Pyssyharjun Roomeo sai raviinsa pontta ratsastuksesta – "On taitoa käyttää koko kropan voimaa"

Kauneusalan yrittäjä, sairaanhoitaja, ravivalmentaja, ratsastusharrastaja ja kahden teini-ikäisen lapsen yksinhuoltaja. Lopella Läyliäisten kylässä asuvan Päivi Skrikbergin arkeen mahtuu monta roolia. Heikompaa hirvittäisi, mutta ei häntä. Ei vaikka toisen lapsen vaikea kehitysvamma vaatii äidiltä erityisen paljon.”Jos ei viimeiset kaksi viikkoa olisi ollut tulipalojen sammuttelua, niin muuten minulla on ihan leppoisa arki”, Skrikberg vakuuttaa hymyssä suin. ”En ole koskaan ollut sohvallamakoilija vaan vitaali ja tekeväinen ihminen. Koen, että minulla on riittävästi joutoaikaa ja muu tekeminen on mielekästä, joten arki on hyvää. Tapani palautua on touhuta jotain mielekästä.”.Yksi mielipuuhista on hevosten kanssa touhuaminen. Sitä Skrikberg on rakastanut aina siitä alkaen, kun hän nuorena tyttönä kulki raveja tiiviisti seuranneen isänsä kanssa Vermon raveissa. Polte päästä itsekin kokemaan hevosen lumovoima oli niin kova, että tie vei espoolaiselle tallille.Nuorena alkaneesta harrastuksesta kehkeytyi elämän mittainen. Toivon mukaan Skrikbergin hevostoiminnan kruunu on vasta tuloillaan, mutta erään merkkipaalun hän saavutti puolitoista viikkoa sitten, kun hänen valmentamansa Pyssyharjun Roomeo toi Skrikbergille tämän uran arvokkaimman voiton jaksettuaan keulasta yllätysykköseksi Turussa ravatussa Voimaeläin Cupin finaalissa. Kisan ensipalkinto oli 6000 euroa.”Voitto tuli puskista, mutta sen verran olin viisas, että laitoin puhtaan takin päälle, kun radalta tuli viesti, että voittajaesittelyt tehdään podiumilla”, Skrikberg nauraa. ”Pyssyharjun Roomeo teki jo edellisessä startissaan tosi urhean suorituksen. Siksi ajattelin, että jos se näin jatkaa, ei ole mitään hätää. Olen kuitenkin sen verran taikauskoinen, ettei uskalla nuolaista ennen kuin tipahtaa.”.Pyssyharjun RoomeoRuuna, syntynyt 12.5.2020Välähdys – Rosmarilla 31,6ke, VilliariKasvattaja Melisa PalmroosOmistaja Allan SarkarantaValmentaja Päivi SkrikbergStartteja 22: 3-2-3, voittosumma 14 570 euroa, ennätys 28,4akeVoitti 14.2. Turussa ravatun Voimaeläin Cup -finaalin.Vaikka ratsutaustainen Skrikberg on nuoresta saakka toiminut myös ravihevosten kanssa, treenaa hän valtavirrasta poiketen ruunaa selästä käsin. Ei toki aina, mutta Pyssyharjun Roomeon pääasiallinen treenimetodi on ratsastus.Skrikberg näkee ratsastaen treenaamisessa monta etua perinteisempään ravivalmennukseen verratessa.”Ehkä tärkein on mielestäni se, että kun hevoset vetävät kärryjä staattisesti suoraan, niillä ei ole kauheasti mahdollista taipua. Ratsastaessa voi notkistella molempiin suuntiin ja hevonen käyttää ylälinjaansa ihmisen kantamiseen, niin siinä eri tavalla kehkeytyy voimaa ja tasapainoa, mitä tarvitaan kilpailutilanteessa.”Skrikberg sanoo taidon olevan voimaa sekä ihmis- että hevosurheilussa.”Tarkoitan sitä, että on taitoa käyttää koko kropan voimaa. Kärryjen vetäminen on myös aika yksitoikkoista.”.Siinä eri tavalla kehkeytyy voimaa ja tasapainoa, mitä tarvitaan kilpailutilanteessa.Päivi Skrikberg treenaa pitkälti selästä käsin.Skrikberg käy edelleen itsekin ratsastustunneilla samalla opettajalla, joka on jo 20 vuotta opastanut häntä lajin saloihin. Opettaja Maisa Torkkola on myös tärkeä palanen Pyssyharjun Roomeon taustatiimiä. Hän toimii samalla keskustelukumppanina Skrikbergille, ja kaksikko pallotteleekin usein yhdessä monia hevosten tarjoamia pohdinnan paikkoja.”Hänen kanssaan olen päässyt kurakeleillä tekemään harjoitukset maneesissa.””Ihan varmasti jokainen hevosihminen on joutunut nöyrtymään viime syksyn kurakelien ja nyt kovien pakkasten aikaan. On varmasti monen muunkin pitänyt käyttää luovuutta. Kun tiet ovat kovat eikä mihinkään pääse tekemään mitään, joutuu miettimään, että montako hevosta ehdin viemään maneesiin, että pääsen hyvällä pinnalla treenaamaan. Välillä on ollut usko koetuksella, kuten on varmasti monella muullakin.”.Neuvokkuus ja usko on palkittu. Kun Pyssyharjun Roomeon omistaja Allan Sarkaranta, Skrikbergin pitkäaikainen ystävä, tarjosi syksyllä tälle hevosta treeniin, oli lähtötilanne se, että ruuna oli vain kolmesti mennyt koko matkan ravia, vaikka takana oli 16 starttia.Debytoidessaan Skrikbergin käsistä joulukuussa Pyssyharjun Roomeo laukkasi jälleen. Sen jälkeen se on kuitenkin kisannut viisi kertaa ilman laukkamerkintöjä. Skrikbergiltä käsin ruuna on yli kaksinkertaistanut voittosummansa. Nyt sillä on kasassa 14 570 euroa, joista 7550 euroa on kertynyt kuluvan vuoden puolella.”Olen tosi tyytyväinen, että olemme saaneet ainakin tähän asti ratkottua solmuja. Hyvältä näyttää”, Skrikberg sanoo, mutta tarkentaa heti perään, ettei pelkkä ratsastaen treenaaminen ole menestyksen salaisuus. ”Tietenkin pitää olla yhteistyössä hyvä lääkäri, kengitysseppä ja osteopaatti. Yhdessä tiimin kanssa olemme ratkoneet ongelmia. Varmasti on ollut paljon apua ratsain notkistamisesta, mutta ei se yksinään ole viisasten kivi.”Montéa Pyssyharjun Roomeolla ei ole vielä kokeiltu, mutta Skrikberg ei missään nimessä poissulje sen mahdollisuutta. Kilpailutilanteessa hän ei kuitenkaan itse nouse selkään, eikä myöskään kärryille. Kilvanajo ei ole Skrikbergin itsensä mukaan lainkaan hänen juttunsa. Sen sijaan pitkät lenkit peruskuntoa treenatessa ovat erityisen mieluisia. Niiden Skrikberg sanoo auttavan myös häntä itseään hektisestä arjesta palautumisessa.”Minulla on hyvät treenimaastot. Melkein pääsee 38 kilometriä käymättä kertaakaan asfaltilla. Lempipuuhaani on tehdä pitkiä lenkkejä, kiipeillä mäkiä ja polkuja, mennä kentällä kouluratsastusta ja tehdä taivutuksia. Täällä pääsee ratsain tekemään paljon erilaisia harjoituksia, joita ei kärryiltä pysty tekemään.”.Myös ravireissut ovat nykyään mieluisia Skrikbergille. Hän on saanut niihin uutta puhtia, kun Pyssyharjun Roomeon vakio-ohjastajaksi valikoitui kovaa nousua kuskimarkkinoilla tekevä Elina Leinonen. Hänet Skrikberg löysi ruunan ohjastajaksi hieman vahingossa. Ravattiin Forssassa, ja Skrikbergin omistaman Sarlotan Helmen silloinen kuski ei kiireiltään ehtinyt lämmittää hevosta, joten treenari kysyi Leinoselta apua. Tämä suostui välittömästi.”Olen aina sanonutkin, että tämä on sellainen girl power – tyttöenergiaa. Samaa omistaja Sarkaranta sanoo.”Valmentajan ja ohjastajan välillä vallitsee keskinäinen luottamus ja kunnioitus.”Vaikken ole ammattivalmentaja, Elina kuuntelee mitä minulla on kerrottavana hevosesta, ottaa kertomani tosissaan ja tekee itse parhaansa”, Skrikberg kiittelee.Samanlainen luottamus vallitsee omistajan ja valmentajan välillä.”Allan Sarkarannan kanssa meillä on pitkä yhteinen historia. Aikanaan jo Visanteri tuli Sarkarannalta minulle. Hän seurasi tietenkin hevosen uraa, ja olemme muutenkin olleet jo vuosien ajan yhteydessä viikoittain. Meillä on molemminpuolinen luottamus ja avoimuus. Hän antaa minun tehdä työni rauhassa.”Sarkaranta hankki Pyssyharjun Roomeon omistukseensa puolitoista vuotta sitten hevosen ollessa nelivuotias. Kaupat käteltiin entisen omistajan S-tallin eli Otto Salojensaaren kanssa vain juuri ennen Pikkupelimannin karsintoja, hevosten lähtiessä esittelyyn. Ruuna oli väläytellyt kykyjään aiemminkin, mutta laukat vaivasivat jo silloin. Pyssyharjun Roomeo selvisi Weikon voittamasta karsinnasta finaaliin edelleen voimassa olevalla ennätyksellään 28,4ake. Loppukilpailusta irtosi laukan jälkeen seitsemäs sija..Skrikberg uskoo, että Pyssyharjun Roomeo jatkaa kehitystään myös tulevaisuudessa, vaikka ei uskalla realistina maalailla liian isoja haavekuvia. Hän muistuttaa itseään, ettei saa ahnehtia liikaa vaan pitää edetä hevosen ehdoilla. Kiire ei ole, sillä Pyssyharjun Roomeo on 6-vuotiaana vielä nuori suomenhevoseksi, ja nuori se on mieleltäänkin. Siksi sen kanssa touhuaminen on erityisen mukavaa.”Roomeo on tosi hyväntuulinen ja iloinen veitikka. Se on tosi sosiaalinen ja leikkisä kaveri, joka tykkää olla ihmisten kanssa”, Skrikberg kuvailee. ”Se mikä siinä on mahtavaa, että vaikka se on välillä joutunut koville, se silti tykkää syödä ja juoda tosi hyvin. Sillä on aina hyvä mieli. Se on koko ajan sellainen, että elo on mukavaa, ja aina sillä on pilke silmäkulmassa. Välillä on toki mukava touhuta sellaistenkin hevosten kanssa, jotka seisovat paikallaan kuin sotilaat. Tämä on vähän huumoriveikko. Sillä on omia juttuja, mutta missään nimessä se ei ole pahansisuinen vaan suuri persoona.”Päivi Skrikbergin kaikki neljä valmennettavaa ovat suomenhevosia. Tämä ei ole sattumaa, vaikka aiemmin hänellä on ollut myös lämminverisiä. Suomenhevoset soveltuvat monipuolisuutensa vuoksi monenlaiseen toimintaan. Tämän myös Skrikberg on hoksannut, eikä hänen tallinsa suinkaan täyty pelkistä aktiivisista kilparavureista. Omalla tontilla sijaitsevasta tallista löytyy myös runsaasti kohti uutta uraa ponnistavia hevosia.”Koko ajan minulle on tullut uransa päättäneitä ravihevosia, joita olen myynyt eteenpäin. Se on ollut aika isossakin roolissa valmennustoiminnan lisäksi. Nytkin on talli täynnä. On mahtava juttu, että suomenhevonen on nykypäivänä arvossa arvaamattomassa. On tosi mukava, että ne löytävät kodin vielä kilpauran jälkeenkin”, Skrikberg sanoo.Lienee siis paikallaan lisätä Skrikbergin rooleihin vielä yksi lisää: hevoskauppias..Kovat odotuksetPyssyharjun Roomeon taustalla on pitkän linjan hevososaamista.Pyssyharjun Roomeon omistaja Allan Sarkaranta, 75, on tuntenut Päivi Skrikbergin käytännössä koko tämän elämän ajan. Sarkaranta opiskeli aikoinaan Espoossa konemestariksi yhdessä Skrikbergin isän kanssa. Hän kuvailee ystävänsä tytärtä äärimmäisen tunnolliseksi valmentajaksi.”Päivihän on niin tunnollinen, että melkein nukkuu hevosten kanssa. Hän on niin tarkka. Päivi on käsittämätön hevosnainen. Ne ovat hänelle henki ja elämä”, Sarkaranta sanoo. ”En ole kertaakaan käynyt edes Päivin tallilla katsomassa Pyssyharjun Roomeota, mutta vähintään joka toinen päivä soittelemme.”Ei siis ihme, että hän kääntyi Skrikbergin puoleen, kun Pyssyharjun Roomeon laukkailuun ei keksitty ratkaisua. Sarkaranta siirsi syksyllä ruunan Harri Kotilaisen valmennuksesta Skrikbergin treeniin..Minulla on siitä aika kovat odotukset, ja vähän tuntuu Päivilläkin olevan.Allan Sarkaranta.Sarkaranta on itsekin pitkän linjan hevosihminen. Monelle vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä raveja seuranneelle nimi saattaa soittaa kelloja, sillä hän omisti veljensä Riston kanssa yli 130 000 euroa tienanneen Turnerin, jonka valmennuksesta veljekset myös yhdessä vastasivat.”Olin jäänmurtajalla töissä, niin minulla oli kuukausi lomaa ja kuukausi töitä. Asuin silloin vielä niin lähellä Vermoa, että kuulin kuulutukset asuntooni. Oikeastaan Turnerin takia muutin eläkepäivillä synnyinseudulleni Kortesjärven rannalle.”Pyssyharjun Roomeo on toinen Sarkarannan omistama hevonen, jonka hän on vienyt Skrikbergille. Ensimmäinen oli ruuna Visanteri, joka kilpaili vuosina 2009–2014”Se oli nippa nappa tähtiaikainen, kun vein sen Päiville. Hän sitä ratsasteli, eikä tainnut mennä kuin kymmenen starttia, kun se meni valioksi. Aivan käsittämätön homma”, Sarkaranta muistelee.Valiojuoksijaksi lasketaan suomenhevonen, joka on alittanut ajan 1.25,0. Pyssyharjun Roomeo ei ole vielä tähän pystynyt, mutta asia voi hyvinkin muuttua tulevaisuudessa.”Minulla on siitä aika kovat odotukset, ja vähän tuntuu Päivilläkin olevan.”