Vahva ja kehittyvä Henkinen kohti Derbyä

Vesa Lipsasen valmentama ja yhdessä Eeva Lipsasen kanssa omistama Henkinen on osoittanut lahjakkuutta uransa alkutaipaleella. Koko uran yhdestätoista startista on tullut seitsemän ykkössijaa. Omassa derbykarsinnassaan Henkinen sijoittui neljänneksi Ari Moilasen ohjastamana.”Tämä oli meille kuin voitto, kun pääsimme finaaliin. Emme osanneet kuvitellakaan, että me edes olisimme täällä. Derby on suurin 5-vuotiaiden kilpailu, ja karsinnoissa ei ollut mukana kuin kaksi tammaa. Siinäkin mielessä tämä tuntuu ihan mukavalta”, Lipsanen kuvailee selvästi liikuttuneena.”Lähdön aikana vähän arvelutti se, kun tamma ei ole juossut paljon toisten takana, että miten se sen ottaa. Moilanen sanoi kuitenkin lähdön jälkeen, että meni mukavasti, eikä siinä ollut ongelmia ajaa toisten perässä. Lähdön jälkeen tamma palautui hyvin ja nopeasti.”Finaaliin Henkinen sai radan seitsemän. Lipsanen pääsi valitsemaan rataa kahdeksantena.”Meidän lähtöpaikkamme on aika ulkona, mutta Moilanen sanoi, että lähtöpaikka tulisi ottaa eturivistä. Tamma on nopea lähtemään auton takaa. Jos sieltä korotettua rahaa saataisiin, se olisi ihan hyvä”, Lipsanen miettii.Derbyn jälkeen Henkisen syksyn ohjelmaan kuuluu Villinmiehen tammakilpa.”Vähän yllättäen tulevat lähdöt olisivat suunnitelmien mukaan isompia ikäkausikilpailuita. Ei tässä vielä pari viikkoa sitten sellaista osannut kuvitellakaan. Nyt on hyvät fiilikset”, Lipsanen kertoo.