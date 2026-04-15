Emma Kimiläinen tietää tiimityön tulevan ennen menestystä

Kimmo Kemppi tutustui 35-vuotiaaseen moottoriurheilija Emma Kimiläiseen kilpa-autojen kautta, kun tämä testasi hänen tiimilleen LMP3-autoja.Hevos- ja moottoriurheilussa menestymisen perusperiaatteet ovat yllättävän samanlaiset.Tuntuma, ajoitus ja kyky lukea ”kulkupeliä” ovat keskiössä molemmissa. Siinä missä ratsastaja aistii hevosen liikkeen ja päivän kunnon, kuljettaja tekee samaa koneen kanssa. Lisäksi tekninen ymmärrys, välineiden merkitys ja nopea päätöksenteko yhdistävät lajeja.Nykyisin Kimiläinen kilpailee E1-sähkövenesarjassa, jossa vene ”lentää” hydrofoilien varassa. Laji vaatii jatkuvaa olosuhteiden analysointia ja hienosäätöä – aivan kuten hevosen kanssa työskentely.Vaikka ura on tuonut kaksi maailmanmestaruutta, tie ei ole ollut suora. W Series -sarjan konkurssi ja peruuntuneet ajopaikat opettivat, että muutos on ainoa pysyvä asia. Energia kannattaa suunnata siihen, mihin voi itse vaikuttaa.Kimiläisen uraa ovat varjostaneet myös naiskuljettajiin kohdistuvat stereotypiat. Hän aloitti kartingin jo lapsena ja huomasi jo silloin, että menestys herätti vastustusta. ”Iskä, se oli tyttö!””Nainen ratissa” -ajattelu elää yhä..Ei riitä, että yksi uskoo sinuun – koko tiimin pitää uskoa.Emma Kimiläinen.”Asenteet ovat muuttumassa, mutta suuri osa maailmaa on edelleen miesten maailma. Suomessa elämme kuplassa”, Kimiläinen sanoo.Hänen mukaansa huipulle pääsy ei ole vain taidoista kiinni.”Ei riitä, että yksi uskoo sinuun – koko tiimin pitää uskoa. Olen joutunut todistamaan osaamiseni monta kertaa ennen kuin minut on otettu vakavasti.”Tämä koskee myös hevosurheilua, vaikka laji on ulospäin tasa-arvoinen. Taustalla vaikuttavat samat rakenteet: raha, verkostot ja mahdollisuudet.Emma Kimiläinen kiteyttää menestyksen neljään tekijään, jotka pätevät suoraan myös hevosurheiluun:.1. TukijoukotMenestys rakennetaan yhdessä. Ratsastajan tai kuskin ympärillä on tiimi: valmentaja, huoltajat, asiantuntijat. Yhteistyö, luottamus ja yhteinen tavoite ratkaisevat.2. Kehityksen nälkä ja urheilijuusPerusasiat – uni, ravinto ja harjoittelu – ovat kaiken pohja. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa oppimista ja herkkyyttä lukea omaa kehoa sekä ”työparia”, olipa se hevonen tai kone.Kimiläinen korostaa arjen rutiineja: kevyt liike heti aamusta ilman puhelinta auttaa vireystilaan ja keskittymiseen.3. Onnellisuus ja tasapainoKun identiteetti on kunnossa, yksittäinen suoritus ei määritä ihmistä. Tämä vapauttaa paineesta ja parantaa suorituskykyä.”Menestys ei tuo onnellisuutta – onnellisuus mahdollistaa menestyksen.”4. Nautinto ja merkityksellisyysYliyrittäminen kostautuu. Paras suoritus syntyy rennosta, mutta keskittyneestä tilasta. Merkityksellisyys auttaa jaksamaan pitkällä aikavälillä.Epäonnistumiset kuuluvat kehitykseen – niin hevosurheilijalle kuin kuljettajalle.”Kannattaa kysyä: oliko virhe omassa kontrollissa?”Kimiläinen painottaa myös tunnetaitoja. Kehon reaktiot – jännitys, pelko, stressi – ovat normaaleja, mutta niitä voi oppia hallitsemaan esimerkiksi hengityksen avulla. Kun keho rauhoittuu, myös ajattelu selkeytyy.Lopulta hänen viestinsä sopii täydellisesti hevosurheiluun, epämukavuusalueella tapahtuu kehitys. Hevonen – tai kone – ei koskaan ole täysin hallittavissa, mutta oma toiminta on. Ja juuri siihen kannattaa keskittyä..Urheilija vai naisurheilija? Emma Kimiläinen lentää lasikaton yläpuolella