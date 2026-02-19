Tatu tuo menestystä Jaakko Santalan talliin.
Tatu tuo menestystä Jaakko Santalan talliin.Kuva: Jukka Vepsäläinen
Lähikuvat

Tatu on yllättänyt valmentajansakin – "Koen hevosen nykyisestä menosta oloni ehkä ennemmin tyhmäksi kuin ylpeäksi"

Tatun viime kuukausien kehitysharppaukset hämmästyttävät hiukan jopa valmentaja ja osaomistaja Jaakko Santalaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jaakko Santala
Tatu
Lähikuva

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi