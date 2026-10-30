Jukka Torvisesta on muodostunut Dynamo Gardenin vakiohjastaja. Lauantaina ajettavaan JTT-finaaliin kaksikko starttaa radalta yhdeksän.
Jukka Torvisesta on muodostunut Dynamo Gardenin vakiohjastaja. Lauantaina ajettavaan JTT-finaaliin kaksikko starttaa radalta yhdeksän.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
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Sisukas äijä vetolapuilla – "Dynamo Garden on yllättänyt meidät starteissa"

Lahden ravilauantain yksi kohokohdista on jo 20. kertaa ajettava Jokimaa Tekee Tähtiä -finaali.
Julkaistu
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Jokimaa Tekee Tähtiä
Kati Eriksson
Dynamo Garden