Suurkimpan Midas Matchilla on tuhat syytä pärjätä Forssassa

Joni-Petteri Irrin valmentama Midas Match otti uransa avausvoiton 15. huhtikuuta Killerillä. Silloin se hallitsi keulasta 14,6-vauhtisella kirilenkillä tapahtumia. Seuraava kisa epäonnistui laukan myötä, mutta Turussa nelivuotias palasi vauhdikkaalla keulajuoksulla voittokantaan.Tehtävät kovenevat kaiken aikaa. Pilvenmäki Specialin karsinnassa Midas Match kiri toisesta ulkoa kakkosena finaaliin kärkipaikalta karanneen Riccitellin takana.”Tämä vuosi on alkanut hyvin”, valmentaja Irri summaa. ”Olin tyytyväinen karsintasuoritukseen. Alkumatkalla oli hieman kissa ja hiiri -leikkiä, ennen kuin saatiin paikka toisesta ulkoa. Midas Match joutui tekemään pitkän kirin. Takasuoralla osan pätkästä joutui käyttämään, jotta Tommi (Kylliäinen) pääsi hevosen kanssa etenemään johtavan rinnalle ennen kaarretta. Keulasta karannut Riccitelli oli yksinkertaisesti pirun hyvä, mutta Midas Match oli yhtä selvä kakkonen. Lopun ohjastaja antoi hevosen rullata omaa vauhtiaan.”.Midas Match4-vuotias ruuna, startit 10: 2–3–1, voittosumma 6600 euroaOmistuspohjana on 1000 osakkaan hyväntekeväisyyskimppaKohteena Tays, Lasten ja nuorten sairaala.Irrin mielestä lähtöasetelmat finaaliin ovat mielenkiintoiset, ja hevoselle on luvassa muutoksia varustukseen. Oljenkorsia otetaan käyttöön myöhemmin lisää.”Midas Match sai asiallisen paikan takarivistä nopeiden avaajien takaa. Kauden edetessä uskon sen kehittyvän. Tähän starttiin hevoselle laitetaan ensimmäistä kertaa vedettävät huput. Vielä jätetään korviin vähän täytettä, sillä Midas Match osaa ottaa myös kierroksia, jos se sille päälle sattuu. Vedettävillä hupuilla haetaan kuitenkin lisää ryhtiä loppukiriin. Hevosen silmille on jo aikaisemmin laitettu karvoja, jotta sen näkökenttä suuntautuisi enemmän eteenpäin”, Irri kertoo.”Kengityksen kanssa on vielä mahdollisuus tehdä isojakin muutoksia, mutta niiden aika on myöhemmin. Mennään askel kerrallaan eteenpäin”, Irri jatkaa.Valmentaja on joutunut hevosen alku-uralla pohtimaan muitakin muutoksia ja tekemään ratkaisuja, jotka ovat tuoneet jättikimpan hevosen mukaan kärkikahinoihin. Viime syksynä hevosen kurkkua operoitiin laserilla.”Se oli ehdottomasti onnistunut ratkaisu. Nuorelle hevoselle lääketiede antoi mahdollisuuden ratkaista pehmeän kitalaen tuomia haasteita. Samantyyppisiä toimenpiteitä tehdään ihmisille, jotka kärsivät esimerkiksi uniapneasta. Hevoselle operaatio tehdään puudutuksessa, ja jo kahden viikon päästä pääsimme takaisin normaaliin harjoitusrytmiin. Midas Match on kollegojen mukaan kasvanut numeron tai puolitoista olemukseltaan viime vuodesta, mikä sekin kertoo onnistuneesta operaatiosta”, Irri pohtii..Vaikka takana on jättikimppa, jonka lisäksi viime kausi jätti onnistumisten osalta valmentajalle hampaankoloon, niin arjen näkövinkkelistä Midas Match on tallissa yksi hevonen muiden joukossa.”Se elää hevosen elämää niin kuin kaikki muutkin”, Irri nauraa. ”Ei se johda mihinkään hyvään, jos aletaan yrittämään jotain ihmeellisyyksiä. Jos kehitys jatkuu samaan malliin, kaikki on mahdollista. Derbyyn tietysti yritetään, mutta hevosen ehdoilla, kuten tähänkin saakka”, Irri päättää.Teivon Tonni -kimpan vetäjä Viena Kauppi on ottanut kevään menestyksen lämmöllä vastaan. Hän hoitaa tiedotusta tallilta omistajien suuntaan.”Midas Matchin onnistumiset ovat luoneet positivista pöhinää haastavan viime syksyn jälkeen. Nyt kun on tullut menestystä, niin selkeästi kimppalaiset arvostavat sitä, ja osaavat myös nauttia näistä hetkistä. Mukana on paljon ensikertalaisia, jotka pääsevät kokemaan raviurheilun ja hevosenomistamisen kaikki puolet. Porukka on elänyt aidosti mukana”, Kauppi kommentoi.Hevoseen kohdistui sukunsa puolesta heti sen synnyttyä kovat odotukset, sillä samasta emästä on yksi kaikkien aikojen menestynein Suomessa syntynyt lämminverinen Mascate Match.”Arvokkaalla ja suvukkaalla varsalla odotuksia on jo ennen kilpauraa herkästi tavallista enemmän. Lajin hienous on sekin, ettei se kallein varsa läheskään aina ole paras. Omistajien ennakko-odotukset varmasti vaihtelivat. Yritän itse olla realisti, ja luoda samalla positiivista tunnelmaa.”.Kauppi uskoo, että onnistumiset ovat tuoneet lisäuskoa ja helpotusta koko tiimille. ”Joni-Petteri Irri osasi viheltää pelin poikki nopeasti viime syksynä, kun Midas Match ei pystynyt suorittamaan odotetulla tasolla. Kurkun laserointi auttoi selvästi hevosta, ja talvella hän pääsi tekemään sen kanssa hyvin töitä. Olen aina uskonut hevoseen ja tiimiin. Onhan se varmasti kaikille helpotus, että kevät on mennyt näin hyvin, sillä syksyllä tilanne oli haastava.”Omistajia kimpanvetäjä toivoo Forssaan radanvarteen kannustamaan omaansa.”Karsinnassa omistajia oli paikalla reilut parikymmentä, ja finaaliin tulee toivottavasti vielä selvästi enemmän porukkaa paikalle. Itse olen tosi huono psyykkaamaan lähtöjä tai arvioimaan muiden hevosten ominaisuuksia. Takarivistä kun lähdetään, niin toivottavasti keulapäässä pidetään alkumatkalla kunnolla vauhtia”, Kauppi päättää.