Tatu on yllättänyt valmentajansakin – "Koen hevosen nykyisestä menosta oloni ehkä ennemmin tyhmäksi kuin ylpeäksi"

Raviratojen yhdeksi alkuvuoden komeetaksi on helppo nimetä suomenhevosruuna Tatu, joka on voittanut Vermossa Toto75-lähdön jo kahteen otteeseen. Viimeisin voitoista irtosi helmikuun alkupuolella, kun hankasalmelaisen Jaakko Santalan valmentama Tatu kierteli Ari Moilasen ohjastamana voittajaksi pahasta lähtölaukasta huolimatta.”Ei sarjojen nousu näytä tuntuvan vielä missään. Hevonen menee sellaista kyytiä, että varmaan seuraavaakin divisioonaa voi ajaa hyvillä mielin kaiken mennessä jiiriin”, Santala toteaa.”Ainakin viimeisen startin jälkeen kaikki on mennyt hyvin. Hevonen ei ollut Vermon lähdöstä oikeastaan moksiskaan. Se syö hyvin ja on loikkinut virkeästi tarhassa normaaliin tyyliinsä”, hän hymähtää.Valjaissa sitä ei vielä haastattelua tehtäessä viime torstaina oltu Vermon jälkeen käytetty.”Ruunalle tehtiin maanantaina perinpohjainen hieronta, joten olen antanut sen nyt olla ihan rauhassa, kun hierontaa sen kohdalla ei ole ennestään hirveästi harrastettu”, Santala kertoo.”Tatu on ihan mukava, normaali ruuna. Alkuun se oli vähän nuiva ja epäluuloinen joka asiassa, mutta sinunkaupat on jo tehty. Sen kanssa toimiessa ei nykyisin ole oikeastaan mitään sen ihmeempää.”.TatuRuuna, syntynyt 8.8.2018Tutuari – Tantra, TinoKasvattaja Team DiabloOmistaja Tatu StableValmentaja Jaakko SantalaUralla startteja 32 totosijoin 5–3–5, rahaa 22 580 euroa, ennätys 27,5keMukana lauantaina nousija- vs. haastajadivisioonakarsinnassa.Seuraavaksi Tatun kanssa suunnataan tulevana lauantaina Seinäjoen Toto75-raveihin. Sitten edessä on Joensuun ja Teivon lauantairavit. Teivossa kilpaillaan vuoden ensimmäiset divisioonafinaalit heti maaliskuun alkupuolella.”Lunta on maassa, mutta ei talvea pääse hirveästi kehumaan treenikelien osalta. Kotona meillä on pikkuisen heikot paikat ajaa kovempaa, joten pidetään virettä yllä ajamalla viikon välein reippaammin starteissa”, Santala suunnittelee.Nyt reilut 22 500 euroa ansainneelle ruunalle löytyykin sarjoja T75-tasolta lähes joka viikko.”Kilpailuttaminen on nyt helppoa, kun hevonen on osoittanut riittävänsä lauantaitasollakin. Ilmoittelee vain menemään. Matkustamisessa Tatu on petrannut paljon siitä, millainen se oli meillä alkuun. Voi lähteä vähän pidemmällekin reissuun. Ollaanhan me Oulussa ja Vermossa jo käytykin”, Santala toteaa.Erityisen hyvin ruuna on näyttänyt sopivan Ari Moilasen käteen, joka on vastannut molempien T75-voittojen ohjastuksesta. Myös Jukka Torvinen on onnistunut Tatun rattailla mukavasti.”Jotkut kuskit saattavat murahtaa rattailla, kun hevonen nytkyttelee tai ryöhää. Tatun kohdalla tuntuu, ettei siitä kannata välittää. On parempi vain olla tekemättä mitään. Sen vuoksi Moilanen tuntuu sopivan rattaille yhtä hyvin kuin otsatukka sialle. Jukkakin on hyvä kuski Tatulle, mutta Fiori on mennyt nyt ilmoittaessa edelle”, Santala arvioi..Tatun ja Santalan yhteinen taival sai alkunsa loppukesästä 2024 ajettujen Killerin Kuninkuusravien jälkeen, kun Tatu Stablen omistama ruuna siirtyi Jaakko ja Tiina Santalan talliin ja samalla heidän osaomistukseensa.”Kimmo (Taipale) soitti ja tarjosi muutamaa hevosta meille. Tatu oli tainnut ennestään olla jonkin meidän hevosen kanssa aiemmin samassa lähdössä tai raveissa, kun mielikuva hevosesta ja sen tyylistä liikkua oli palanut verkkokalvoilleni”, Santala kertaa.Sitten Santala oli tutkinut hevosta hiukan lisää Heppa-järjestelmän avulla ja todennut sen silloisen statistiikan asialliseksi. Voittoja oli 13 ajetun startin jälkeen kaksi ja muita totosijoja viisi. Laukkamerkintöjäkin historiasta löytyi.”Rouvakin näytti Tatun kohdalla heti vihreää valoa eikä minulle makuupussia, että nuku ensi yö kuistilla. Tatu Stablessa olen mukana minä, Karvosen Atte ja muutama pienempi osakas”, Santala tietää.Eikä ostos viimeaikaisten suoritusten perusteella hassumalta tunnu.”Heti kun sen sai meillä kotona edes vähän menemään, hevonen näytti pieniä väläyksiä osaamisestaan liikahdettuaan muutaman tuhannen voittosummaansa nähden positiivisia vauhteja”, Santala kehaisee..Moilanen tuntuu sopivan rattaille yhtä hyvin kuin otsatukka sialle.Jaakko Santala.Alkuun Tatu oli hankasalmelaistallissa laiskanpulskea möhkäle, mutta nykyiseen kilpailukuntoon noustuaan siitä on tullut Santalan mukaan jopa täysi vastakohta aiempaan. Kotona hevosella ajetaan harvakseltaan pitkiä treenilenkkejä.”Minulla ei oikein ole mitään peruskaavaa valmentamisessa, tai sanotaan harvemmin ja pidempään. Hevosia pidän varmasti harvemmin valjaissa, kuin moni muu. Mutta valjaissa ollessa ne sitten menevät pidempää lenkkiä kuin monessa muussa paikassa. Tyhjänpäivästä hölkkyyttelyä ei hirveästi harrasteta”, Santala avaa.”Kävelyllä lähdetään tallista liikkeelle, ja kun vaihdetaan hölkkään, vauhti on lähes heti 45:ssä. Se on aika reipasta vauhtia kylätielle, mutta meillä lenkeillä usein menee niin, että Tatu määrää tahdin ja Jaakko suunnan”, hän hymähtää.Nyt 8-vuotiaan Tatun menestyskulun alku sai hetken Santalan tallista odottaa, sillä alkuun hevosta riivasivat sille tutut laukat. Ensimmäisen voittonsa Tatu juoksi Santalan valmennuksesta viime kauden viimeisessä startissa.”Luovutusfiilistä en ole Tatun kohdalla kokenut missään vaiheessa, vaikka pitkään tuntui, ettei kehitystä tapahdu mihinkään suuntaan. Pientä epäuskoa ehkä välillä hiipi puseroon, mutta sitten hevonen taas näytti jotain positiivista mentyään ajoittain hiukan paremmin”, Santala sanoo..Viime kuukausien kehitykselle Santala ei osaa sanoa tarkkaa syytä.”Jos minulla olisi tuohon suora vastaus, se kehitys olisi tapahtunut jo varmasti aiemmin”, hän toteaa.”Sillä oli jo Kimmon aikaan vähän tekemistä ravin kanssa, ja meille tullessaan hevosella samat ongelmat jatkuivat. Eläinlääkärilläkin sitä käytettiin, mutta ei tahtonut tapahtua mitään.”Kenkiä vaihdeltiin, kunnes lopulta vasempaan takaseen asetetun fläppikengän kautta avain onneen tuntui löytyvän.”Hevonen kääntyi sitten normaalista oikealle vinoudestaan vasemmalle vinoksi. Totesin Tiinallekin, että nyt tapahtui jotain. Laitoimme sitten sen normaaliin kenkään ja aloimme ajamaan kilpaa. Ensimmäisessä voitossaan Kouvolassa oli ensimmäinen kerta, kun hevonen kantoi ravinsa koko matkan. Se on saanut sitten jatkoa”, Santala sanoo.Hevosen viime aikojen kehitysharppaukset ovat hiukan yllättäneet jopa hieman Santalaa itseäänkin. Siis kuinka nopeasti lopulta kaikki on tapahtunut.”Koen hevosen nykyisestä menosta oloni ehkä ennemmin tyhmäksi kuin ylpeäksi. Tuntuu, ettei mitään erikoisuuksia olla tehty ja hevonen menee silti näin. Jotenkin erikoinen fiilis”, hän kuvailee..Laukkoja voi tulla kyllä edelleenkin, kuten viimeksi Vermossa. Ruunan terveystilanne kuitenkin mahdollistaa, että yrittämään lähtöviivalle on päästy talven aikana tiiviillä tahdilla.”Se ei ole vaivaantunut kilpailemisesta. Laukat johtuvat pitkälti kilpailutilanteessa esiintyvästä arkuudesta. Tämä on ihan kotikutoista arvailua, mutta tiedä sitten onko sillä jotain silmissä. Se kun tuntuu näkevän jotain asioita eri tavalla kuin moni muu hevonen.”Tatun jatkosta puhuttaessa Santala ei lähde spekuloimaan asioita turhan pitkälle. Nyt tähtäimessä ovat tiukasti Teivon divisioonafinaalit, mutta jo sitä ennen Joensuusta tavoitellaan finaalipaikkaa toukokuussa Vermossa Finlandia-viikonloppuna ajettavalle finaalikierrokselle.”Olisi paljon helpompaa puhua jatkosta jonkun näistä jo vuosia tallissa olleen kohdalla. Tietäisi paremmin, kuinka hevonen käyttäytyy ja miltä se milloinkin tuntuu. Nyt ollaan vähän uuden edessä, kun Tatu ei tähän malliin ole meiltä mennyt”, Santala kertoo.Kesällä taukoa lienee tulossa joka tapauksessa kesäihottuman vuoksi.”Suomenhevosten perisuomalainen vaiva. Viime kesänä Tatu saatiin pysymään ulkoisesti aika hyvässä kunnossa, mutta päätä on toki vaikea suojata helteillä. Välillä se näytti vähän enemmän sammakolta kuin hevoselta. Luulen nyt ja tulevaisuudessa viileämpien kelien olevan enempi Tatun juttu”, Santala päättää..Kaviot kuntoon ennen baanalle lähtöäHarrastajalisenssillä operoivan Jaakko Santalan valmennuslistalla on yhdeksän hevosta. Valmennustoimintaa Santala harjoittaa lähes täysipäiväisesti Hankasalmella yhdessä vaimonsa Tiinan kanssa.”Vaikea raviurheilusta on elantoaan repiä, joten rekka-autolla ajelen vähän öisin. Aikani kuluu ehkä noin 85-pinnaisesti hevosten kanssa ja loppu ajan pyrin tekemään jotain muuta sivutulojen saamiseksi. Tiina käy sitten täysipäiväisesti vieraalla töissä ja sivussa kengittelee vieraita ja omia hevosia”, Santala taustoittaa.Esimerkiksi Tatun kohdalla kavioiden saamisessa oikeanlaisiksi Santala jakaa kiitosta kengittäjäntutkinnon käyneelle vaimolleen..Kaviopuolen kuntoon saaminen auttaa monessa asiassa.Jaakko Santala.”Olen varmasti jäävi sanomaan, mutta mielestäni Tiina tekee kengityksissä tosi hyvää jälkeä. Hän on siitä puolesta älyttömän innostunut. Tuntuu, että ihmiset kiinnittävät tosi harvoin huomiota siihen, mikä hevosella osuu kaikkein koviten maahan treenatessa ja kilvanajossa. Kaviopuolen kuntoon saaminen auttaa monessa asiassa”, Santala sanoo.Viime aikoina Santalat ovat päässeet kiertämään lauantairaveja Tatun kanssa, mutta muissakin hevosissa tuntuisi olevan potentiaalia viikon pääpäiville erityisesti talvella.”Kaikkiaan meillä on mielestäni ihan mukavat ja potentiaaliset hevoset. Viime talvenakin Vappu-Ukolla oli pöljiä päiviä, kun Jaakko sai ajella Vermossa koko matkan kolmatta rataa. Mualimankuataja ja Mette-Marit ovat myös potentiaalisia, mutta viime syksy oli sairastelujen vuoksi tosi vaikea”, Santala sanoo.”Jokaisella hevosista on omia pieniä vinkauksia, eikä niistä kellään talolainaa maksa. Tilanteemme koen silti ihan hyväksi, ja kivalta raviurheilu tuntuu tällä hetkellä”, hän lisää.