Tuhti-Lotta on osoitus Yrjö Kettusen hevossilmästä – "Juoksijan näköinen"

Yrjö Kettusella on silmää hyville hevosille. Vaikka miehellä on ikää mittarissa jo 76 vuotta, ei hevossilmä ole heikentynyt. Se tunnistaa edelleen tarkasti lahjakkaat yksilöt.Kettunen ei myöskään aikaile, kun näkökenttään osuu miellyttävä hevonen. Näin kävi viime syksynä Lappeenrannassa.Kettunen oli saapunut Villinmiehen Tammakilvan karsintoihin valmentamansa Tuulin Tomeran kanssa. Lähtölistoja selatessaan Kettunen kiinnitti huomionsa valmennettavansa kanssa eri karsinnassa juosseeseen Tuhti-Lottaan. Tamman suku kiinnosti Kettusta, sillä hän hoksasi sen sopivan sukunsa puolesta heilaksi siitosoriilleen Välkyn Tuiskulle, ja olihan Tuhti-Lotta esittänyt lupaavia otteita radalla.Tuhti-Lotta lähti karsintaan piippuhyllyn paikalta, eikä yltänyt finaaliin. Silti Kettunen piti näkemästään ja painoi tamman nimen mieleensä.”Katsoin, että tuo on juoksijan näköinen tamma”, Kettunen muistelee.Vain viikkoa myöhemmin valmentaja Timo Mäkäräinen soitti Kettuselle. Mäkäräinen pitää talliaan Kiuruvedellä, muutaman tunnin ajomatkan päässä Kettusen kotipaikkakunnasta Joensuusta. Hän oli huomannut, että nettiin oli ilmestynyt mielenkiintoinen tamma myyntiin.”Heti oivalsin, että tämähän on sama tamma, jota katsoin Lappeessa. Sanoin Timolle, että käy katsomassa, onko tamma sinusta sellainen, että se on suunnilleen kohdallaan ja terve. Timo toi tamman mukanaan, ja minä ostin sen.”Siihen aikaan Tuhti-Lotta asui Jukka-Pekka Kauhasen tallissa, mutta sen valmennuksesta vastasi Juha Kettunen, joka ei ole samasta sukunimestään huolimatta sukua Tuhti-Lotan nykyiselle omistajalle. Kaupan myötä tamma siirtyi Timo Mäkäräisen valmennukseen..Tuhti-LottaTamma, syntynyt 23.4.2020Turon Myrsky – Tuhti Impi 41,8ke, VieskerKasvattaja Tuhti-TalliOmistaja Yrjö KettunenValmentaja Timo MäkäräinenEnnätykset 26,3ake ja 26,9keVoittosumma 27 090 euroaStartteja 35: 8-6-3.Kauppaa ei ole tarvinnut katua.”Ei se hirveän hääviltä tuntunut, kun kävin sitä kokeilemassa. Ajattelin, että siinä on kuitenkin hyvä aihio, jos se tuosta petraa”, Mäkäräinen muistelee ensikosketustaan hevoseen.Tuhti-Lotta debytoi nykyisen valmentajansa käsistä lokakuun lopussa. Tamma sijoittui Joensuussa ravatussa kisassa kolmanneksi tuloksella 28,1ake. Sen jälkeen Tuhti-Lotta on kilpaillut melko tasaisin väliajoin, vaikka väliin mahtuu pari puolentoista kuukauden mittaista taukoakin.”Se vähän heltyy nivelistään, jos ajaa liian usein. Sellainen pari viikkoa täytyy välillä palautella. Täytyy edetä hevosen ehdoilla. Kovuutta ja lujuutta tulee iän myötä, mutta ainakin tällä hetkellä pitää vielä vähän säännöstellä kilpailurytmiä.”.Nyt 6-vuotias tamma on voittanut kauden 11 startistaan kolme ja sijoittunut kerran toiseksi. Kevään ja kesän aikana ennätyksetkin ovat menneet uusiksi. Huhtikuun puolivälissä Tuhti-Lotta paineli Kaustisella voittoon tuloksella 26,3ake, mikä on edelleen sen ennätys. Se on myös 6-vuotiaiden suomenhevostammojen vuoden toiseksi kovin täyden matkan ryhmäajoissa juostu aika.Toukokuussa Tuhti-Lotta nappasi Kuopiossa uransa arvokkaimman voiton tuloksella 27,0ke. 4000 euron ensipalkinnolla ajetussa kisassa taakse jäi kovia nimiä.Yli 27 000 euroa tienanneen Tuhti-Lotan yksi parhaista ominaisuuksista on ravivarmuus. Se on laukannut uransa 35 startissa vain viisi kertaa.”Oulussa ajoin sillä laukan, koska se ei kestänyt startata niin tiheään ja oli hirveässä kiimassa. Yleensä se ei laukkaa, jos kaikki on kohdallaan”, Mäkäräinen vahvistaa..Tulevaisuudessa pidän mahdollisena, että Tuhti-Lotta nähdään kuningatarkilvassa.Omistaja Yrjö Kettunen uskoo Tuhti-Lotan murtautuvan huipulle.Tuhti-Lottaa treenataan pääasiassa joka toinen päivä noin 10–15 kilometrin lenkillä mäkisellä metsätiellä, mutta korkein nousu on sen verran pitkä ja jyrkkä, että se on ajettava kävellen. Kesäisin Mäkäräinen hyödyntää paljon kimmoisia nurmipeltoja, joilla hän tykkää treenata. Pellolla hänellä on noin kahden kilometrin lenkki. Radalla Mäkäräinen ei käy kuin kilpailuissa. Talvisin viereisen järven jää tarjoaa oivan alustan treenaamiseen.Hiititkin hoituvat kotimaisemissa. Tässä tapauksessa hiitti tarkoittaa noin neljän kilometrin lenkkiä vain kahden minuutin vauhdilla. ”Kun talvella ajaa hyvän pohjakunnon, ei niitä tarvitse joka päivä valjastella. Kesällä hevoset saavat olla paljon ulkona, joten ne liikkuvat luontaisesti paljon. En ole suomenhevosilla oppinut intervallitreeniin. Ajan ennemmin pitkää ja hiljaista lenkkiä, mutta kiristän vauhtia loppua kohti. Enempi olen yrittänyt saada jaksoa, koska nykyhevosilla on jo luonnostaan aika hyvin vauhtia”, Mäkäräinen kertoo..Mäkäräinen kehuu Tuhti-Lotan olevan luonteeltaan kiltti ja lunki. Yhteiselo sujuu vaivattomasti.”Se toimii joka hommassa. Tamma on tottunut vilskeeseen ollessaan Kauhasen tallilla, niin se on tosi rauhallinen ja fiksu. Autossa siitä ei edes huomaa, että hevonen on kyydissä. Se on niin hyvä matkustamaan. Tuhti-Lotta on tosi siivo, eikä sillä ole mitään kujeita.”Suoritusvarma, kehittyvä ja hyväkäytöksinen hevonen. Mitäpä muuta siitä hevosmies voisi toivoa?”Nyt se menee jo 26-vauhtia, enkä näe syytä, miksi se ei parantaisi edelleen. Kun se alkaa 25-vauhtia menemään, niin se tekee tilin. Tulevaisuudessa pidän mahdollisena, että Tuhti-Lotta nähdään kuningatarkilvassa. Ei ne muutkaan mene sen kovempaa kuin 25-vauhtia”, Kettunen sanoo.