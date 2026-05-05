Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii – Veera Hagin tavoite siintää Lappeessa

Kukapa ei muistaisi kuutostietä Lappeenrantaa lähestyessä kylttiä ”taasha myö tavattii” ja pois lähtiessä ”tuutha sie vastakii”. Sanomaa tehostamassa kyltissä seisoi vielä Lappeenrannan vaakunan villimies nuijineen.Nyt nuo sympaattiset kyltit on paikallisten tyrmistykseksi poistettu, mutta toivottavasti ne palaavat ensi vuoden loppukesäksi.Ainakin Kyösti Hagert olisi hyvillään lukenut sen jo nyt, ajellessaan kautensa Lappeenrannan T75-kierroksella haastajadivisioonan hyvänä viitosena avanneen Veeran Hagin kanssa kohti kotia Lopelle.Sillä Hagertin mielessä siintää selkeänä maalina, että hän noudattaa tuutha sie vastakii – kutsua viimeistään Lappeenrannan Kuninkuusraveissa ja nimenomaan niiden kuningatarkilpailussa.”Varmaan kokeillaan jo tänä kesänä KK-lähdössä, missä me ollaan avoimiin tammoihin verraten”, Hagert kaavailee. ”Jos se on asiallinen, sitten koitetaan niitä lisää.”Hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että vielä Tampereelle irtoaisi paikka 12 armoitetun joukossa. ”Ellei meillä tänä vuonna ole kuningatarkilpailuun mitään asiaa, niin ainakin ensi vuonna yritetään sinne oikein tosissaan.”Viime vuonna Veera Hag siirtyi valiojuoksijatammojen arvostettuun joukkoon ajalla 24,7a, mutta Hagert uskoo, että tällä kaudella sekunteja ropisee vielä pois runsaamman puoleisesti.”Uskon, että tänä vuonna se tekee 1.22-alkuiset luvut.”.Veera HagTamma, s. 15.5.2017Sipori 19,4a – Myrsky-Maire 28,4a, Viesker 19,9aKasvattaja, omistaja ja valmentaja Kyösti Hagert, LoppiEnnätys 24,7a, voittosumma 29 800 euroaStartit 57: 9-6-8.Kyösti Hagert osti 30 vuotta sitten Veera Hagin emänemä Hijanin 23,7a. Kolminkertainen kuningatarkilpailun kävijä oli parhaimmillaan ollut kokonaiskilpailun neljäs vuonna 1993.Hän ajoi tammalla vielä muutaman lähdön kilpaa ilman suurempaa menestystä ja sitten tuli aikansa sääntö vastaan, että tamman piti olla varsonut 12 ikävuoteen mennessä tai muuten se menettää kilpailuoikeutensa.Siitoksessa Hijani teki Hagertille kuusi varsaa. Suurin onnistuminen tuli voitokkaassa Hurja-Erossa 22,0a. Sen hän myi jo varsana Jari Nylundille.”Olihan se hienoa seurata omaa kasvattia, joka nousi kuninkuustasolle asti”, Hagert sanoo.Kaksi Hijanin tammajälkeläistä meni hänellä itsellään tähtijuoksijaksi, Hirmu-Helka 27,6a ja Myrsky-Maire 28,4a. Hän uskoo, että näiden kahden tamman parhaat avut yhdistämällä olisi saatu yksi todellinen menestyjä.”Helka meni palan 1.15-vauhtia, kunpa sillä vain olisi ollut Mairen kova luonne.”Myrsky-Maire jäi kilpaurallaan voitoitta, mutta sille oli aivan oma selityksensä.”Se oli tosi lahjakas hevonen, mutta sillä vaurioitui jänne toisen hevosen potkusta. Siitäkin vielä selvittiin, mutta sillä oli suurempi ongelma, jota ei ymmärretty.”Tamma oli ajoittain hieman huonosyöntinen, eläinlääkäri tarkasti sen vuoksi suuta säännöllisesti, mutta ilman suuria huomioita. Lopulta apu löytyi Vermon klinikalta.”Sitten Leena Karma onneksi katsoi sen suun ja sanoi, ettei hän pysty tälle mitään, tämä on Jukan (Holopainen) hommia.”Tammalta löytyi takaa ylimääräiset hampaat, jotka olivat painaneet ikeniä aina kuolioon saakka.”Holopainen suuttui minulle oikein kovasti, että eikö tämän suuta ole koskaan hoidettu, miten tämä voi olla tässä kunnossa. Sillä oli ollut yleistulehdus kaiken aikaa päällä. Jos se olisi tiedetty, ei sillä tietenkään olisi kilpailtu.”.Veera Hag syntyi yhdeksän vuotta sitten Myrsky-Mairen ensimmäisenä jälkeläisenä.”Sille tuli ravin kanssa kolmevuotiaana suuria ongelmia, todella suuria”, Kyösti Hagert kuvailee. ”Vaikeusaste oli niin korkea, että sanoin, jos tämän hevosen saan raville, saan minkä vaan.”Tamma meni rehtiä vanhan ajan eepeetä, epäpuhdasta ravia. Etu- ja takapää eivät vain mahtuneet toimimaan keskenään asianmukaisesti.”Vaivaa siinä ei kuitenkaan ollut. Kengittelin ja treenasin lisää. Voimistuessa se hiljalleen parani. Balanssikin löytyi, kun laitoin etusiin puoli kiloa painoa.”Koelähtönsä Veera Hag meni neljännellä yrittämällä 44,0-ajalla läpi. Tosin sillä oli jo välissä yksi paikallisravivoitto, mutta aika 45,0 ei riittänyt hyväksytyksi koelähdöksi.”Ekan epäonnistuneen koelähdön jälkeen pari kaveria kysyi hieman pilkallaan, että onko juoksija. Sanoin, että on juoksija. Toinen tuli myöhemmin sanomaan, että hyvin näemmä tiesit.”Tamma lähti alkuvaikeudet voitettuaan kehittymään tasaisen varmasti eteenpäin. Viisivuotiaana se ehti voittaakin ja mennä 34,9ke, seuraavana vuonna siitä tuli tähtijuoksija ja seitsemänvuotiaana se löi isommin läpi. Se voitti muun muassa kaksi tammadivisioonakarsintaa ja oli finaalissa kolmas.Viime kaudella Hagert jatkoi Veera Hagin kanssa pääasiassa parempien palkintojen lähdöissä. Voittoja tuli vain yksi, mutta 18 startista myös kuusi muuta totosijaa.”Pidän tätä niin hyvänä hevosena, että se kuuluu näihin parempiin lähtöihin. Ne ovat kuitenkin tasaisia lähtöjä, lähtöpaikat ja juoksunkulut ratkaisevat.”Hagert on itse ajanut tamman kilpailut kahta lukuun ottamatta. Hänen tyttärensä Riia Laine voitti sillä paikallisravilähdön ja Kim Åkerlund on ajanut yhden kakkosen.”Kun itse treenaan ja laitan, niin kilvanajo on se kohokohta, palkinto tehdylle työlle.”.Kun pellolla ei ole koskaan ajettu juosten, se on oivaltanut sen ja suostuu siellä kävelemään.Kyösti Hagert Veera Hagista.Kyösti Hagertilla on kotona kahden ja puolen kilometrin tien pätkä, jossa hän treenaa muita hevosiaan, mutta ei Veera Hagia.”Kotona ajetaan pelkkää kävelyä, juoksua pitää ajaa semmoisessa paikassa missä se saa juosta”, Hagert kertoo. ”Se on kotona liian väkivaltainen ajaa, kun paikat on tällä sellaiset, ettei voi antaa mennä määrättömästi. Eikä se tietysti vie hevosta eteenpäin, jos sitä aina luukuttaa.”Tamma kävelee putkireen tai koppakärryjen kanssa pellolla rinkiä.”Kun pellolla ei ole koskaan ajettu juosten, se on oivaltanut sen ja suostuu siellä kävelemään.”Kaksi kertaa viikossa Hagert matkaa tamman kanssa 50 kilometrin päähän Forssan Pilvenmäelle ajamaan treenejä.”Siellä ajan metsälenkkiä, hiittisuoralla se vähän kaasuttelee turhaan.”Valmennussession tyyli riippuu pitkälti tammasta itsestään.”Sen kanssa ei ole mikään lenkki kiveen hakattu, että näin mennään. Homma elää. Mennään niin, mikä sen päivä on.”Kaiken kaikkiaan Hagert luovii tammansa kanssa sen mielialojen mukaan.”Veera on omanarvontuntoinen. Sillä on omat touhunsa ja se on saanut ne pitää. Sen kanssa on parempi elää niin kuin yrittää komentaa.”Seuraavaksi Veera Hag nähdään vapun jälkeisen viikon keskiviikkona Forssan tammadivisioonakarsinnassa..Tiuhti ja ViuhtiKyösti Hagert valmentaa kolmea Hag-kotikasvattia, Veeraa, Tiuhtia ja Viuhtia.Sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungilla työskentelevä 63-vuotias Kyösti Hagert valmentaa kolmea hevosta. Veeran Hagin lisäksi hänellä on sen pikkusisko Viuhti Hag 42,2ke ja Hirmu-Helkan varsa Tiuhti Hag 35,4ke.”Viuhtilla on vielä säätöjä, mitä ei ole saatu paikalleen”, Hagert huomauttaa. ”Uskon, että kun ne saadaan kohdalleen, se pärjää.”Hevosten hoitajana on hänen tyttärensä Rosa Laine, vaiikka juuri nyt toimii pitkälti etähoitajana.”Rosa on lukenut itsensä eläinlääkäriksi. Hän on tällä hetkellä Raahessa kunnaneläinlääkärin sijaisena.”Veera Hag on hoitajalle tärkeä hevonen.”Rosa oli kuitenkin Lappeessakin mukana. Hän ajoi Raahesta Lopelle ja sitten mentiin Lappeenrantaan. Se on ihan hyvä, kun on eläinlääkäri omasta takaa. Se on iso apu.”Hagertin toinen tytär Riia Laine työskentelee hevosenhoitajana.”Hän on ollut puolitoista vuotta Joni-Petteri Irrillä töissä.”.Jännästi itse rauhoitun, kun ajan kuumalla hevosella.Kyösti Hagert.Riihimäeltä kotoisin olevalla Kyösti Hagertilla oli jo lapsuuskodissa hevosia.”Ei ne kummoisia olleet, jollain pääsi joskus starttiin, mutta pienestä pojasta alkaen olen tässä touhussa ollut mukana.”Ensimmäinen hänen oma kasvattinsa syntyi jo vuonna 1978, mutta ruuna Eri-Jaska 46,3 ei suuria jälkiä raviurheiluun jättänyt.Nyt hänen kaikki kolme valmennettavaansa ja kaksi vuoroaan odottavaa vuotiasta varsaa pohjautuvat kaikki valiojuoksijatamma Hijanista.”Tämä nykyinen kasvattaminen tuli, kun Hijanista tuli hyviä tammoja, joiden uskoin periyttävän edelleen.”Kaikki ovat nyt suomenhevosia, mutta joitakin vuosia sitten hänellä oli kaksikin lämminveristä. Eugene Web 16,8ake ja Carlos Web 18,7ake.”Hyväsukuisia, lahjakkaita hevosia, mutta kovuus puuttui kummaltakin. Kyllä suomenhevonen kiehtoo minua enemmän.”Hän pitää eniten hieman virtavista hevosista.”Tykkään, että kilpahevonen on sellainen, ettei se ole ihan niin sanottu ensihevonen. Sellainen, jonka voisi antaa kenelle vaan. Saa olla sopivasti kipinää. Jännästi itse rauhoitun, kun ajan kuumalla hevosella. Tiedän, ettei siinä auta muu kuin olla hiljaa.”