Piece Of Anemone emän jalanjäljissä Tammaderbyyn – tavoitteena ravihistoria

Arvid Åvallin Tammaderbyä on ravattu vuodesta 1990 alkaen. Kahtena ensimmäisenä vuonna kisa järjestettiin 4-vuotiaille tammoille 2600 metrin matkalla, kunnes vuodesta -92 alkaen kilpailu on järjestetty 5-vuotiaille tammoille 2100/2120 metrin matkalla. Toistaiseksi kisan kunniataulu ei tunne ainuttakaan voittajaa, jonka emä olisi myös ollut urallaan suurkilpailun juhlittu sankaritar.Näin ollen lauantaina Vermossa Juha Utalan valmentamalla ja ohjastamalla Piece Of Anemonella on mahdollisuus tehdä historiaa. Piece Of Anemonen emä Piece By Piece voitti Tammaderbyn Utalan ohjastamana vuonna 2010 tuloksella 15,7ake.”Tuo lähtö palautuu aina joskus mieleen. Ei isoja voittoja meillekään ole niin usein tullut, että sen unohtaisin”, Utala hymisee..Piece By Piece otti Tammaderby-voittonsa lähdön kakkossuosikkina. Tytär Piece Of Anemone lukeutuu etukäteen finaalin haastajaryhmään tasaisen suosikkinelikon jälkeen. Ze On Alman voittamassa karsinnassa Homebeach Farmin omistama ja kasvattama Piece Of Anemone nousi 2. ulkoa kakkoseksi tuloksella 13,7a/2120 metriä. Utala koki suorituksen ihan hyväksi.”Matkalla tuntui, että voisiko tamma jopa voittaa karsinnan. Ihan hyvä kakkonen, mutta luulen sen vielä petraavan finaaliin. Niin toki varmasti tekee moni muukin”, hän summaa.Tammaderby on kuulunut Piece Of Anemonen kilpailuohjelmaan läpi kevään. Talvella tamma kilpaili harvakseltaan keräten asiallista menestystä. Parhaimmillaan hevonen ei kuitenkaan tuolloin vielä ollut.”Tamman viime kesä meni vähän pilalle sairastelujen vuoksi, joten jatkettiin kilpailemista läpi talven harvakseltaan. Ravi ei ollut hokeista ihan sataprosenttista, mutta nyt sekin on alkanut luistaa paremmin hevosen päästyä kesäbalanssiin”, Utala kehuu..Piece Of AnemoneTamma, syntynyt 17.5.2021Trixton – Piece By Piece, Rite On LineOmistaja-kasvattaja Homebeach Farm, HollolaValmentaja Juha Utala, HollolaHoitaja Sanna Utala, HollolaStatistiikka 31 starttia, 5–6–6Ennätys 13,7ake, voittosumma 32 120 euroa.Finaaliin Utala valikoi starttinopealle Piece Of Anemonelle eturivistä lähtöradan viisi.”Mitään negatiivista ei karsinnan jälkeen ole ilmaantunut. Lähdetään auton takaa reippaasti matkaan ja katsotaan mihin päästään. Mietin vasta sitten seuraavaa ratkaisua. Ratavalintatilaisuudessa funtsin pitkään, ottaisinko eturivin sijasta takarivin, mutta ei nyt aleta nopean hevosen kanssa smyygailemaan. Ajetaan kilpaa”, Utala toteaa.Mahdollisia uusia varustekokeiluja on lauantaille vielä harkinnassa, sillä Piece Of Anemonelta ei olla vielä koskaan aukaistu korvia kilpailutilanteessa.”Siinä on toki omat kysymysmerkkinsä, mutta harkitaan asiaa. Takakengät otetaan taas pois ja balanssia viilataan muutenkin vielä karsinnasta kevyemmäksi. Ei mitään radikaaleja muutoksia”, Utala suunnittelee..Urallaan nyt 31 kertaa kilpailleen ja viidesti voittaneen Piece Of Anemonen voittosumma on reilut 32 000 euroa. Utala uskoo tamman pärjäävän vielä tulevaisuudessa nopeutensa ansiosta. Tällä kaudella Piece Of Anemonella on tarkoitus pyrkiä mukaan muihinkin 5-vuotiaiden tammojen kisoihin.”Vielä kun hevonen saa lisää startteja uskon sen kehittyvän ja kovettuvan entisestään. Pikkuisen totisempi se on kuin emänsä, eli pykälä voi jäädä vähän päälle. On näissä tietysti samojakin piirteitä, mutta äitiin on paha verrata. Se oli tosi kova tyttö”, Utala sanoo..Suosikkien osalta tilanne näyttää Tammaderbyn finaalia ajatellen positiiviselta. Jukka Hakkaraisen treenaama Fabiana Hoist oli karsintavoittajista Ginzan kanssa nopein kilometriajalla 13,5ake.”Fabiana Hoistilla kävin ajamassa maanantaina reipasta hölkkää, ja hevosessa tuntui ainakin olevan virtaa. Jos se on samanlainen kuin viimeksi, että sillä on kaikki kohdallaan, tämä suorittaa johtavan rinnaltakin hyvin. Varusteet ja balanssi pidetään ennallaan”, Hakkarainen kertoo.Pekka Korven tallista finaaliin tiensä selvitti Ginzan ohella Mint Match ja Miss Cash. Näistä Mint Match pääsee avaamaan huippuasemista radalta neljä. Miss Cash puolestaan avaa liikkeelle takarivistä radalta kymmenen.Christa Packalénin treenaama Ze On Alma voitti karsintansa suoraan noin neljän ja puolen kuukauden tauolta. Finaalissa hevoselta on tarkoitus ottaa kengät pois.”Karsinnassa hevonen oli selvästi odotettua parempi. En uskonut sen olevan noin valmis tauolta. Kengättömyys on tavannut tuoda hevoseen pykälän lisää erityisesti kiihdytyksessä, ja nyt varmaan joudutaan satsaamaan aika paljon lähtöön. Tai voisin ainakin kuvitella Hannun (Torvinen) pyrkivän keulaan. Funtsitaan vielä tehdäänkö pieniä viilauksia päävehkeisiin”, Packalén puntaroi.