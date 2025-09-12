Consta voitti oman karsintansa.
Consta voitti oman karsintansa.Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Suomenhevosten Kriterium-finalistit esittelyssä

Teivon lauantain seitsemäntenä lähtönä ajettavassa suomenhevosten Kriteriumissa nelivuotiaat suomenhevoset juoksevat 2100 metrin ryhmäajossa 40 000 euron ensipalkinnosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Consta
Helmin Ville
Camppari
Marstio
Tanno
Landen Kundi
Kriterium
Retostella
Rebyytti
Franssari
Falk
Vipinän Vihellys
Likan Lupaus

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi