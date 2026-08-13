Reipas matkavauhti sopisi Derbyssä kakkosradan Callela Capitanolle

Kun ikäluokan kärkinimiin kuuluva Piccolo Cocktail jäi finaalin ulkopuolelle, lepää Timo Korvenheimon tallin Derby-menestys Callela Capitanon varassa. Keulasta vaivattomasti karsintansa voittanut ori starttaa loppukilpailuun kakkosradalta.”Karsintalähdöstä jäi hyvät fiilikset, kun hevonen voitti helposti. Varoja siis jäi. Koko ajan hevonen on meillä ollessaan kehittynyt ja petrannut otteitaan, joten on mukava lähteä ajamaan myös finaalia. Eiköhän hevonen ole siihen vielä pykälää parempi”, Korvenheimo ennustaa..Eiköhän hevonen ole siihen vielä pykälää parempi.Timo Korvenheimo ennustaa Callela Capitanon kunnosta finaalin alla.Callela Capitano aloitti uransa Jukka Hakkaraisen valmennuksessa, mutta siirtyi keväällä kaupan myötä nykyisen osaomistajansa Korvenheimon talliin.”Callela Capitano tuntui heti jaksopuoleltaan tosi hyvältä hevoselta. Nyt se on vielä kesän mittaan rentoutunut paljon, mikä on vienyt hevosta eteenpäin.”.Callela Capitano kilpaili karsinnassa avojaloin ja jenkkikärryillä, eikä suuria muutoksia nähdä finaalissa.Jos juoksupaikkojen haku johtaa reippaaseen matkavauhtiin, on ruuna ensimmäisten joukossa kärkkymässä mahdollisuutta yllätykseen.”Jotain pientä hienosäätöä voidaan tehdä varustepuolelle, mutta liikaa ei kikkailla. Jos finaalissa ajetaan vauhdin puolesta jo matkalla kunnolla kilpaa, on kaikki sijoituksen puolesta mahdollista.”Callela Capitanon rattailla jatkaa Iikka Nurmonen.