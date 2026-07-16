Suomalaiskolmikko on valmis St Michelin vauhtimailille

Ete Jet pyrkii hyödyntämään momentuminHanna Lepistön tallia St Michelissä edustaa tällä kaudella Suomen avoimia tammalähtöjä hallinnut Ete Jet. Se herkisteli virettään Mikkeliin viime keskiviikkona Vermossa voittaen hopeadivisioonakarsinnan keulasta leikitellen ajalla 13,3a/2120 metriä. Päätöspuolikas sujui Vermossa 09,6-vauhtia, eikä oljenkorsia tarvinnut käyttää.”Hevonen oli tosi hyvä. Se palautui hyvin ja näytti omaavansa tällä hetkellä älyttömän kovan itseluottamuksen. Sen huomaa kaikista pienistä asioista, kun hevosta lämmittää raveissa ja katsoo kuinka se käyttäytyy”, Lepistö kertoo.”Esittelyn jälkeen korjasin hevoselta lappua, jonka jälkeen se lähti laukkaamaan. Kysyin Santulta (Raitala) miksi se noin teki, niin hänkin sanoi, että tamma vain on älyttömän pirteä ja hyvällä tavalla täynnä itseään”, hän jatkaa.Ete Jet on voittanut kauden kymmenestä startistaan kuusi. Pitkään Lepistö puhui tähtäävänsä hevosella tammalähtöihin, ja sen vuoksi hän kieltäytyikin Ete Jetin kohdalla keväällä tulleesta Seinäjoki Race -kutsusta.”Nyt Ete Jet on niin hyvässä kunnossa, että jos joskus sillä haluaa koittaa isossa lähdössä, nyt on se hetki”, Lepistö kokee.Santtu Raitalan ohjastaessa Combat Fighteria vaihtuu St Michelissä Ete Jetin kuskiksi Iikka Nurmonen. Nurmonen on voittanut St Michelin ohjastajana vuosina 2017 Midnight Hourilla ja 2020 Next Directionilla.”Juoksunkulku tietysti ratkaisee sijoituksen, mutta mielestäni lähdöstä tuli hiukan odotettua kovempi. Nyt varustukseen testataan kuppilappuja, joita Ete Jetillä ei olla vielä kertakaan meillä ollessa käytetty”, Lepistö suunnittelee..Nopea nousu huipulle ja kovien joukkoonSt Michel -ajon osallistujalistaa tarkastellessa voinee todeta Amanda Evon olevan lähdön todellinen yllätysnimi. 6-vuotias kilpaili vielä pari viikkoa sitten 69 000 euron voittosummalla, jolloin se mahtui tammana haastajadivisioonaan. Heinäkuun alussa ajettu Suur-Hollola-ajo muutti kaiken, kun Amanda Evo voitti ensiksi karsintalähtönsä ja sijoittui seuraavana päivänä finaalissa Massimo Hoistin jälkeen kakkoseksi. Samalla se lunasti paikkansa St Michel -ajoon.”Amanda Evo on hyvin stressivapaa hevonen, joten ei se Suur-Hollola-ajon rasituksesta ollut oikein millänsäkään. Siellä karsintaesitys oli jokseenkin sellainen kuin ajattelimme tamman parhaimmillaan pystyvän, mutta finaalissa venyminen kakkoseksi yllätti minutkin”, valmentaja Dimitri Hedman kertaa.Horsepoint Oy:n kasvattaman Amanda Evon omistaa Team Amanda, jossa on vahvoja Mikkeli-kytköksiä. Omistajatallin edustaja Marjo Kaipainen kuuluu Mikkelin raviratayhtiön hallitukseen. Hänen lisäksi omistajiin kuuluvat Matti Viitala, Juha Alapuranen, Matts Sjöblom ja Petri Hedman.”Juttelimme omistajien kanssa, lähdetäänkö mukaan kutsun tullessa ja kaikki näyttivät vihreää valoa. Vastus St Michelissä on tietysti niin kova, ettei ihan kärkeen ole suoraan sanottuna mitään asiaa. Toivottavasti hevonen kuitenkin tekee hyvän esityksen, täyttää paikkansa lähdössä ja saa uuden ennätyksen”, Dimitri Hedman toivoo.St Michelissä Amanda Evoa ohjastaa Ville Koivisto, jolle ohjastustehtävä on Mikkelin vuoden pääkisassa ensimmäinen urallaan.”Tosi merkityksellinen asia päästä ohjastamaan tuollaisessa lähdössä. Ilman tätä olisin suunnannut sunnuntaina Kurtakon raveihin. Amanda Evo on parantanut kauden mittaan jatkuvasti, mutta kyllä silti menestys Suur-Hollola-ajossa oli positiivinen yllätys”, Koivisto sanoo..Takuuvarmaa työtä läpi kaudenCombat Fighter starttaa St Micheliin Santtu Raitalan ohjastamana. Valjakko nousi viimeksi Joensuu-ajossa takajoukoista neljänneksi, ja sitä aiemmin Combat Fighter voitti juhannuksena Härmässä Käyttöauton Mailin. Palkintorahoja ruuna on kerännyt kuluneelta kaudelta jo lähes 90 000 euroa.”Kunto on edelleen hyvä, ja on sitä koitettu tähän vähän herkistellä. Hyvän rahan hevonen on tällä kaudella juossut, vaikkei lähtöpaikat olleetkaan Seinäjoki Racessa, Finlandia-Ajossa tai Sweden Cupissa kohdillansa”, valmentaja Antti Ojanperä sanoo.Ojanperän tallista viikonloppuna nähdään paljon muitakin mielenkiintoisia hevosia. Lauantaina ravipäivä huipentuu kylmäveristen Suurmestaruusajoon, missä pihtiputaalaistallista kilpailee neljä hevosta, Pro, Alarik Huikea, Evartti ja Herra Heinämies.Näistä kaikki muut oriit pääsivät eturiviin radoille viisi-seitsemän, mutta kuusivuotias Alarik Huikea joutui takariviin ennätyksensä vuoksi. Suurmestaruusajossa kahdeksan nopeimman ennätyksen juossutta avaa liikkeelle eturivistä.”Nyt Alarik Huikea on samalla viivalla muiden kanssa, mutta ei kai tuo ole ongelma. Hyvin hevonen otti Suur-Hollola-ajon. Prollakin on kaikki hyvin ja Evartin valmistelen tähän lähtöön kuten ennen vanhaan tärkeisiin kisoihin. Sen kanssa on tänä vuonna menty tosi nätisti, mutta nyt herkistellään”, Ojanperä sanoo.Santtu Raitala jatkaa Suur-Hollola-ajon tavoin Alarik Huikean ohjissa ja Hannu Torvinen pysyy Pron rattailla. Evartin kuskina nähdään ensimmäistä kertaa Ari Moilanen.”Ei kuskiasioista oikeastaan Santun kanssa edes nyt keskusteltu. En tiedä vielä keksitäänkö hevosille mitään uusia varustevirityksiä, ei kai”, Ojanperä pohtii.