Royal Luca on särmikäs sarjanousija – Kaipainen: "Siitä voisi tulla kultadivarihevonen"

6-vuotiaaksi varttunut Royal Luca aloitti kilpauransa kolme vuotta sitten, mutta ensimmäinen kilpailukausi ei tuonut vielä ainuttakaan täysosumaa. Nelivuotiskaudella ykkössijoja tuli jo neljä kappaletta, mutta vuosi 2025 oli kaikin puolin käänteentekevä. Ruuna kaarsi hienolle hiekalle kaikkineen kahdeksan kertaa ja vakuutti lopullisesti myös valmentajansa Harri Koivusen.”Ei sitä näin kauan olisi pidetty, jos ei olisi ollut tuntumaa siitä, että jonkinlaisia lahjoja löytyy. Tämä koko touhu on sellaista, että täytyy vain uskoa ja luottaa, että kehitystä tapahtuu. Sinnikkyyslaji”, Koivunen luonnehtii.Kehitystä on tapahtunut edelleen, ja tältä vuodelta on kasassa jo neljä ykkössijaa. Ruunan kasvattaja Marjo Kaipainen, valmentaja Harri Koivunen sekä omistajakimpan edustaja Tero Loula kertovat luonteikkaan yksilön matkasta tähän pisteeseen..59 850euroa komeilee tällä hetkellä Royal Lucan voittosumman kohdalla. Tästä kertymästä yli kolmannes on tullut alkuvuoden 2026 aikana.4startissa ruuna on päässyt keulapaikalle ja voittanut niistä jokaisen.13,4on Royal Lucan ennätys. Kyseinen noteeraus on tehty täydellä matkalla, ja se syntyi uran toistaiseksi suurimmassa yksittäisessä voittostartissa Teivon haastajadivisioonafinaalissa..11 tasoitusajoa sisältyy 59 starttia käsittävälle uralle. Volttilähtö ei ole ollut Royal Lucan leipäheittolaji, sillä se ei ole voittanut kertaakaan kyseisellä lähetystavalla.57 on tämän kauden voittoprosentti. Koko uran osalta kyseinen lukema on 27.10 jäsentä kuuluu Royal Lucan omistajaporukka Talli Rojalisteihin..Sydämellä mukanaMarjo Kaipainen, kasvattaja”Astutin kaksi tammaa Readly Expressillä, ja niistä syntyi Royal Luca sekä Hotline Luca. Peruste isäorivalinnalle oli tavallaan kaupallisuus ja tietysti oriin hyvyys. Nuoruutensa Royal Luca oli Sepon (Suuronen) tallilla pihatossa.””Puolitoistavuotiaana Juha-Pekka Asuinmaa, joka on Rojalistit-kimpassa mukana, osti minulta sen varsan ja hankki muun porukan siihen ympärille. Olin kauhean pettynyt, kun siitä ei tullut ikäluokkahevosta, sillä se jouduttiin ruunaamaan 3-vuotiaana. Sen vuoksi siltä meni pieleen kaikki isopalkintoiset lähdöt. Harri Koivunen oli ehdottanut ruunausta jo 2-vuotiaana, ja jälkeenpäin ajateltuna niin olisi kannattanut ehkä toimia.””Nyt kun katson sitä hevosta, kuvittelisin jopa sellaista, että siitä voisi tulla kultadivarihevonen. Se on äärettömän vauhtikestävä. Muistan ensimmäisiä startteja, kun se ei juossut edes loppuun asti yhdessä vaiheessa. Hevosta saatettiin pitää nuuhkijana, mutta nyt on kyllä nuuhkija kaukana.””Olen tällä hetkellä aivan rinta rottingilla, kun olen toisena kasvattajatilastossa tämän vuoden osalta. Täytyy ihan ottaa valokuva siitä tilastosta. Rocky juoksi viime vuonnakin niin hyvin, että saan maksettua kasvattajarahoilla parin viikon sisällä syntyvän varsan varsamaksun. Olen sanonut Royal Lucaa jo pienestä asti Rockyksi, ja hevosen voittajatunnarikin on Rocky-elokuvan tunnuskappale.””Kannustan hevosta ihan hirveästi aina, kun se juoksee. Kyllä siinä koko huusholli tietää, kun Rocky on startissa. Tuntuu, että se vain parantaa iän karttuessa.”.Vauhtikestävyys valttinaHarri Koivunen, valmentaja”Royal Luca tuli meille Suuroselta 1,5-vuotiaana. Koko ajan on ollut kovat odotukset, sillä se oli jo suvullisesti ylemmän kategorian varsa. Uran alussa hevonen tuli hyvillä odotuksilla starttiin, mutta homma ei sujunut ollenkaan niin kuin olisi kuulunut. Silloin ei vain ollut vielä sen aika.””Ruuna on äärettömän yhteistyöhaluinen, mutta kuitenkin kovapäinen määrätyissä asioissa. Varsana se tahtoi laukkailla ja jarrutella kesken startin, eikä niistä meinattu päästä millään yli. Sellaista se on välillä hevosten kanssa, mutta kehitystä on kyllä tapahtunut.””Tasoitusajoissa se on ottanut sellaisen pään, ettei se halua lähteä voltista ravia. Ruuna volttaa kyllä kotona hyvin, ja lähtee muutenkin mukavasti, mutta jostain syystä starteissa ei se ei tahdo onnistua.””Kilpailuissa hevosen ehdoton vahvuus on vauhtikestävyys. Se kestää aika pitkiä kirejä ja pystyy pitämään reipasta matkavauhtia. Ei viitsi ruveta moittimaan, mutta itseäni vähän epäilyttää, miten hyvin se riittää sitten kesällä. Lähdöt ovat silloin kuitenkin erilaisia.””Mennään jalat maassa ja startti kerrallaan eteenpäin. Se menee ihan yhtä hyvin hokkikengässä kuin kesäkeleilläkin, mikä on tietyllä tapaa ruunan vahvuus. Katsotaan, miten asiat tästä lähtee menemään eteenpäin. Niin kauan kuin kunto säilyy, startataan säännöllisesti, mutta ei ole täysin mahdotonta, että jossain vaiheessa kesällä pidettäisiin pieni tauko. Ei mennä kuitenkaan asioiden edelle, vaan eletään hetkessä.”.Unelmia ja voittokakkujaTero Loula, omistajakimpan edustaja”Talli Rojalisteissa on tällä hetkellä kymmenen osakasta. Yksi kimppalainen, Juha-Pekka Asuinmaa, vihjasi mulle, että tällainen olisi myynnissä. Juttelin Harrin (Koivunen) kanssa asiasta ja otin yhteyttä myös Kaipaisen Marjoon sekä Suurosen Seppoon. Loppujen lopuksi Asuinmaa osti sen ensin meille, ja sitten kerättiin kimppa hevosen ympärille.””Alku-ura ei lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla, sillä odotuksia oli totta kai paljon. Kyllä siinä joillakin kimppalaisilla tuli jo ajatuksia, että tuleekohan tästä mitään. Harrilla oli kuitenkin kova luotto hevoseen. Ruunauksesta tuli pieniä vastoinkäymisiä, ja varmaan senkin takia 3-vuotiskausi meni vähän ohi.””Nyt kaikki ovat olleet innoissaan, kun hevonen on kehittynyt hyvin, ja pyörä on lähtenyt pyörimään. Ollin (Koivunen) kanssa kun olen jutellut, niin siellä on vieläkin yksi pykälä käyttämättä, kunhan ruuna keskittyisi tosissaan kilpailemiseen. Sillä on vähän vaihteleva luonne, ja varsinkin uran alkuvaiheessa se heilutti päätään aika paljon. Aina, kun pää alkoi heilua, tiesi, että siitä ei hyvää seuraa. Nyt pään heilutus on jäänyt onneksi pois.””Tämä vuosi on alkanut erityisen hienosti. Viimeisin startti päättyi kakkossijaan, mutta siinäkin ruuna tuli toisen tuhannen 10,6-vauhdilla tosi kaukaa takaa. Itselläni olisi toive, että pääsisi esimerkiksi Suur-Hollola-viikonloppuna tai St Michel -viikonloppuna osallistumaan edes normaaliin lähtöön. Se olisi henkilökohtaisesti iso asia.””Tallille viedään kakku aina, kun hevonen sattuu voittamaan. Hoitaja saa päättää, toimitetaanko täytekakku vai voileipäkakku. Sen mukaan sitten toimitaan.”