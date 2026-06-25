”Olen varmaan Suomen Marine-uskollisin mies. Kaikki suvut menee Marineen”, Antero Liitiä nauraa Marinen tyttärentyttärentyttären Mansikan vierellä.
”Olen varmaan Suomen Marine-uskollisin mies. Kaikki suvut menee Marineen”, Antero Liitiä nauraa Marinen tyttärentyttärentyttären Mansikan vierellä.Kuva: Taru Granat
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Hevoset tarkoittavat Antero Liitiälle sydämen kutsumusta – "Meille ne ei ole bisnestä"

25 vuoden ”taputteluaika” on ohi. Antero Liitiä ottaa taas hevoset vakavissaan, muttei liian tosissaan.
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Teme
Antero Liitiä
Mansikka
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