango (Ravit on parasta paikan päällä), sekä Totopisteen varjo ovat kajahtaneet yhä useammin eetteriin ravitapahtumien yhteydessä. Hakala haluaa nostaa tämän osalta erityisesti yhden henkilön vahvasti esiin.”Pylkkäsen Antille täytyy antaa iso kiitos rohkeudesta ottaa näitä kappaleita ravien soittolistalle. Hän on ollut hyvin uudistuksenhaluinen ja olen välillä kysellyt toiveita jostain tietystä tarpeesta erilaisiin tilanteisiin liittyen. Äimäraution ratakohtaisen minuuttibiisin lisäksi haaveena olisi uudistaa esimerkiksi Ylivieskan minuuttimusiikkia, ja työn alla onkin ainakin jonkinlainen ehdotus, jossa tuotaisiin paikallisuutta vahvasti esiin.”Hakalan mukaan uutta musiikkia tulee jatkossakin tasaiseen tahtiin, mutta sopivasti tauotettuna.”Jos kerran kuukaudessa saisi uuden biisin ulos, se voisi olla hyvä tahti. Kappaleissa on kiinnepintaa omaan elämääni, ja vaikka joku saattaa pitää tällä tavalla tehtyjä kappaleita roskana ja suhtautuu asiaan kriittisesti, niin ideointi, teemat, sanat ja viimeistely tulevat kuitenkin niin sanotulta inhimilliseltä puolelta”, hän muistuttaa.”En missään nimessä kilpaile kenenkään muusikon kanssa, vaan tämä on minulle täyttä harrastetoimintaa. Raviyhteisö on toiminut tämän projektin innoittajana, enkä ole syömässä tällä toiminnalla kenenkään leipää. Jos näinä tiukkoina aikoina pystyn tarjoamaan positiivista tunnetta, sitten olen onnistunut tehtävässäni. Positiivisuus on avainsana, ja palaute on ollut ainakin pääosin sen suuntaista, että ollaan oikealla tiellä.” Kuuntele alla olevasta linkistä Isto Hakalan kappale Totopisteen varjo: