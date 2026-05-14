Pohjoiseen muuttaneen Time Matchin taustajoukoilla tavoitteet nousivat Number Onen voiton myötä

Pari viikkoa sitten Oulussa Time Match leiskautti porukan perältä kovien kilpakumppaniensa ohi Number Oneksi. Kyseessä oli vasta ruunan neljäs startti Janita Luttusen valmennuksesta, johon Time Match siirtyi omistajanvaihdoksen myötä.”Ismo (Haapanen, edellinen omistaja) oli kauppaillut sitä meille jo varmaan ainakin vuoden päivät. Ystävänpäivänä hän laittoi rouvalle viestin, että eikö tuo Time Match olisi teille hyvä sinne pohjoiseen”, omistajakimpan vetäjä Rami Koivisto aloittaa.”En tiedä, mikä sai mut katsomaan hevosta siinä vaiheessa vähän tarkemmin, varmaan ne viime juoksut. Meidän kilpahevosista Kalsarikännit oli juuri loukkaantunut ja Pappapperosta loppui sovittu aika. Meillä oli siis ainoastaan varsoja, joten mietin, että pitäähän sitä joku kilpahevonen olla. Lopputulos olikin sitten parempi kuin haaveiltiin.”.Jos se olisi vielä yhtään parempi, niin se varmaan kuorisi potut ja hakisi postitkin.Rami Koivisto Time Matchista.Mainittu rouva on Kirsi Koivisto, Rami Koiviston vaimo. Hän on hevoshieroja, joka käy myös Janita Luttusen tallilla hieromassa hevosia. Hänen vastuulleen jäi uuden valmentajan pehmitys.”Kirsi kertoi, että Ismo kauppasi Time Matchia. Hän kysyi, että olisiko sille paikkaa, ja minä vastasin, että jos kerran tällainen tulee, niin on”, Janita Luttunen vahvistaa.Rami Koivisto kasasi hevosen taakse 10 hengen kimpan Scuderia Pioggia di Stellen. Kaupat Time Matchista sovittiin muutaman päivän sisään.”Kaupat tehtiin nopeasti, kun hevonen piti saada maksettua ennen Seinäjoen starttia, johon se oli ilmoitettu, niin kuin hyviin tapoihin kuuluu. Sen jälkeen oli vielä Teivon hopeadivisioonafinaali. Teimme niistä starteista Ismon kanssa sopimuksen”, Koivisto kertaa.Tampereen finaalipäivänä Koivistot olivat Haapasen vieraina jännittämässä lähtöä. Time Match oli lähdössään neljäs. Sen jälkeen ruuna lähti matkaan kohti pohjoista. ”Järjestettiin sille kyyti, ja se jäi yöksi Oulun kupeeseen. Kyllähän me rakastuttiin siihen ihan heti, sehän oli kuin ihmisen mieli. Jos se olisi vielä yhtään parempi, niin se varmaan kuorisi potut ja hakisi postitkin”, Koivisto ihastelee..Time MatchRuuna, syntynyt 26.4.2018Maharajah – EL Miss Uptown, Andover HallKasvattaja Punkarin Hevostalli Ky ja Rantala KatriOmistaja Scuderia Pioggia di StelleValmentaja Janita LuttunenEnnätykset 10,9aly, 14,1piVoittosumma 167 678 euroaStartteja 85: 15–11–7.Time Match oli elänyt koko kilpauransa samassa tallissa Markku Niemisen valmennuksessa. Vaikka hevoset usein piristyvät tallinvaihdosta, voi vaikutus olla myös päinvastainen, ainakin ennen kuin ne tottuvat uusiin rutiineihin. Time Matchin tapauksessa edellinen valmentaja Nieminen teki kaikkensa, että vaihdos sujuisi mahdollisimman jouhevasti.”Juttelin Markun kanssa tosi kauan Tampereella ravien jälkeen, ja hän antoi hevoseen tarkat käyttöohjeet, mikä sille passaa, mistä se tykkää ja mistä ei. Rouva otti ohjeet ylös ja alettiin kotimatkalla soitella Janitalle, että Markku sanoi, että kannattaa sitten tehdä näin ja näin ja välttää tätä”, Koivisto nauraa.”Ollaan sitten koitettu tehdä niin kuin on neuvottu, ja toivoa, että kaikki pikkuhommat, ruokinnan muutokset ja muut, ei vie huonompaan suuntaan.”Muutos on kuitenkin aina muutos, joten isoin jännitysmomentti taustajoukoille oli ensimmäinen startti tallinvaihdon jälkeen.”Tulimme tosi lyhyellä starttivälillä Arctic Heat Kingiin. Sehän siinä varmaan omistajiakin jännitti, että miten hevonen henkisesti ottaa muutoksen”, Luttunen pohtii.”Mutta nyt ainakin näyttää siltä, että Time Match on ottanut muuton pohjoiseen hyvin. Se viihtyy, on iloinen ja levollinen poika. Totta kai me toivottiinkin, että muutos voisi olla ruunalle positiivinen hermostoärsyke, ja ainakin tällä hetkellä näyttää, että sitä se on ollut”, Luttunen pyörittelee.”Me olemme vain yrittäneet olla pilaamatta hevosta. Se tuli tosi hienossa iskussa Niemisen tallista, kuten Teivon finaali näytti. Se jäi Need’emin taakse pussiin, kaikki oljenkorret käyttämättä, ja nyt Need’emiä katsottiin Seinäjoki Racessa ja Finlandia-Ajossa, että ei Time Match ihan kenen tahansa taakse jäänyt.”Need’em on Miika Tenhusen valmennuksessa, ja Rami Koivistolla on samassa tallissa suomenhevonen, 5-vuotias Huima Hybridi. Koivisto kertoo leukailleensa Tenhuselle Seinäjoki Racen jälkeen, jossa Need’em sijoittui Borups Victoryn voittaessa kolmanneksi.”Time Match on kolmevuotiaana juossut Borups Victorya vastaan E3-karsinnassa, ja silloin Time Match oli Borups Victoryn edellä. Seinäjoki Racen jälkeen laitoin siitä tulospöytäkirjasta Miikalle kuvan saatteella, että meidän hevonen ei ole muuten koskaan hävinnyt Borups Victorylle, mites sulla?”.Meidän hevonen ei ole muuten koskaan hävinnyt Borups Victorylle, mites sulla?Rami Koivisto leukaili Need’emin valmentaja Miika Tenhuselle Seinäjoki Racen jälkeen.’Kamuksi’ kutsuttu Time Match on asunut Bodenissa noin kaksi kuukautta, ja valmentaja Luttunen on ruunan luonteeseen yhtä ihastunut kuin omistajatkin.”Se on maailman fiksuin ja kiltein hevonen käsitellä. 5-vuotiaat tyttäreni Elina ja Alina hoitavat sitä. Hevonen seisoo käytävällä, heillä on tuolit molemmin puolin hevosta, ja he hierovat ja letittävät ja harjailevat”, Luttunen ihastelee.”Monesti vaikka ruuna on aamulla treenattu, niin Kamu ei mene pihalle ennen kuin tytöt tulevat hoidosta. Äiti on muuten syntipukkina, jos he eivät pääse sitä harjaamaan ja syöttämään omenakarkkeja. Hevosesta jotenkin näkee, että se on hirveän levollinen. Kamu tykkää lapsista ja tykkää nimenomaan siitä jakamattomasta huomiosta, mitä molemmin puolin tulee.”Kotioloissa rauhallinen ruuna tietää kuitenkin, milloin ollaan töissä.”Treeneissä se on menevä poika, mutta aika äkkiä sen kanssa on opittu, mitkä jutut sille sopii ja mitkä ei, ja miten se pysyy kaikkein rauhallisimpana. Se on hienoajoinen, mutta aika topakka treeneissä”, Luttunen kertoo.Myös voilokki selässään Time Match tietää mitä tekee.”Oulun voittajaesittelykin näytti, että vaikka korvia ei ollut tarvinnut aukaista, painetta jäi pannuun. Kamu tykkää tehdä työnsä ja se on siitä hirveän kiitollinen hevonen. Vaikka se on ollut täällä vasta vähän aikaa, niin se on näyttänyt, että se kyllä tykkää tehdä hommia”, Luttunen kehuu.Time Matchilla ajetaan pitkät lämmitykset ja vetoja kaksi kertaa viikossa. ”Samalla systeemillä siis kuin meillä kaikki. Kamun kanssa se rauhallisena pitäminen on sitä, että kun lähdetään lämmittämään, lähdetään aina kaverin kanssa. Kotona sillä käytetään myös pullarinverkkoa ajossa ja sillä se on tosi rauhallinen. Sellaisia pieniä asioita tässä on löydetty ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana.”Välipäivien hölkät Time Match menee yleensä perähevosena. Ulkoilua elämään kuuluu paljon.”Meillä on hevoset niin paljon ulkona, kuin vaan pystyy pitämään. Kamu viihtyy pihalla ja se saa pääsääntöisesti olla siellä. Sisällä se käy vain lepäämässä. Sillä on ulkona oma yksiö ja heinäpaali, sen kanssa se on onnellinen.”.Luttunen kehuu Bodenin treenipaikkoja. Radan lisäksi alueelta löytyy hiittisuora, mäkivetopaikka ja metsälenkkejä.”Tallin pihasta kun lähdetään, 15 kilometrin lenkki päästään ajamaan pelkästään hevosille tarkoitettuja reittejä. Jos ei hevosta saa täällä kuntoon, valmentaja saa katsoa peiliin.”Tallissa on tällä hetkellä 22 hevosta, joista iso osa on nuoria. Kotirata Bodenin iso 85-päivä ajetaan lauantaina kesäkuun 13. päivä, ja monella tallin hevosella tähdätään sinne.”Osa on ollut tauollakin sitä silmällä pitäen, kun on pitänyt säästää, ettei mene rahat yli nappisarjasta. Olen kyllä tosi tyytyväinen tallin tilanteeseen tällä hetkellä. Omistajat on satsanneet nuoriin hevosiin, ja niitä on hankittu itsekin. Siellä on toivottavasti joku Time Match taas kasvamassa tulevaisuuteen”, Luttunen kertoo.”Hevoset voisi tietysti aina mennä paremmin, ja koko ajan tehdään töitä sen eteen. Oulussa tallin hevosista esimerkiksi Kamu voitti, yksi teki ihan ok esityksen ja kaksi teki ei-sinne-päinkään-esityksen. Että työhanskat käteen ja lähdettiin takaisin kotiin tekemään töitä.”Time Match starttaa suunnitelmien mukaan seuraavaksi ensi tiistaina Skellefteåssa. Isompia tähtäimiä valmentaja varoo mainitsemasta.”Annetaan hevosen itse näyttää, onko sen nimi isompien kisojen listoilla vai ei. Se on hienolla mallilla, mutta startti kerrallaan mennään. En haaveile vielä liian isoja, hevosella kuitenkin on kilometrejä takana, vaikka se on hyvin freshin oloinen tällä hetkellä. Koitetaan pitää se sellaisena niin fyysisesti kuin henkisestikin”, Luttunen pyörittelee.Kimpanvetäjä mainitsee kuitenkin jo yhden haaveen: Suur-Hollola-ajon. Eikä tavoite suinkaan ole tuulesta temmattu. Viime kesänä Time Match oli kisassa mukana, karsinnassa kolmas ja finaalissa kahdeksas.”Tavoitteet hiukan nousi tuossa viime viikonloppuna. Kyllä minun piti maksaa se mukaan Suur-Hollolaan. Enkä puhu nyt voitosta tietenkään, mutta tuntuu, että meillä on sellainen hevonen, jolla kehtaa lähteä sinne mukaan”, Rami Koivisto sanoo.”Se menee kaikki matkat, syö ja juo ja on terve, niin eihän siinä muuta kuin ajellaan tasaisesti menemään.”.Täydellinen MatchIsmo Haapanen on onnellinen uusien omistajien puolesta, mutta myöntää nauraen miettineensä, myikö sittenkin väärän hevosen.Time Matchin edellinen omistaja on Well Stable eli Ismo Haapanen, joka osti hevosen 1-vuotiaana huutokaupasta, tarkemmin ottaen kotimatkalla huutokaupan jälkeen. Ypäjällä varsa oli myynnissä nimellä Tinder Match, mutta Haapanen kertoo kaupan ehtona olleen nimenvaihdon.”Hevosessa kiinnosti sen suku, rakenne ja olemus, mutta olihan se aika fiilispohjainen päätös. Huusin varsaa jo hallissa, mutta huomasin, että kasvattaja huusi vastaan. Annoin Punkarin Markun huutaa sen sisään ja soitin kotimatkalla, että aletaanko me hieromaan kauppaa”, Haapanen kertaa.”Lauantaiaamuna kaupat oli selvät ja maanantaina tehtiin paperit. Mun ehto oli, että saan vaihtaa nimen. Mulla oli ei-niin-onnistuneet tindertreffit siinä aiemmin”, Haapanen nauraa..”Nyt herää kysymys, myinkö sittenkin väärän hevosen.”Ismo Haapanen.Nimenvaihto ei hevosen tuureja heikentänyt, vaan se osoitti lahjakkuutensa jo 2-vuotiaana juoksemalla kaksi Suomen ennätystä. Jälkimmäinen, täyden matkan volttiennätys syntyi Vermossa marraskuussa 2020 ja on edelleen voimassa.Nyt Time Match on 8-vuotias. Se kilpaili Markku Niemisen treenistä ja pärjäsi mukavasti jokaisena kilpailukautenaan. Ainoa kauneusvirhe statistiikassa on vuosi 2023, jolloin se starttasi vain kahdesti.”Sillä meni hankoside vasemmasta takajalasta. Se hoidettiin meidän laserilla kuntoon, mutta me olimme ehkä vähän kiireisiä, ja siihen tuli pieni reaktio uudestaan. Hoitajalla oli laser käytössä, ja olen kiitollinen, että he malttoivat säännöllisesti ohjeideni mukaan hoitaa jalkaa. Kävin myös itse siellä hoitamassa hevosta”, Haapanen kertoo..Luulen, että parannuin sinä päivänä varmaan 50 prosenttia lisää.Ismo Haapanen Time Matchin 2-vuotiaiden Kasvattajakruunun voitosta SE-ajalla .Haapanen on hevoskiropraktikko, ja oli varsasta asti huoltanut Time Matchia, joten loukkaantumisen jälkeenkin hevonen antoi hoitaa itseään hyvin. Tietämys laserhoidosta valikoi osaltaan myös uudet omistajat.”Kyllähän siitä kyselyjä oli, mutta mulle oli hirveän tärkeää, minne hevonen menee. Nythän sattui niin mukavasti, että kimpanvetäjä Rami Koiviston vaimo Kirsi on hevoshieroja, ja hänellä on käytössä meidän laser-laitteet. Kun jotain on joskus vaurioitunut, ylläpitohoito on sellaista, mitä pitää harrastaa, jotta ne pysyy kunnossa”, Haapanen painottaa.”Terveydenhuolto on hirveän paljon helpompaa kuin sairauden hoito.”Time Matchin hän myi, koska hevosia oli yhdelle miehelle liikaa, ellei niistä jokin juokse riittävästi palkintorahaa. ”Nyt herää kysymys, myinkö sittenkin väärän hevosen”, Haapanen nauraa. ”Olen onnellinen uusien omistajien puolesta. Hienoa, että se lähti menemään tällä tavalla ja tuo iloa heille. Eteläisessä Suomessa joutuu aina kilpailemaan kovimpia vastaan, mutta pohjoisessa ne kaikki ei ole aina mukana. Edellytykset, että hevonen pärjää on siellä paremmat.”Time Matchin hienolta uralta Haapasen on vaikea nostaa yhtä yksittäistä muistoa yli muiden, mutta hetken miettimisen jälkeen sellaiseksi osoittautuu 2-vuotiaiden Kasvattajakruunun voitto SE-ajalla syksyllä 2020. ”Olin sairaalassa tutkimuksissa huimauksen ja pyörtymisen takia. Sain sairaalasta lomaa, kaverini haki mulle kotoa vaatteet, jotta päästiin Turkuun. Takaisin sairaalaan menin iso pokaali sylissäni, ja hehkutin sitä siellä kaikille. Luulen, että parannuin sinä päivänä varmaan 50 prosenttia lisää. Se on mieleenpainuvin muisto, vaikka totta kai niitä on paljon muitakin.”