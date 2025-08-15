Viime vuosien aikana Liimataisille on syntynyt 2–5 varsaa vuodessa.
Viime vuosien aikana Liimataisille on syntynyt 2–5 varsaa vuodessa.
Pekka Liimatainen kasvattaa suurella sydämellä – "On ihan huhupuhetta, etteikö hyvää suomenhevostammaa olisi mahdollista ostaa"

Kasvattajan vuodenkierto huipentuu onnistuneeseen varsomiseen ja elävään varsaan.
Pekka Liimatainen

