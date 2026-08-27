Rebyytistä odotuksia Derbyssä kärkipäähän, Vernonilla finaaliin iloisin mielin

Amanda Mutelin valmentamalle Rebyytille ikäluokkakisojen kärkipäässä oleilu on jo tuttua, kun ruuna on urallaan ansainnut kakkossijat Satakunta-ajosta ja Pikkukunkusta. Kolmanneksi se on yltänyt kahdesti Varsakunkussa. Derbyn karsinnassa sijoitus oli keulasta voittaneen Siirin Toiveen jälkeen toinen.”Paremmalle hävittiin. Hevonen on suorittanut jatkuvasti tasaisen varmasti, mutta voitto vielä tältä kaudelta uupuu”, Muteli summaa.”Pitää uskoa sen finaalissakin pystyvän kärkipäähän, puolenvälin paremmalle puolelle”, Muteli kokee..Vernon oli karsinnassaan Vipinän Vihellyksen jälkeen kakkonen ennätysajallaan 26,5a/2140 metriä. Startti oli 5-vuotiaalle oriille vasta kuudes Tuomas Pakkasen treenistä. Pohjois-Savoon hevonen siirtyi keväällä Pakkasen ja Juha Vidgrénin ostettua se kaksikon yhteisen omistajanimen Talli Jopin Ottopoikien nimiin.”Hyvän juoksun hevonen teki, ja palautui karsinnasta normaalisti. Iloisella mielellä me lähdetään finaaliin”, Pakkanen sanoo.Pakkanen ajoi Vernonilla alkuun kevyempiä lähtöjä, kunnes hevosen tasoa mitattiin kunnolla Teivon Pikkukunkussa. Siellä sijoitus oli yhdeksäs. Derbyn finaaliin Vernon starttaa radalta yhdeksän toiveena korotettu rahasija.”Ajoin Teivossa kiltisti ja hyvä tunne hevosesta jäi. Hieno hevonen, mutta yhden vian siitä olen etsinyt. Rahapussi tuntuu olevan suussa”, Pakkanen veistelee..Derbyyn ykkösradalta kiihdyttävä Heikintuuli on sukunsa veroinen – "Harppauksilla tänä vuonna kehittynyt".Nopein karsintavoittaja Siirin Toive on Derbyn suosikki.Hiukan parantava Vipinän Vihellys iskee Derbyssä parijonosta