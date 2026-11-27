Kymmenettä kertaa Killerillä juostavan Tammaderbyn karsinnat ajettiin maanantaina 16. marraskuuta, joissa voittoihin ylsivät Pistojoen Lotta ja Henkinen. Jälkimmäisessä karsinnassa kakkoseksi ajalla 27,3a/2140 metriä sijoittui Seppo Suurosen valmentama Tara, joka on kehittämässä jykevää 5-vuotiskauden päätöspuolikasta. Syyskuussa Tara sijoittui Villinmiehen Tammakilvassa keulasta reippaan matkavauhdin päätteeksi viidenneksi ja tavoittelee nyt lauantaina Tammaderbyn 12 000 euron ykköstä radalta kolme Henri Bollströmin ohjastamana.”Karsintalähtöön olimme oikein tyytyväisiä. Se teki ihan hyvän juoksun. Kunpa hevonen jatkaisi samalla tasolla finaalissa ja saisi korotettua rahaa, olisin tyytyväinen”, Suuronen aloittaa.Taran karsinta oli kahdesta karsinnasta selvästi kovatasoisempi. Siitä kertoo jo tulostaso, kun voittaja Henkinen meni kilometriajassa katsottuna yli kolme sekuntia kovempaa kuin Pistojoen Lotta.”Tykkäsin Taran suorituksesta. Ei Tammaderbyä olla pidetty Taralle mitenkään erityisempänä tähtäimenä. Ollaan vain ajettu kilpaa harvakseltaan ja pyritty kehittämään hevosta. Tara hakee vielä hiukan itseään. Se ei ole valmis”, Suuronen kokee..TaraTamma, syntynyt 11.5.2021Välähdys – Taranella, AurausOmistaja ja kasvattaja Ravitalli Suuronen OyValmentaja Seppo SuuronenHoitaja Viivi PursiainenEnnätykset 27,3ake, 29,0ke, voittosumma 20 100 euroaStartteja 11: 4–3–1Starttaa lauantaina Tammaderbyyn radalta kolme.Ravitalli Suuronen Oy:n kasvattama Tara aloitti kilpailu-uransa nelivuotiaana voittaen kaksi ensimmäistä lähtöään. Sen kolmantena starttina toimi Oulun Kuninkuusraveissa ajettu Pikkuprinsessa, jossa sijoitus oli viides. Sen jälkeen aikaa kului yli yksitoista kuukautta, kunnes Tara nähtiin kilparadoilla seuraavan kerran.”Se oli kipeä Oulun starttiin. Harmi kun emme huomanneet sitä etukäteen. Hevonen juoksi itsensä väsyksiin ja pitkään siinä meni, että hevonen löysi taas itsensä. Ei auttanut muu kuin antaa hevoselle vain kunnolla aikaa”, Suuronen sanoo.Taran 5-vuotiskausi alkoi heinäkuussa Suonenjoen kesäraveissa. Startin kohdalla tuloslistassa Taralla lukee hpl-merkintä, mutta merkinnän taakse kätkeytyy rehti suoritus. Tara laukkasi pahoin ensimmäisessä kaarteessa, jonka jälkeen se nousi vielä lähdön voittoon. Tuomaristo kuitenkin hylkäsi Taran pitkästä laukasta vasta maaliintulon jälkeen.”Taralla on tosi hyvä yritys ja vauhti, kun kaikki on kohdillaan. Se on kuitenkin vähän sellainen, että kaiken pitää olla napissaan, että tamma antaa itsestään ulos. Villinmiehen Tammakilpaan Tara lähti hiukan kehnolla valmistautumiselle. Startteja ei ollut takana montaa, joten kokemattomuus siinä näkyi. Kyllä me kotona sillä yritettiin laskea hiukan reippaampaa, mutta ei se ole sama asia”, Suuronen miettii..En tiedä, nouseeko Tara tulevaisuudessa avoimelle tammatasolle, mutta kyllä me sillä vielä jossain pärjätään.Seppo Suuronen.Tara on Suuroselle tuttua sukua, sillä tamma on hänen kasvattajaan jo useammassa polvessa. Emä Taranellan ensimmäinen jälkeläinen on liki 100 000 euroa ansainnut Taraori. Taranellan jälkeläisiin Taraorin ja Taran lisäksi lukeutuu uransa lupaavasti aloittanut Tare.”Suvussa on paljon muitakin hyvävauhtisia hevosia. Kyllä me ollaan Taraankin kokoajan uskottu, vaikka hevonen onkin ottanut hieman aikaa. Sen takajalkojen rakenne voisi olla hiukan parempi, minkä vuoksi pitää olla aika tarkkana, miten sitä kotona treenataan, ettei vaivaannu. Taranellan varsat ovat tahtoneet olla tällaisia pikkujuoksijoita. Montaa varsaa Taranella ei enää ehdi tehdä, mutta on se nyt kantavana Parvelan Retusta”, Suuronen tietää.Kotioloissa Tara on Suurosen mukaan helppo hevonen. Kokenut suomenhevostreenari arvostaakin hevosta siinä mielessä, kun sille käy ”kaikki”.”Se on ajettaessakin niin kiltti, ettei tarvitse olla aina itse puikoissa. On Tara edelleen keskeneräinen, mutta ensi kaudella näen sen olevan huomattavasti parempi, kun saadaan hyvä treenitalvi alle. Nyt ollaan kuitenkin jo oikeilla jäljillä ja on se jatkuvasti kehittynyt. En tiedä, nouseeko Tara tulevaisuudessa avoimelle tammatasolle, mutta kyllä me sillä vielä jossain pärjätään”, Suuronen vakuuttaa.Aika näyttää toimiiko Tammaderby Taran kauden päätöskilpailuna. Hevosella on mahdollisesti osallistumapaikka jo lunastettuna Kuopiossa joulukuussa ajettavaan tammadivisioonafinaaliin, kun se sijoittui kyseisen divisioonan karsinnassa Kouvolassa kolmanneksi.”Tammaderbyn voitto yllättäisi, kun huippuhevoset ovat vastassa. Totosijalle jos päästään, näytän suoritukselle peukkua. Ajetaan kotona hieman reippaammat viimeistelyt, mutta varusteiden puolesta mennään samoilla vehkeillä”, Suuronen toteaa..Taran omistajaksi on merkitty Ravitalli Suuronen, mutta todellisuudessa omistajaporukkaan lukeutuu muitakin. Jo useamman vuoden Suurosen tallin hevosenomistajana toiminut Matti Viitala lähti Taran omistajakimppaan mukaan viime kaudella Oulun Pikkuprinsessa-lähdön alla.”Tara oli silloin jo hiukan näyttänyt siis lahjojaan. Myös suku oli kiinnostava. Oulun lähtö oli sille kuitenkin vielä tuossa kohtaa aika kova ja lähdön jälkeen se paljastui kipeäksikin. Stressiä en silti ottanut, vaikka hevonen oli aika pitkään tauolla. Kun vähän vastustaa, täytyy vain luottaa hevoseen ja ammattimiehen eli Sepon tekemiseen”, Viitala kertoo.Viitala kokee Taran 5-vuotiskauden jo tässä kohtaa positiiviseksi. Lauantaina Killerille hän toivoo kuivaa keliä, jolloin Tara pääsisi näyttämään parasta osaamistaan.”Tara on iso hevonen, joten se tarvitsee pitoa. Kunpa olisi kuiva keli, ei tarvitse lyötynä lähteä matkaan. Uskon Taran olevan tulevaisuuden hevonen.”.Viitala on tehnyt Suurosen kanssa viime vuosina menestyksekästä yhteistyötä, kun muun muassa heidän yhdessä omistamansa Camppari voitti syksyllä 2025 Kriteriumin Teivossa. Tällä hetkellä Viitalalla on juvalaistallissa treenissä viisi hevosta, joissa hän on omistajana.”Sepon kanssa olen tehnyt puolenkymmentä vuotta yhteistyötä ja Marjon (Kaipainen) kanssa hiukan pidempään. Yhteistyö Ravitalli Suurosen kanssa on aivan loistavaa ja ennen kaikkea mutkatonta. Sepon kanssa jos saat ongelmatilanteen aikaiseksi, pitää itse käydä peilin edessä. Seppo on etenkin nuorten suomenhevosten kanssa tosi kova tekijä, joten luottoa häneen riittää”, Viitala kiittelee.Lauantaina Killerillä Viitalalla on muutakin jännitettävää, kun hänen kasvattama ja osaomistama Manhattan aloittaa uransa suoraan 2-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun finaalista. Manhattan on urallaan lähes 140 000 euroa juosseen Gloria Webin ensimmäinen jälkeläinen.”Täytyy lähteä paikan päälle Jyväskylään seuraamaan hevosten juoksuja. Manhattan ei ole juossut vasta kuin koelähdön, mutta pääsi mukaan lähtöön. Siinä meillä on kolmen miehen kimppa. Minun lisäkseni Petteri Vanhanen ja Kari Linna omistavat osuudet Manhattanista”, Viitala avaa.