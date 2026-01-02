Space Oddity koittaa jatkaa voittoputkeaan Vermossa – uusien tuulien siivittämä

Näyttävä Space Oddity on parhaimmillaan tehnyt raudanlujia suorituksia ennenkin, mutta sen viimeisin esitys joulun alla ei jättänyt pakkassäässä ketään kylmäksi. Pitkäliikkeinen punarautias ei ole sarjoissaan ensi metreillä ripein, mutta Kari Venäläinen luotsasi Kouvolassa ajokkinsa varhain kärkeen.Kovalla tempolla ruuna hyydytti muut ja voitti täyden matkan kovalla 13,2-ennätysajalla.”Tuntui siltä, että hevonen voitti siellä helposti, ei tarvinnut ihan kaikkeaan antaa”, syyskuusta lukien Space Oddityn valmennuksesta vastannut Jerry Rauos summaa kauden avaavan 75-kisan alla.”Sikäli voi lähteä ihan odottavaisin mielin koittamaan nyt isommasta rahasta Vermossa. Space Oddity on mennyt jo muutaman startin tosi hyvin.”Ruotsalaissyntyinen Space Oddity on kestävä kilpahevonen. Ensio Mäntylän omistama ruuna on juossut 4-vuotiaasta lähtien jokaisena eli kolmena kilpailukautenaan hyvällä menestyksellä runsaat 20 starttia.Space Oddity meni varsana Veijo Heiskaselle ja jatkoi 4-vuotiskauden puolivälissä vastuuvalmentajaksi vaihtuneelta Henna Halmeelta, kunnes hän lopetti alkusyksystä Vermossa. Rauos ehti tutustua nykyiseen valmennettavaansa jo työskennellessään Halmeella.”Ajaessa se on välillä vähän totinen, mutta kotioloissa tosi mukava hevonen. Sen kanssa ei ole mitään ihmeellistä, mitä tarvitsisi ottaa huomioon”, Rauos kuvailee.”Vaikka hevonen on tässä Vermossa, sillä ei käydä ikinä radalla starttien välissä, ettei se kuumene. Tuolla metsässä mäkisuoralla ajetaan vetoja. Space Oddity menee aivan samanlaista treeniä kuin kaikki. Koitetaan vaan pitää se rauhallisena. Se on todettu parhaimmaksi tavaksi, ainakin tässä mitä se on minulla ollut. Veijo kun on ollut tässä kaverina ajamassa, niin hän on myös osannut antaa neuvoja hevosesta.”.Space OddityRuuna, synt. 20.4.2019Orlando Vici – Peach Penny, Spotlite LobellKasvattaja Lena MartellOmistaja Ensio MäntyläValmentaja ja hoitaja Jerry RauosUralla 72 starttia totosijoin 18-11-8,Voittosumma 49 018 euroa, ennätys 12,7alyStarttaa lauantaina Kari Venäläisen ajamana Vermon haastajadivisioonassa.Syksyllä parin tasapaksun lokakuisen startin jälkeen Rauos halusi kokeilla, olisiko Space Odditystä monté-hevoseksi. Ensimmäisellä yrittämällä ruuna oli toinen ja toisella viides. Satula selässä kilpaileminen saattoi tuoda rutinoituneeseen hevoseen pientä piristysruisketta, sillä pian otteet paranivat. Lauantain kisaan se tulee kaksi vakuuttavaa voittoa alla.”Kärrylähdöissä siltä ei alkuun löytynyt kunnollista loppukiriä. Kokeiltiin, onko siitä monté-hevoseksi, mutta jatketaan nyt kärrylähdöissä, kun se menee näin hyvin.”Montéa lukuun ottamatta Rauos ei ole keksinyt kikkakirjasta suojatilleen muuta uutta, mikä saattaisi olla nykyvireen taustalla.”Onhan Space Oddity koko uransa myös ailahdellut, mutta nyt on ainakin hyvä suunta ja toivottavasti se jatkaa samaan malliin. Hevonen on saatu pirteämmäksi ja se suorittaa hyvin starteissa”, parikymppinen vermolaistreenari kiittelee.”Ehkä Space Oddityn paras ominaisuus on, että se jaksaa jumputtaa sitä samaa vauhtia pitkään. Siltä ei sellaista varsinaista spurttia löydy, mutta silloin kun pääsee ajamaan reipasta koko matkan, sitten se on vahvoilla.”.Vauhtikestävyyttä on tarkoitus hyödyntää myös lauantaina Vermossa. Talvikeleistä on ruunalle etua suhteessa moneen vastustajaan. Viime startit se juoksi jo hokit alla.”Viimeksi Kouvolassa oli napakka hyvä talvirata. Sellainen rata ei ehkä ihan kaikille sovi, mutta ainakin tälle näytti sopivan”, Rauos kertoo.”Ajetaan nyt tasaisesti kilpaa, jos vaan hevonen näyttää siltä.”Parin viikon starttivälin Rauos on käyttänyt Space Oddityn kanssa suunnitellusti.”Sillä ajettiin maanantaina ihan täysi treeni suoralla. Space Oddity menee silloin sellaisen kahdeksan vetoa. Torstaina ajetaan vielä viimeistelynä muutama veto.””Sitä ei tällainen parin viikon starttiväli haittaa. Sillä on ajettu aika tiheästi kilpaa, mikä on näyttänyt sopivan ruunalle. Se on ollut ihan tyytyväinen elämäänsä”, Rauos raportoi.Ensio Mäntylän starttihevosia Rauoksella on kuusi, joista viimeisimpänä talliin muutti Saonoi. Tällä viikolla ratatreeniin tulee myös kaksi omistajan 2-vuotiasta.”Nyt on ollut ajopaikat hyvät, ja toivottavasti ratakin alkaa olla jatkossa useammin auki, että päästään noita varsoja vähän paremmin treenaamaan radalla”, Rauos huomauttaa.”Tietysti se on hankaloittanut, ettei ole päässyt niin paljon ajamaan varsoilla radalla. Tähän on tyydytty, miten on ollut. Ajopaikat on täällä kuitenkin laitettu niin hyväksi, mitä kulloinkin voi olla. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin tammikuusta ratakin alkaisi taas olla auki.”