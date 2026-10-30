Sisukas äijä vetolapuilla – "Dynamo Garden on yllättänyt meidät starteissa"

Ennakkomaksullisen kilpailun karsinnat ravattiin 15. lokakuuta, jolloin karsintavoittoihin nopeusjärjestyksessä lueteltuna ylsivät Callela Classico, Beartic, Look One Hoss sekä Dynamo Garden.Kolme ensin mainittua ovat ammattitallien hevosia, mutta Dynamo Garden on raviurheilua harrastavien kotkalaisten Kati Erikssonin ja Kalle Sundbergin silmäterä. Kaupat nyt 5-vuotiaasta ruunasta solmittiin sen vielä ollessa kesällinen varsa.”Meille iski hevoskuume, joten lähdimme ottamaan yhteyttä Kallelan oriasemaan”, Kati Eriksson aloittaa..Tuohon aikaan Kallelassa oli useampia Garden-kasvatteja, jotka myytiin samana kesänä kun kasvattaja Arvo Ylitalo menehtyi. Eriksson ja Sundberg saivat Kallelasta hevoskuumeseen tuplalääkityksen, kun matkaan tarttui yhden sijaan kaksi Garden-varsaa.”Kaupanteon yhteydessä syntyi päätös, että ostetaan myös tamma. Sieltä meille valikoituivat Dynamo Garden ja Doris L. Garden. Tamma tuotiin kotiin, mutta Dynamo Garden jäi Kallelaan temmeltämään muiden orivarsojen kanssa pihattoon”, Eriksson taustoittaa.Myöhemmin molemmat varsoista suuntasivat ajo-opetukseen Päivi Hämäläiselle, jonka työtä Eriksson kuvailee timanttiseksi.”Sitten varsat tulivat meille kotiin. Myöhemmin ne kävivät reilun kuukauden mittaisen mutkan Tommi Kylliäisellä, joka ajoi hevosille koelähdöt 2-vuotiskauden elokuussa”, Eriksson kertoo..”Meille iski hevoskuume, joten lähdimme ottamaan yhteyttä Kallelan oriasemaan.”Kati Eriksson kertoo Dynamo Gardenin hankinnasta.Dynamo Gardenin kilpaura alkoi 3-vuotiaana Erikssonin valmennuksesta. Sijoitus avauskisassa oli kahdestoista. Seuraava startti ajettiin vasta liki vuosi tuon jälkeen 4-vuotiaana. Uran kolmas kisa toi hevoselle jo sen ensimmäisen voiton.”Dynamo Garden kasvoi aika hitaasti, eikä vain ollut mielestämme valmis kilparadoille vielä 3-vuotiaana. Maltillisesti muutenkin kilpailutamme hevosia. Ennemmin aina kesäaikaan valoisalla. Silloin ravimatkoilla käyminen on huomattavasti miellyttävämpää. Tämä on meille harrastus”, Eriksson avaa.Nelivuotiskausi toi Dynamo Gardenille kahdestatoista ajetusta startista neljä voittoa. Nyt 5-vuotiaana kehitys on jatkunut, kun kymmenen kisaa ovat tuoneet kolme täysosumaa ja neljä muuta totosijaa.”Nelivuotiskausi oli jo positiivinen yllätys. Saatuamme sitä vaivanneet allergiat kuntoon hevoseen alkoi tulla ihan uudenlaista eloa. Olemme päässeet sittemmin treenaamaan hevosta kunnolla. Starteissa Dynamo Garden on yllättänyt meidät, kuinka sisukas äijä siitä on kuoriutunut”, Eriksson kehuu..Jukka Torvisesta on muodostunut Dynamo Gardenin vakiohjastaja. Hän jatkaa ruunan rattailla myös JTT-finaalissa.”Olen ymmärtänyt, että Jukka luottaa tähän hevoseen. Vaikka jaloista meinaisi loppua puhti, pää sillä vetää kyllä. Se tekee aina kilpailuissa parhaansa. Kotona se on aika eleetön kaveri, mutta sitten ajossa leikkisä. Meillä Doris L. Garden osoittaa muidenkin puolesta mielipiteensä”, Eriksson kertoo.Kotkassa asuvalla pariskunnalla on kolme hevosta, joiden kanssa he yhdessä toimivat. Raviharrastajana Eriksson on varsin tuore, sillä ensimmäiset merkinnät valmennettavista ovat vuodelta 2022.”Kalle on jo useamman kymmenen vuotta harrastanut raveja. Minä olin aiemmin ratsupuolella, mutta kymmenisen vuotta sitten siirryin ravipuolelle heitettyämme lusikat yhteen. Koen edelleen olevani keltanokka raviurheilussa ja joka päivä opinkin uutta”, Eriksson sanoo.Lauantaina ajettavaan JTT-finaaliin Dynamo Garden starttaa matkaan takarivistä radalta yhdeksän. Päätös lähtöradasta tehtiin karsintojen jälkeen yhdessä ohjastaja Torvisen kanssa.”Hevonen on ollut karsinnan jälkeen aivan oma itsensä. Ennen karsintaa se oli viimeistelyissä vähän leikkisällä tuulella. Se hiukan pukitteli ja laukkaili, jolloin Kalle mietti jo ääneen, tuleeko tästä yhtikäs mitään. Sen vuoksi karsinnasta tullut voitto oli iloinen yllätys”, Eriksson miettii.Kovatasoisessa finaalissa Eriksson ei halua lähteä spekuloimaan Dynamo Gardenin sijoituksella. Karsinnassa hevosella testattiin puolilappujen sijaan vetolappuja, jotka toimivat hyvin, joten varustemuutoksiakaan ei tarvitse tehdä.”Ylipäänsä on hienoa olla amatöörinä mukana tällaisessa lähdössä. Voi kuulostaa alakanttiin sanotulta, mutta olemme aidosti tyytyväisiä, jos hevonen tekee finaalissa omantasoisensa suorituksen. Sitten näemme, mihin se yltää”, Eriksson kertoo..JTT-lähtöradatRyhmäajo 2140 m, 1.palkinto 15 000 e1 Beartic2 Callela Classico3 Look One Hoss4 I’m A Millionaire5 Midas Match6 Stone Pockets Ex7 Sunrise d’Aurcy8 Fabulous Paris9 Dynamo Garden10 Lili Darling11 Magic Love12 Gorgeous