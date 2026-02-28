Go To Gate kulkee nyt mallikkaasti. Kilpailuissa sitä on ohjastanut viisi eri ohjastajaa.
Kuva: Anu Leppänen
Vaivion vauhtimylly Go To Gate sykähdyttää Linnunlahdella – "Ihan pienen mainospuheen Moilaselle pidin"

Timo Holopainen tuo lauantaina Joensuun Toto75-kierrokselle hyväkuntoisen Go To Gaten.
Timo Holopainen
Go To Gate

