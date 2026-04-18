Sokettia on rakennettu rauhassa – Lappeessa jo ykkössijan aika?

Soketin omistajapariskunnan Linda ja Hannu Isotalon edellinen kilpailureissu Lempäälästä Lappeenrantaan on lähes 10 vuoden takaa. Se on jäänyt heille pysyvästi mieleen, sillä menestystä irtosi vuoden 2016 Villinmiehen Tammakilpailun finaaleista omien Backspinin ja Larvan Hertan kanssa.”Siitä päivästä jäi hyviä muistoja. Backspin oli lämminveristen finaalissa kolmas ja Larvan Hertta oli toinen”, Linda Isotalo kertoo.Seuraavana kesänä Larvan Hertta astutettiin Siporilla, ja Soketti sai alkunsa. Kaikkiaan jo 6 varsaa tehnyt emä yritti välissä paluuta radoillekin, mutta Villinmiehen kakkossija jäi sen parhaaksi meriitiksi.Nyt 8-vuotias Soketti on jo laittanut moninkerroin paremmaksi, ja paljon on toivottavasti vielä edessä. Nuorena oriin kehitystä jarruttivat vasemman takapolven mystiset ongelmat, joihin ei tuolloin juurisyytä löytynyt. Raviin heijastunut ongelma saatiin kuitenkin kengityksellä ja hoidoilla pitkälti ratkaistua. Todennäköisin syy ilmeni vasta paljon myöhemmin, kun oriista otettiin röntgenkuvia tänä talvena.”Nyt kantakirjausta varten kuvatessa Soketilta löytyi pehmytkudosvamma siitä takapolvesta”, Isotalo taustoittaa.”Silloin aiemmin ei sitä tiedetty, ajateltiin vain, että se on ison hevosen kokoon liittyvää hitaampaa kehittymistä. Mutta siinä on saattanut käydä joku potku, liukastuminen tai jokin tällainen nuorempana, ja Kristiina Ertolakin sellaista epäili. Ruvettiin sitä miettimään, että onko se sitten nuorempana hevosta vaivannutkin. Se oli sillä heikompi takajalka. Ei sitä varmaksi ikinä voi tietää, mutta se hyvinkin saattoi olla se syy.”Siitä johtuen Isotalot eivät kiirehtineet Soketin kanssa radoille. Ori voitti 5-vuotiaana kolmesta ensimmäisestään startistaan kaksi, mutta vasta runsas vuosi myöhemmin syksyllä radoille palattuaan palapeli alkoi olla kasassa ja sen kyvyt hahmottuivat selkeämmin. Uransa kuudennessa kilpailussa ori paineli täyden voltin 26,9. Siitä syksystä lähtien Hannu Torvinen on ajanut yhtä vaille kaikki sen startit.”Pitkään startattiin niin, että viritettiin aina normaaliin takajalkaan raskaampi kenkä. Sillä tasapainotettiin ravia, kun se aina haki sitä. Nyt hevonen on vahvistunut niin, ettei kengityksillä tarvitse kikkailla”, Isotalo huomauttaa.”Ravi on parantunut huomattavasti, eikä kuskikaan ole maininnut siitä mitään.”.Kaikesta huolimatta Soketti on ollut poikkeuksellisen ravivarma kilpailija. Ainoastaan kolmesti se on starteissa laukannut, ja näistä kaksi osui viime kesän peräkkäisiin lähtöihin.”Niihinkin laukkoihin oli ihan selkeä syy. Meillä kävi pieni hama (vahinko) sen kanssa, eikä ori ollut silloin priima. Oli haaveena ajaa Härmän maililla hyvä ennätys, mutta jälkikäteen ajatellen olisi pitänyt ehdottomasti jättää hevonen pois”, Linda Isotalo myöntää.Viime talven Soketti sai erilaista treeniä kuin aiemmin. Ori on vastannut siihen kiitettävästi. Valkeala-ajosta irtosi kunniakas kakkossija Morisonin puristettua edelle. Suomen cupin finaalissa Soketti oli viides ennätyksellään 24,3.”Ajateltiin hyvän viime kauden jälkeen niin, että potentiaalia sillä on nousta sarjoissaan eikä se ole vielä kaikkeaan näyttänyt, jos vaan hevonen itsensä kantaa. Viime talvena ajettiin ensimmäistä kertaa jarrukärryistä. Ennen ei sen jalan takia uskallettu sitä lainkaan vedättää vastuskärryistä.”Linda Isotalo arvostaa Soketissa myös sen luonnetta. Hän vastaa tallin hevosten arkirutiinien pyörittämisestä, kun taas Hannun kontolla ovat etenkin kengitykset ja reippaammat ajot.”Soketti on oriiksi hienoluontoinen. Se on niin iso, etten minä sille pärjäisi, jos olisi yhtään karjasluontoinen”, Linda huomauttaa. ”Eikä sitä muutoin oriina pystyisi pitämäänkään, kun itse olen tässä enemmän päivittäin hevosten kanssa.””Soketti on ehkä parannettu versio emästään ja vähän tasaisempi luonne, vaikka ajossa kumpikin ovat olleet aika virkeitä.”Viime startista tulee noin viikko Lappeen 75-kisaan. Hannu Isotalon mukaan Sokettia on pidetty välipäivät liikkeessä ja muutaman kerran valjaissakin.”Vaikka Lappeessa on vähän vajaa lähtö, niin kovia hevosia sielläkin on ja pitää ollakin”, Hannu Isotalo korostaa. ”Lähtöpaikka on kuitenkin ihan hyvä viitosradalla. Kaikki on sujunut viime startinkin jälkeen ihan hyvin. Valkeala-ajossa Soketti ei jäänyt paljoa Morisonista, ja ihan tyytyväinen sai olla hevosen suoritukseen Suomen cupin finaalissakin. Kova sakki oli siellä vastassa.”.SokettiOri, syntynyt 4.6. 2018Suku: Sipori – Larvan Hertta, ErikassonStartit 32: 11-9-3Ennätys 24,3, voittosumma 68 570 euroaOmistajat ja kasvattajat Hannu ja Linda IsotaloValmentaja Hannu IsotaloHoitaja Linda Isotalo