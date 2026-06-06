Ravihevonen Midas Match rattaillaan Joni-Petteri Irri
Joni-Petteri Irrin valmentama Midas Match liikkui jo varsana ilmavalla tyylillä. Ruuna on on nostanut tasoaan kurkkuoperaation jälkeen.Kuva: Anu Leppänen
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Suurkimpan Midas Matchilla on tuhat syytä pärjätä Forssassa

Pilvenmäki Special toimii ponnahduslautana nouseville tähdille. Lauantain finaalissa tuhannen osakkaan omistama Midas Match vaanii takarivistä paikkaa iskeä mukaan kärkitaistoon.
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Joni-Petteri Irri
Viena Kauppi
Midas Match
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