Ete Jet, Amanda Evo, Combat Fighter muodostavat St Michelin suomalaistrion.
Ete Jet, Amanda Evo, Combat Fighter muodostavat St Michelin suomalaistrion.Kuvat: Roosa Lindholm & Maisa Hyttinen
Lähikuvat

Suomalaiskolmikko on valmis St Michelin vauhtimailille

Ete Jet, Amanda Evo ja Combat Fighter starttaavat Mikkelissä hieman eri lähtökohdista.
Julkaistu
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St Michel
Ete Jet
Combat Fighter
Amanda Evo
St Michel 2026
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