Teemu Toroska nauttii varsojen kanssa työskentelystä. Niiden kehitys on vajaan vuoden aikana huimaa. Toroska seuraa myös niiden kilpauraa tarkasti. Kuva: Jarno Unkuri

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Teemu Toroska tuntee varsat – "Ei tässä otsikoihin pääse, mutta se ei minua haittaa"

Teemu Toroska työskentelee Harri Koivusen ja Tapio Mäki-Tulokkaan valmennukseen menevien varsojen opettajana.