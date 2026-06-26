Kaikki neljä. Hevoset ovat laumaantuneet niin tehokkaasti, että yksikään ei voi olla tallissa, jos toiset ovat ulkona.
Kaikki neljä. Hevoset ovat laumaantuneet niin tehokkaasti, että yksikään ei voi olla tallissa, jos toiset ovat ulkona.Kuva: Janne Kähkönen
Lähikuvat

Toimettomaksi jääneillä ravureilla on uusi elämä Janne Kähkösen tallissa

Neljä entistä lämminveriravuria ovat omien elämiensä sankareina kotonaan Kangasalan Tiihalassa.
Julkaistu
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uran päätös
Janne Kähkönen
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