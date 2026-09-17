Teemu Toroska tuntee varsat – "Ei tässä otsikoihin pääse, mutta se ei minua haittaa"

Kokemäki tunnetaan kesäraveistaan. Harri Koivusen tallin tähdistä Knight Rider Hoss, Extrema ja Fortunewheelgarden eivät ole Kokemäellä koskaan kilpailleet, mutta niistä jokainen on saanut oppinsa kaviouran kupeessa sijaitsevan Teemu Toroskan tallilla.Kolmikon ajolle opettanut Toroska on tehnyt ammattitallien taustalla töitä kymmenien varsojen kanssa. Tänä vuonna Harri Koivusen varsoja tulee opetukseen yhdeksän. Tapio Mäki-Tulokas on toinen Toroskaan luottava huippuvalmentaja.Toroskalle paras kiitos on, kun varsa oppii ensin onnistuneesti raviurheilun alkeet, ja pystyy sen jälkeen tekemään ehjän ja täysipainoisen kilpauran.Luonteeltaan rauhallinen Toroska ei viihdy valokeilassa, eikä tee itsestään numeroa. “Olen sellainen hiljainen kaveri, joka ei viihdy kaupungissa”, Toroska toteaa nauraen.Kokemäellä varsavalmentaja viihtyy. Elämä ei aina ole ollut ruusuilla tanssimista, sillä aika ennen koronaa oli hankala. Tuossa vaiheessa Toroskalla oli varsojen lisäksi myös kilpahevosia, mutta starttihevoset sairastelivat ja menestys raviradoilta oli laihaa.“Rehellisesti sanottuna olin henkisesti lähellä burnouttia”, Toroska huokaa. “Yhden kesän olin jopa kokonaan ilman hevosia. Siinä tuli juteltua Harri Koivusen kanssa ja mietin, että hevoset ovat kaikesta huolimatta minun juttu. Ehdotin varsahommaa ja hän innostui. Siitä se sitten lähti, ehkä seitsemän vuotta sitten.”Jälkikäteen ajateltuna on helppo sanoa, että Toroska löysi umpikujasta tien merkitykselliseen työhön.“Huomasin oikeastaan heti, että tämä on minun juttu. Aikaisemmin yksi kuormittava tekijä oli se, etten yhtään tykännyt autoilusta, mutta raveissa tuli käytyä. Kotitallilla keskittyminen pelkästään varsoihin osoittautui mielekkääksi valinnaksi. Nykyään lähden hyvin harvoin ajamaan vieraita hevosia raveihin, vaikka kilpaileminen sinällään mukavaa onkin”, Toroska jatkaa..Teemu ToroskaSyntynyt 1979, asuu Kokemäellä avopuolisonsa Minna Rampan kanssaLähipiirissä ollut aina hevosia, mm. sedät Aaro ja Kauko Toroska sekä kummit Seija ja Keijo RantalaKiertänyt isän kanssa raveja pienestä pitäen, isoveli Jouni Toroska on äänityöläinen ja ravivihjaajaAlkoi keskittyä pelkästään varsoihin vuonna 2019 .Piipahdus varsavalmentajan ammattiin on vähän kuin tutustuisi eskariopen vuosikalenteriin. Varhaiskasvatuksessa esikoulun opettaja tekee parhaansa, jotta lapsi pääsee siirtymään turvallisin ja luottavaisin mielin seuraavana syksynä koulutielle.Toroska toivoo samaa varsojen kanssa. Molemmissa ammateissa työ alkaa joka syksy tutustumisvaiheella uusien tulokkaiden kanssa.“Yksivuotiaiden lämminveristen opetusvaihe alkaa syyskuun alussa juuri näihin aikoihin. Viimeisen viikon sisällä 10 varsaa on tullut pihaan. Tämä on mielenkiintoista aikaa”, Toroska kertoo syyskuisena maanantaina.Opetusvaiheessa tärkeintä on turvallisuus ja luottamus.“Nykypäivänä useimpia varsoja on käsitelty ja liikuteltu useamman eri henkilön toimesta jo sen verran paljon, että niille rakentuu luottamus uuteen ihmiseen nopeasti. Joskus varsat ovat olleet pääasiassa vain yhden ihmisen kanssa, joka on saattanut tulla niin tutuksi, että uuden ihmisen pitää tehdä paljon töitä saadakseen luottamuksen”, Toroska kertoo.Syyskuussa toteutetaan opetuksen ensimmäinen vaihe. Siihen tarvitaan apuvoimia.“Meillä varsat opetetaan vanhalla ja perinteisellä tyylillä. Olen takana ohjissa, ja lisäkseni varsan molemmilla puolilla on taluttaja. Opetusta tehdään viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin. Viikonloppuna varsat saavat miettiä, mitä kaikkea on tullut opittua viikon aikana. Tämä vaihe kestää keskimäärin viikosta kolmeen viikkoon. Kaksi viikkoa on useimmille varsoista sopiva aika, mutta varsaan suhtaudutaan aina yksilönä”, Toroska painottaa.Sitten on aika laittaa kärryt perään ja siirrytään Kokemäen radalle.“On pelkästään hyvä, ettei rata ole ihan tallin vieressä, vaan sinne on 750 metrin matka. Sinne mennään ihan kävelyä ja varsa saa totutella siirtymiseen. Radalla ajetaan ensimmäisillä kerroilla vain pari kilometriä hölkkää. Se riittää aluksi, mutta vuodenvaihteen aikoihin pyritään ajamaan sellaiset 10 kilometriä kerralla. Varsoja ei missään nimessä laiteta tiukoille, vaan haetaan rutiinia ja toimivuutta.”.Viikonloppuna varsat saavat miettiä, mitä kaikkea on tullut opittua viikon aikana.Teemu Toroska.Kaksivuotiskauden aluksi on aika siirtyä koulutermein yläasteelle, jolloin vaatimustasoa voidaan asteittain nostaa.“Alkuvuonna tapahtuu sykähdyttäin kehitystä. Joku saattaa lähteä kovastikin kehittymään, mutta toisella varsalla voi olla hankalampaa. Vauhtia ei vaadita, mutta kilometrejä annetaan paljon. Tässä kohtaa on tarkoitus siirtyä metsälenkeille ja hiittisuoralle. Kellon kanssa ei ajeta, mutta tehoja lisätään. Metsälenkeillä varsa oppii muuttamaan rytmiä, sekä nousemaan ja laskemaan mäkiä. Toivotaan vain, että talvella on sopivasti lunta.”Toroska seuraa hevosten kehitystä tarkasti, ja maaliskuun tienoilla joku varsoista saattaa tuntua yhtenä päivänä tulevalta ikäluokkatähdeltä. Siinä vaiheessa maltti on valttia.“En soita siinä kohtaa valmentajalle ja lähde kehumaan varsaa”, Toroska nauraa. “Kokemus on osoittanut, että siitä hetken päästä monelle varsoista tulee takapakkia. Usein siinä on kyse jonkinlaisista kasvukivuista. Niitä tulee herkästi, kun siirrytään metsälenkeille tai 1300 metrin hiittisuoralle. Varsat saavat erilaisia harjoitteita, ja vauhtiakin niille tulee luontaisesti lisää.”Lopulta kevätaurinko paistaa korkealta ja varsoilla alkaa kaksi viimeistä kuukautta Toroskan hoivissa.“Useimpien kohdalla ollaan tässä vaiheessa päästy tavoitteeseen, eli varsa on toimivuudeltaan ja käytökseltään hyvällä tasolla. Tottakai sitä toivoo, että kehitys jatkuu kevään edetessä. Vauhti ei kuitenkaan koskaan nouse lukemia 1.30–40 kovemmaksi. Yritän pitää varsat mahdollisimman rentoina. Koivusen Harrin hevosten kohdalla pitää muistaa, että ne jatkavat Turussa ravirataympäristössä treenejä. Tavoitteena on, että valmentaja saa ne hyvässä ja pyöreässä kunnossa, mutta ei vielä lähellekään starttivalmiina.”Mäki-Tulokkaan varsoille on suunnitteilla aavistuksen erilainen kevät.“Ollaan puhuttu, että hänen varsat voisivat saada keväällä vähän enemmänkin liikettä nimenomaan raviradalla. Ihan sen vuoksi, että meillä on rata vieressä, ja Mäki-Tulokkaalla sitä mahdollisuutta ei maapaikassa ole. Aina mennään yksittäisen varsat tarpeet ja taso huomioiden. Se on kaikkien etu, että räätälöidään suunnitelmat varsakohtaisesti”, Toroska jatkaa..Kesäkuun alkaessa Toroska ei jaa varsoille päästötodistuksia, sillä jokainen niistä on hänelle yhtä tärkeä oppilas. Yksi varsa on kuitenkin jättänyt häneen erityisen muistijäljen. Knight Rider Hossin nimen mainitseminen saa sykkeen nousemaan.“Siinä ei ollut mitään virhettä. Knight Rider Hoss ravasi pää kaarella ja kroppa pitkänä. Se ei laukannut milloinkaan. Työnteko oli aina helppoa. Jos pyysi, vauhtia tuli lisää. Jos otti kiinni, se rauhoittui heti. Käytös oli kymppi, eikä varsa stressannut. Se taitaa olla ainoa hevonen, josta sanoin omistajalle suoraan, että uskon tämän voittavan jonkun ikäluokkakisan. Siinä kohtaa ei tarvinnut syödä sanojaan.”Lopulta jokainen on oppinut raviurheilun aakkoset, yhtä kaukaista poikkeusta lukuunottamatta.“Joskus aikoinaan on ollut varsa, jonka kanssa ei vain tultu juttuun. Siihenkin löytyi vakavan sairauden kautta lopulta selkeä syy. Hurja kehitys on tapahtunut 20 vuoden aikana. Oikeastaan kaikki varsat osaavat heti juosta. Sellaista ei ole tullut viime vuosina vastaan, jonka kanssa ei olisi ajan kanssa löytynyt yhteistä säveltä.”Toroskan mukaan varsavalmentajille olisi kysyntää enemmänkin. Jarkko Ristimäki ja Jyrki Tammimetsä tulevat kollegoina lähinnä mieleen, mutta pelkästään varsoihin keskittyviä ammattilaisia ei Suomesta löydy jonoksi saakka.“Ei tässä otsikoihin pääse, mutta se ei minua haittaa”, Toroska naurahtaa. “Menestyvälle ravihevoselle koen kuitenkin tärkeäksi, miten asiat tehdään ennen kilpauraa. Nuoren hevosen kannalta on tärkeää, että se oppii asiat oikealla tavalla ja niin, ettei sitä painosteta tai laiteta turhan ahtaalle. Aikaa ja kärsivällisyyttä pitää pystyä tarjoamaan silloin, kun varsa sitä tarvitsee”, Toroska pohtii.Toroska siirtyy lehtien sivuilta takaisin Kokemäen harjoitusmaastoihin tekemään työtään varsojen kanssa. Seuraavaksi otsikoihin saattaa nousta nippu Toroskan opettamia varsoja..Ison tallin keulakuva organisoi tiimityötäHarri Koivunen on tehnyt viime vuodet tiivistä ja onnistunutta yhteistyötä Teemu Toroskan kanssa. Harri Koivunen muistuttaa, miten pitkän polun varsa on kulkenut ennen ensimmäistä muutaman minuutin näytöstä raviradalla. Ilman asialleen paneutuvaa varsojen opettajaa ja valmentajaa ison tallin tie menestykseen olisi Koivusen mukaan merkittävästi mutkikkaampi.”Pohjatyö tehdään ravikilpailuiden ulkopuolella. Monta ihmistä on antanut panoksensa menestyksen eteen. Omasta puolestani voin sanoa, että meillä Harri Koivunen antaa nimellään vain kasvot koko toiminnalle”, Koivunen painottaa.Teemu Toroskan hän kertoo tuntevansa ainakin 30 vuoden takaa. Koivusen mukaan Kokemäen harjoituspaikat ovat ihanteelliset nimenomaan opetettavan varsa näkövinkkelistä, minkä lisäksi luottamus Toroskaan on sataprosenttinen.”Siinä on mies paikallaan. Samanlaisia ihmisiä eri rooleissa on taustalla paljon muitakin, ja heistä jokainen tekee tärkeää työtä. Yhteistyö Teemun kanssa on sujunut erittäin hyvin. Tiimityö ja verkostoituminen on iso osa tätä lajia. Luotettavat ihmiset ympärillä mahdollistavat menestyksen.”.Harri Koivunen antaa nimellään vain kasvot koko toiminnalle.Harri Koivunen.Koivunen kokee liki mahdottomaksi tilanteen, jossa kilpahevosten lisäksi talliympäristössä touhuttaisiin yksivuotiaiden opetettavien varsojen kanssa ainakaan isommassa määrin.”Kiire ei ole koskaan hyvästä. Isolla tallilla ollaan melkein päivittäin lähdössä iltaraveihin, ja siihen yhtälöön on vaikea ajatella toimivaa opetussysteemiä. Varsojen kanssa touhutessa voi aina tapahtua kaikenlaista. Teemulla ei Kokemäellä ole käytännössä starttihevosia. Tallilla tehdään tarkkaa työtä. Varsan näkökulmasta on tärkeää, että hänellä on rauhallinen ravirataympäristö käytössään.”Kaksivuotiaiksi varttuneet varsat tulevat kesäkauden alkaessa Koivuselle Metsämäkeen.”Niitä taisi tänä keväänä tulla viisi, ja nyt syyskuun alussa kuusi yksivuotiasta on jo mennyt Teemulle opetukseen. Käyn kaksivuotiskeväällä korkeintaan kokeilemassa hänen luonaan, miltä jokin tietty varsa tuntuu. Teemu valmistelee varsat kohti kilpauraa ja me jatketaan siitä”, Koivunen päättää.