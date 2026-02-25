Skrikberg on asunut jo yli 20 vuotta pääkaupunkiseudun ulkopuolella, eikä hän Kehä III:n sisäpuolelle enää aio palata. Sen sijaan mieli halajaa ajoittain äidin synnyinseudulle Etelä-Pohjanmaalle tai Italiaan, johon hän on tutustunut ystävystyttyään siellä asuvan Marjo Nätyngin kanssa hevoskauppojen myötä.
Lähikuvat

Pyssyharjun Roomeo sai raviinsa pontta ratsastuksesta – "On taitoa käyttää koko kropan voimaa"

Päivi Skrikberg, 44, loihti Pyssyharjun Roomeosta Voimaeläin Cupin voittajan pääosin ratsastamalla.
Julkaistu
Pyssyharjun Roomeo
Allan Sarkaranta
Päivi Skrikberg

