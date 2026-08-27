Rebyytti on tuttu nimi ikäluokkalähtöjen kärkikahinoissa.
Rebyytti on tuttu nimi ikäluokkalähtöjen kärkikahinoissa.Kuva: Roosa Lindholm
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Rebyytistä odotuksia Derbyssä kärkipäähän, Vernonilla finaaliin iloisin mielin

Derbyyn haastajaosastossa lähtevät ​Rebyytti ja Vernon sijoittuivat karsinnoissa kakkosiksi.
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derby
suomenhevosten Derby
Vernon
​Rebyytti
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