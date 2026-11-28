Kun on kerran saanut ikäluokan parhaan tamman, on luontevaa odottaa sen jälkeläisistä paljon. Tanja Goman-Niemisen ME-tamma Edwina Orden löi muut ällikällä 3-vuotiskaudellaan 2019, mutta meno oli usein turhan rajua.Kesällä -24 isäori Nad Al Shebasta syntynyt tytär Reina Alwina on aloittanut lupaavasti. Tähän mennessä myös ikäluokan oriita vastaan kilpaillut tamma juoksee lauantaina kilpasiskojaan vastaan Kasvattajakruunun finaalissa.Sen emä oli aikanaan samassa kilpailussa 2-vuotiaana toinen.”Hyvä aihio tässä on”, Tanja Goman-Nieminen pohjustaa..Valmentaja ja hänen miehensä Juha-Pekka Nieminen ovat hevosissa kasvattajina, mutta omistusosuutta heillä ei Reina Alwinasta ole. Elsan, eli Edwina Ordenin varsoista Reina Alwina on järjestyksessään neljäs, mutta ensimmäinen tamma.”Elsan omistajana on kaksi perhettä, joista tämä on toisen perheen itselleen tekemä varsa. Keväällä sanoin omistajille, ettei tämä juokse vielä tänä syksynä kilpaa. Se ei ollut valmis, oli aika mötkylä”, Goman-Nieminen kuvailee.”Käytän paljon varsoilla dubloja, koska ne säästävät polvia ja muuta. Sitten jossain kohtaa laitoin tammalle dublot eteen, niin se alkoi ottaa helkatisti vauhtia. Aloin pyörtää puheitani, että kyllähän tämä juokseekin tänä vuonna kilpaa. Piti heti tarkistaa, että onhan tämä maksettu varsakisoihin.”Reina Alwina on vielä sen verran takakorkea, että se tarvitsee painoa eteen.”Se rullii muutoin herkästi yli. Ajettiin sitten koelähtö ja eka startti dubloilla. Se on sellainen veitsenterällä keikkumisen taito, ettei kipeytä niitä ja että pystyy kuitenkin treenaamaan, kun eihän mikään hevonen ole 2-vuotiaana valmis. Annoin sille sellaisia parin viikon lomapätkiä treenaamisen välissä”, Goman-Nieminen kertoo..Reina AlwinaTamma, syntynyt 9.5. 2024Nad Al Sheba – Edwina Orden, Le MonteilKasvattaja Five Comrades TeamOmistaja La Familia del Oso Gris, LoimaaHoitaja Juha-Pekka NieminenStartannut 2-vuotislähdöissä kolmesti, yksi kakkossija ja kaksi nelossijaa.Voittosumma 5750 euroa, ennätys 16,5akeStarttaa Ari Moilasen ohjastamana Jyväskylässä 2-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaalissa radalta 8..Rataolosuhteissa ja kilpailutilanteessa Reina Alwina on näyttänyt erilaisia puolia kuin emänsä.”Luonnetta on, ja kilpailuasenne tällä on kiva. Radalla se on onneksi ollut semijärkevä, eikä ole siellä vielä kuumentunut, vaikka ei se kotona ole mikään kultamussukka. Emähän alkoi aika äkkiä radalla kuumentua, se meni usein lämmityksessä kovempaa kuin startissa. Sen oli pakko antaa mennä lähtiessä, ja sitten se myös meni. Reina Alwina on vähän eri tyylinen. Emän ongelmana olivat myös lannehalvaukset, mutta tämä ei ole onneksi niitä perinyt”, Goman-Nieminen huokaa.”Kotioloissa tämä on vähän salakavala, eikä sille selkäänsä voi kääntää. Hyvät tammat saa tietysti sellaisia ollakin, kun vaan pyörä pyörii, niin sen antaa anteeksi.”Reina Alwina aloitti kilpailemisen lokakuun alussa Teivossa kakkossijalla. Sittemmin rimaa on nostettu, mutta tamma on vastannut haasteeseen.”Kun se oli ekaan lähtöön sen verran hyvä, ilmoitin sen Hevosenomistajapokaalin karsintoihin, vaikka siinä välissä oli vain viikko. Vähän se otti starteista kierroksia, eli on sikäli äitinsä tytär. Ekan startin jälkeen tamma oli ihan ok, mutta Jokimaan startin jälkeen, kun sanoin Moilaselle, että olipas hyvä, niin hän totesi että ei ollut, kun painoi niin paljon. Tammalla oli siinä vielä kokolaput päässä, mutta enää niitä ei ole laitettu.”Filnaalin lopputulos oli lupaavan oriin L’enfer du Nordin takana kiitettävä: nelossija täyden matkan ennätysajalla 16,5. Silmiinpistävää oli, että Reina Alwina alkoi jäädä päätöspuolikkaalla kärkihevosille, mutta suoralle päästyään tamma tuli uudelleen.”Se on ihan käsittämätön juttu, enkä tiedä mistä se on sen oppinut, mutta aina radalla, vaikka ajaisin viisi kierrosta, se menee maalisuoran aina sen viimeisen suoran niin paljon kuin naruista laskee. Se on hyvä piirre”, Goman-Nieminen kiittää.”Finaaliin tamma oli jo tosi paljon parempi. Olen sen aina lämmittänyt aina itse, mutta silloin jätin se lämmittämättä, en mennyt lainkaan radalle. Tamma pysyi silloin tosi rauhallisena. Oli hirveän lunki ja hyvän tuulinen ennen lähtöä. Ainoa oli, että se meni vähän vasenohjaiseksi lopussa. Siinä oli sitäkin, että tuollaiselle 2-vuotiaalla tuli kolme starttia aika lähekkäin.”.Aloin pyörtää puheitani, että kyllähän tämä juokseekin tänä vuonna kilpaa. Piti heti tarkistaa, että onhan tämä maksettu varsakisoihin.Tanja Goman-Nieminen.Lähtöjen välille tulee nyt neljä viikkoa. Aika on käytetty Loimaalla tehokkaasti hyväksi.”Olin ihan onnessani, ettei Kasvattajakruunuun tullut karsintalähtöjä. Sain hoidella hevosta rauhassa. Loppuviikosta kun ajoin, annoin sen tulla kaksi ja puoli kilometriä sellaista 35-vauhtia kotiinpäin. Meillä on sellainen suoran pätkä, jossa on tosi hyvä ajella joskus reippaammin. Tuntui, että hevonen oli nyt terveempi, kun on ollut pidemmin taukoa”, Goman-Nieminen sanoo.”Hiittiä en ole ikinä ajanut 2-vuotiailla niin reippaasti, mutta pakkohan se on joskus antaa niiden mennä reippaampia vetoja ja paloja. Löin sen nyt hokkikenkään, kun kelit ovat täällä mitä sattuu. Tosi hyvin se meni siinä hokkikengälläkin, enkä ainakaan koe, että siitä olisi yhtään haittaa, kun on sen verran testattu. Muutoin on ajettu vain hiljaisia hölkkälenkkejä.”Kasvattajakruunun finaalissa tehtävä on erilainen kuin viimeksi. Vastassa on vain tammoja, eikä esimerkiksi Lahdessa edelle jäänyt Gudmund Haugstadin tammakaksikko ole viivalla. Niiden isäoriin Hayden Hanoverin jälkeläisillä ei ole Kasvattajakruunuun osallistumisoikeutta.”Luulisi tamman nyt jonkun verran pitkällä olevan, jos esittäisi sellaista mitä viimeksi. Ollaan kuitenkin tosi maltillisin mielin, että tulee mitä tulee. Tämä on vuoden viimeinen startti, ja koko talvi treenataan”, Goman-Nieminen kiteyttää.”Tottahan sitä toivoo, että tämä olisi sellainen emänsä manttelinperijä, ikäluokkamenestyjä. Mutta ei näistä hevosista koskaan tiedä, eikä se paljon tarvitse, että menee mönkään.”