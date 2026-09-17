Teemu Toroska nauttii varsojen kanssa työskentelystä. Niiden kehitys on vajaan vuoden aikana huimaa. Toroska seuraa myös niiden kilpauraa tarkasti.
Teemu Toroska nauttii varsojen kanssa työskentelystä. Niiden kehitys on vajaan vuoden aikana huimaa. Toroska seuraa myös niiden kilpauraa tarkasti.Kuva: Jarno Unkuri
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Teemu Toroska tuntee varsat – "Ei tässä otsikoihin pääse, mutta se ei minua haittaa"

Teemu Toroska työskentelee Harri Koivusen ja Tapio Mäki-Tulokkaan valmennukseen menevien varsojen opettajana.
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Harri Koivunen
Varsan opettaminen
Teemu Toroska
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