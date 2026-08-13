Timo Korvenheimon tallin Derby-menestys lepää Callela Capitanon varassa.
Timo Korvenheimon tallin Derby-menestys lepää Callela Capitanon varassa.Kuva: Maisa Hyttinen
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Reipas matkavauhti sopisi Derbyssä kakkosradan Callela Capitanolle

Callela Capitano on suosikkien ykköshaastajia.
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Timo Korvenheimo
Callela Capitano
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