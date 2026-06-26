Tuhti-Lotta ravasi maanantaina Kuopiossa ylivoimavoiton. Arkistokuva.
Tuhti-Lotta ravasi maanantaina Kuopiossa ylivoimavoiton. Arkistokuva.Kuva: Sannika Lahti
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Tuhti-Lotta on osoitus Yrjö Kettusen hevossilmästä – "Juoksijan näköinen"

Tuhti-Lotta kipuaa kohti suomenhevostammojen huippua.
Julkaistu
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Yrjö Kettunen
Timo Mäkäräinen
Tuhti-Lotta
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Hevosurheilu
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