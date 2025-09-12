Suomenhevosten Kriterium-finalistit esittelyssä

1 Constaori, 27,5ake, 28,5ke, 16 100 e, 16: 3-2-3Caijus 18,6a – Sirjakka 31,1, SiporiKasvattaja ja valm. Juuso Nyström, HattulaOmistaja Margit Jaakkola & Juuso Nyström & Jare Salminen, HämeenlinnaHoitaja Janina Nyström, HämeenlinnaOhjastaja Jukka Torvinen, Jämsä.Consta aloitti uransa jo kolmivuotiaana, mutta kauden neljästä startista kolme päättyi laukkahylkyyn. Pikkusuurmestaruudessakin Consta laukkasi ja oli maalissa vasta kahdeksas. Nelivuotiskeväänä Consta palasi radoille hurjasti varmistuneena ja takoi lähes pelkkiä totosijoja. Se voitti Black Horse Cupin karsinnan ja oli finaalissa kolmas. Kesän startteja rahasarjoissa kiusasivat taas laukat. Pikkuprinssissä Consta oli kuitenkin laukanneenakin neljäs, eikä Kriteriumin karsintavoitto siten ollut enää aivan valtava yllätys.Constan emälinjan 15 valiojuoksijan joukosta nopein on Marat 20,1a, linjan tunnetuimpia edustajia ovat Turo 23,8a, Teme 23,2a, Tino 21,0a, Tume 25,8a ja Taro 26,0a sekä niiden emän veli Hovi-Ari 23,3a.Juuso Nyström on kasvattanut viisi suomenhevosvarsaa, joista Consta on vanhin. Radalla on käynyt myös Constan vuotta nuorempi veli Vartti Mainio 36,3..2 Vipinän Vihellysori, 27,9ake, 32,6ke, 6 200 e, 7: 2-1-1Välähdys 19,4a – Vihjeen Vipinä, TuroKasvattaja Harri Westman, KontiolahtiOm. Talli Villen Vallattomat Omistajat, JuankoskiValmentaja Heikki Mikkonen, JuankoskiHoitaja Saara Eerola, KuopioOhjastaja Heikki Mikkonen.Vipinän Vihellys avasi uransa huhtikuussa laukkastartilla, mutta otti jo seuraavassa startissa Mikkelissä uransa avausvoiton. Sen jälkeen vuorossa oli Oulu Expressin karsinta, jossa Vipinän Vihellys oli kolmas. Oulu Expressin finaalissa mahdollisuudet menivät laukkaan, samoin Pikkuprinssinssä, jossa Vipinän Vihellys hylättiin. Välissä Vipinän Vihellys kävi kuitenkin ottamassa tyylipuhtaan ylivoimavoiton Lieksan illassa.Vipinän Vihellyksen emälinjalta tulee kaikkiaan 16 valiojuoksijaa, joista nopeimmat ovat ravikuningas ja Kriterium-voittaja Tähen Toivomus 19,7a ja sen täysveli Tähen Topelius 21,1a.Harri Westmanin 27 kasvatista suurin osa on Vipinän Vihellyksen emänemän, hienosti periyttäjänä onnistuneen Siiman Vihjeen perikuntaa. Kasvateista valiorajan ovat alittaneet Vilkkeen Velmu 22,1a ja Vihjeen Varma 23,8a sekä Vihjeen Veto 24,9a..3 Marstioori, 26,5ake, 30,9ke, 39 300 e, 9: 3-2-2Parvelan Retu 18,5a – V.K. Kukka 32,3, VieskerKasvattaja Mika Karhinen, PihtipudasOmistaja L.M.V. Stable Oy, OrimattilaValmentaja Seppo Suuronen, JuvaHoitaja Annukka Pekkala, MikkeliOhjastaja Esa Holopainen, Hollola.Marstio aloitti uransa huhtikuussa ottamalla ensin Black Horse Cupin karsinnasta nelossijan ja heti perään toisesta karsinnasta voiton. Finaalissa Vieremällä Marstio oli neljäs. Oulu Expressin karsinnassa ja finaalissa Marstio oli toinen häviten vain Campparille. Pikkupelimannissa edelle ehti Campparin lisäksi Retostella, mutta Pikkuprinssissä Marstio sai siitä revanssin, kun se kiri uransa tähän mennessä arvokkaimpaan voittoon ja jätti Campparin selityksittä taakseen.Marstion emälinjan kuudesta valiojuoksijasta nopeimmat ovat sen omat veljet Kukan Tutu 21,4a ja Kupori 21,7a. Emälinjan menestyjiin kuuluvat myös aikansa Kriterium-kakkonen Tytteriina 31,0a ja sen emä, ravikuningatar Puhetyttö 26,6a.Mika Karhinen on kasvattanut vuodesta 1995 alkaen kaikkiaan 204 hevosta. Parhaiten radoilla ovat pärjänneet Kukkarosuon Kurko 20,9a ja Trispatti 24,3a..4 Rebyyttiruuna, 26,5ake, 28,7ke, 23 800 e, 13: 1-3-3Parvelan Retu 18,5a – Hilin Ihme 25,0, Niko-VokkerKasvattaja-omistaja Amanda Muteli, Mänttä-VilppulaValmentaja Amanda MuteliHoitaja Heidi Ahonen, JämsäOhjastaja Juha-Pekka Ahonen, Jämsä.Rebyytti avasi uransa jo kolmivuotiaana heinäkuussa ja erehtyi kauden kuudessa startissa vain kerran totosijojen ulkopuolelle. Se otti kaksi kakkossijaa Varsakunkun karsinnoista ja oli finaalissa kolmas. Junnustartin finaalissa se oli neljäs. Tänä vuonna Rebyytti palasi radoille toukokuussa. Se oli Black Horse Cupin karsinnassa kolmas ja Oulu Expressin karsinnassa neljäs. Oulu Expressin finaalissa sijoitus putosi pykälällä laukan takia. Pikkupelimannista Rebyytti otti kauden arvokkaimman sijoituksen, kun se oli kolmas. Pikkuprinssissä se oli kuudes.Rebyytin emälinjan 10 valiojuoksijan joukosta nopein on tuore kuninkuuskakkonen Pro 19,3a. Muita menestyjiä ovat Tee Wee Paroni 22,8a ja takavuosien pärjääjät Nikko 23,4a ja Junkkari 24,1a.Amanda Muteli on kasvattanut Hilin Ihmeen kolmen varsan lisäksi yhden lämminverisen..5 Helmin Villeori, 27,9ake, 29,0ke, 7 900 e, 7: 3-2-1Välähdys 19,4a – Hissun Helmi, Suikun EroKasvattaja Mika Koskinen, KaustinenOmistaja Leo Mönttinen, LahtiValmentaja Leo MönttinenHoitaja Leo MönttinenOhjastaja Ari Moilanen, Vihti.Helmin Ville aloitti uransa huhtikuussa kahdella voitolla, joista jälkimmäinen tuli Black Horse Cupin karsinnasta. Finaalissa Helmin Ville menetti kuitenkin mahdollisuutensa hylkyyn liioista laukoista. Sen jälkeen raviaskeleet ovat taas löytyneet, ja ennen Kriteriumin karsintaa Helmin Ville otti kaksi kakkostilaa Kriteriumkokeista. Edellä molemmissa oli vain Ejnar, jota ei kuitenkaan karsinnan vaisun esityksen takia nähdä finaalissa.Helmin Ville on läheistä sukua Franssarille, sillä oriiden emät ovat sisaruksia. Molempien sukutaulussa kolmannen emän paikalla on emälinjan voimahahmo, valioperiyttäjätamma Rentukas, joka pitää hallussaan Suomen ennätystä kymmenen tähtijuoksijan emänä.Mika Koskinen on kasvattanut vuodesta 2009 alkaen yhteensä 18 varsaa, joista Helmin Villen jälkeen parhaissa ansioissa on Marselo 28,4a..6 Likan Lupausruuna, 28,3ake, 30,0ke, 7 300 e, 10: 3-1-2Rapin Aatos 21,1a – Hipsun Likka 30,1a, Jaanen SuikkuKasvattaja Team Tinker, LeppävirtaOmistaja Heikkinen Mikko & Tolonen Aila & Husso Helena, PieksämäkiValmentaja Miika Tenhunen, TuusniemiHoitaja Anna-Kaisa Tenhunen, TuusniemiOhjastaja Iikka Nurmonen, Kuopio.Likan Lupaus on ennen Kriteriumia kilpaillut lähes pelkästään rahasarjoissa. Se aloitti uransa huhtikuussa ja oli jo toisessa startissaan Kajaanissa valmis helppoon voittoon laukasta huolimatta. Kesän kynnyksellä raviaskeliin löytyi varmuutta, ja Likan Lupaus voitti Joensuussa ja Jämsässä. Ikäluokan parhaimmistoa se kohtasi ensimmäisen kerran elokuussa Kriteriumkokeessa, jossa se oli Kriteriumin karsinnan tavoin maalissa neljäs.Likan Lupauksen emälinjalta tulee vain kahdeksan tähtijuoksijaa, mutta niistä peräti kolme on alittanut myös valiorajan: Hipsun Poju 22,8a, Kukkarosuon Veera 23,8a ja Vejarin Mahti 24,1a. Emälinjalta tulee valtakunnallisen työmestaruuskilpailun voittaja Vihla 30,3a.Likan Lupaus on ainoa suomenhevonen Team Tinkerin 24 kasvatin joukossa. Muut ovat lämminverisiä, ja niistä parhaissa ansioissa on Harmimatic Tinker 11,4a..7 Camppariori, 26,2ake, 29,9ke, 48 500 e, 7: 3-3-0Tähen Toivomus 19,7a – Cordiitta 22,8a, CameronKasvattaja Ravitalli Suuronen Oy, JuvaOm. Ravitalli Suuronen Oy & Viitala Matti, Juva-OuluValmentaja Seppo Suuronen, JuvaHoitaja Annukka Pekkala, MikkeliOhjastaja Henri Bollström, Mikkeli.Camppari aloitti uransa toukokuussa Black Horse Cupin karsinnasta, jossa se oli Constan takana toinen. Finaalistakin tuli kakkostila, mutta edelle ehti sillä kertaa Falk. Sen jälkeen alkoikin voittokulku: Camppari voitti Oulu Expressin karsinnan ja finaalin ja suoraan finaalina ajetun Pikkupelimannin. Pikkukunkussa Campparin edelle ehti Marstio. Kauden ainoa ei-totosija tuli Kriterium-karsinnasta, jossa Camppari laukkasi.Campparin emä Cordiitta 22,8a oli itse Kriterium-voittaja ja on jättänyt jo seitsemän valiojuoksijaa. Sen jälkeläisiä ovat esimerkiksi tuore ravikuningatar Jockas Rita 24,3a, viisivuotisikäluokan paras tamma Cimallus 24,4a. Kaikkiaan Campparin emälinjalta tulee 16 valiojuoksijasta.Ravitalli Suuronen Oy:n 94 kasvatista parhaita ovat Hotshot Luca 10,5a, ravikuningas Vitter 18,5a ja Franko 20,6a..8 Retostellatamma, 26,4ake, 28,6ke, 53 600 e, 10: 4-2-0Parvelan Retu 18,5a – Mutristella 31,3, TuroKasvattaja Anniina Pohjoiskangas, AlajärviOmistaja Team Ritun Reteet, AlajärviValmentaja Niko Jokela, SeinäjokiHoitaja Janina Jokela, SeinäjokiOhjastaja Ville Koivisto, Jalasjärvi.Kriterium-finaalin ainoa tamma Retostella ei häpeile eikä kumartele oriita, sillä se on johtaa ikäluokan rahatilastoa ja on nopeustilastossakin toisena. Retostella aloitti uransa jo kolmivuotiaana menestyksellä – kauden kolmesta startista se otti kaksi voittoa, joista toinen tuli Varsakunkun finaalista. Tänä vuonna se palasi radalle huhtikuussa. Se voitti Oulu Expressin karsinnan, mutta laukkasi finaalissa ja oli kuudes. Pikkupelimannissa se oli Campparin takana toinen. Pikkuprinsessan Retostella voitti ylivoimatyyliin.Retostella edustaa legendaarisen Mutrin-Lennon emälinjaa, jolta tulee jo tasan 30 valiojuoksijaa. Niistä nopeimmat ovat Caijus 18,6a ja kaksinkertainen ravikuningas Apassi 20,0a.Anniina Pohjoiskangas on kasvattanut kahdeksan suomenhevosvarsaa, joista radoilla on käynyt myös ruuna Vetree 30,5a..9 Falkori, 27,7ake, 29,7ke, 19 500 e, 9: 4-0-1Frans 20,7a – Liivia, LiisingKasvattaja Kumpulan Tila, HärmäOmistaja Mikko Niemistö, SeinäjokiValmentaja Mikko NiemistöHoitaja Mikko NiemistöOhjastaja Mikko Niemistö.Falk aloitti uransa maaliskuussa ja otti heti komeasti neljä peräkkäistä voittoa. Arvokkaimmat niistä tulivat Black Horse Cupin karsinnasta ja finaalista. Oulu Expressin karsinnassa ja finaalissa Falk laukkasi, ja joutui tyytymään finaalissa 9. tilaan. Pikkupelimanni sujui oikealla askellajilla, mutta kotiin tuomisina oli kuudes sija. Pikkuprinsissä Falk jälleen laukkasi, mutta oli silti viides.Falkin emälinja on tuottanut yhteensä neljä valiojuoksijaa. Falkin emän veljistä Fransson 23,7a ylsi Kriteriumissa toiseksi ja Likser 24,1a kolmanneksi. Muut emälinjan valiojuoksijat ovat Falkin emänemän veljet Vekun Vinke 23,0a ja Vekun Virta 24,2a.Kumpulan tilan nimiin on syntynyt vuodesta 2007 alkaen yhteensä 62 varsaa, joista suurin osa on suomalaisia lämminveriratsuja. Suomenhevosia kasvateissa on 17. Valiotuloksen ovat juosseet Fransson 23,7a ja Likser 24,1a..10 Tannoori, 27,9ake, 31,7ke, 26 200 e, 14: 3-1-1Tähen Toivomus 19,7a – Sinna 31,3, VieskerKasvattaja Outi Ruottinen, MikkeliOmistaja Talli Samppanjadieetillä, TampereValmentaja Jussi Suominen, KouvolaHoitaja Jasmin Minkkinen, KouvolaOhjastaja Santtu Raitala, Pihtipudas.Tanno juoksi jo kolmivuotiskaudella kahdeksan kertaa kilpaa ja voitti kolmesti. Uran avausstartti oli Pikkusuurmestaruus, jossa Tanno oli kuudes. Sen jälkeen se pilasi muutaman startin laukkoihin, mutta syyskuussa se löysi hyvän vireen. Kauden huipensivat Junnustartin finaalin voitto ja Varsakunkun finaalin kakkostila. Tänä vuonna Tanno palasi radalle toukokuussa. Se oli Oulu Expressin karsinnassa kolmas ja finaalissa neljäs. Pikkupelimannissa se oli laukanneena kuudes, mutta Pikkuprinssissä laukka jatkui pitkäksi ja hylkyyn.Tannon emälinjalta tulee yhteensä kaikkiaan 23 valiojuoksijaa, joista nopeimmat ovat Vixus 19,2a ja Kinderi 20,3a. Emälinjalta tulee myös kaksi Kriterium-voittajaa, Frans 20,7a ja Koivikon Kalle 22,2a.Outi Ruottisella on yhteensä 10 kasvattia, kaikki suomenhevosia. Tannon lisäksi niistä on kilpaillut ruuna Bailabaila 30,3ke..11 Franssariori, 28,2ake, 30,8ke, 4 810 e, 9: 1-3-1Frans 20,7a – Hissun Arita 31,9, LiisingKasvattaja Henry Ala-Korpi, HalsuaOmistaja Henry Ala-Korpi, HalsuaValmentaja Henry Ala-KorpiHoitaja Satu Riihimäki, HalsuaOhjastaja Henry Ala-Korpi.Kriterium on Franssarille ensimmäinen ikäluokkakilpailu, sillä ori on kilpaillut ennen Kriteriumin karsintaa vain rahasarjoissa Pohjanmaan, Kainuun ja pohjoisen Keski-Suomen radoilla. Franssari avasi uransa toukokuussa kakkostilalla Härmässä ja on ottanut sen jälkeen mukavasti totosijoja. Ensimmäinen voitto irtosi kesäkuun lopussa Halsualta. Kesän arvokkain totosija on kakkonen Kajaanista, jossa taakse jäi muun muassa Kriterium-finaalissa kilpaileva Likan Lupaus.Franssarin emälinjan 16 valiojuoksijasta nopein on tamma Hulluduunari 21,5a. Muita emälinjan menestyjiä ovat esimerkiksi kuninkuuskakkonen Hissun Feeniks 22,6a, Hissun Virva 22,7a ja Kriterium-voittaja Hissun Tyttö 25,4a.Henry Ala-Korpi tunnetaan valmentajana, mutta hänelle on 1998 alkaen syntynyt 11 kasvattia. Franssarin lisäksi radoilla on pärjännyt tamma South Fruit 15,8ke..12 Landen Kundiruuna, 28,6ake, 32,2ke, 3 850 e, 10: 2-2-0Landen Paukku 21,9a – Landen Friidu, Sörkän SälliKasvattaja Jani Suonperä, KaustinenOmistaja JS Urakointi & Peitenimi Oksa, KaustinenValmentaja Jani SuonperäHoitaja Ella-Noora Kukkola, SieviOhjastaja Jani Suonperä.Landen Kundin nelivuotiskautta ovat aivan viime startteihin asti värittäneet laukat, mutta siitä huolimatta ruunan tilillä on kymmenestä startista jo kaksi voittoa ja kaksi kakkostilaa. Landen Kundi aloitti uransa jo tammikuussa ja otti voiton selvällä erolla. Ensimmäinen koitos ikäluokan parhaita vastaan oli Oulu Expressin karsinta, josta tuli laukkahylky. Kesä oli muutenkin rikkonaisempi, mutta Kalajoelta tuli komea voitto ja ennen Kriterium-karsintaa Landen Kundi oli kahdesti toinen.Landen Kundin emälinjalta tulee kolme valiojuoksijaa: kuninkuuskisan kolmonen El Vihuri 21,9a, Luottori 24,6a ja Huima Lento 24,6a.Jani Suonperän 14 kasvatin joukosta parhaiten ovat menestyneet Landen Kundin isä, Derby-voittaja Landen Paukku 21,9a sekä Landen Kundin emän sisko Landen Iita 25,7a, joka kuului ikäluokkansa parhaisiin tammoihin..Lämminveristen Kriterium-finalistit esittelyssä