Vaivion vauhtimylly Go To Gate sykähdyttää Linnunlahdella – "Ihan pienen mainospuheen Moilaselle pidin"

”Minusta esitys oli hyvä”, Timo Holopainen vastaa kysyttäessä, mitä hän tykkäsi valmentamansa Go To Gaten taukostartista Joensuussa.5-vuotiaaksi kääntynyt ruuna palasi viimeksi radoille 2,5 kuukauden paussilta kirien Lorenzo Cogerin voittamassa lähdössä vahvasti kakkoseksi. Ennen sitä kilpailua Holopainen oli lopulta toiveikkain miettein Go To Gaten iskukyvyn suhteen.”Tietysti hevonen oli paussilta minullekin vähän arvoitus, mutta tallikaveri Frances Gene oli omassa lähdössään alkuraveista hyvä kakkonen. Se loi uskoa myös Go To Gateen, kun se on hiiteillä sitä 4,5 sekuntia parempi”, Holopainen perustelee..Go To Gate5-vuotias Ruotsissa syntynyt Googoo Gaagaan poikaOmistaja Huu Haa-talli, LiperiValmentaja Timo Holopainen, LiperiKilpailee lauantaina Joensuun T75-kierroksella.Viime sunnuntaina Holopainen oli ajanut Go To Gatella 3000 metrin mittaisen hiitin. Hevonen oli hänen mukaansa tuntunut erinomaiselta, joten startti kropassa siltä on lupa odottaa lauantaina vahvaa panosta Toto75-kierroksen päätöskohteessa. Ruuna starttaa enintään 30 000 euroa ansainneiden lämminveristen 2640 metrin ryhmäajoon radalta kolme.”Havahduin, että ne kotiradan 75-karkelot ovat jo tulevana lauantaina. Voi hittolainen, se oli hiitillä ihan poikkeuksellisen hyvä. Jotenkin hevonen tuntuu taas menneen viime startista pykälän verran eteenpäin”, Holopainen kertoo.Tauoltapaluussa Go To Gatea ohjasti Esa Holopainen, mutta lauantaina rattaille kohoaa Ari Moilanen. Vihdin pumpulisormi on ottanut Go To Gateen tuntumaa muutamaan otteeseen jo aiemmin, voittaen hevosella kertaalleen Vermossa.”Arille soitin, että ajatko, kun Esalla oli ajettavana Heartbreaker. Ihan pienen mainospuheen Moilaselle pidin, että nyt ei juoksupaikallakaan ole välttämättä väliä. Mielestäni juostava matka suosii hevosta”, Holopainen kokee..Liperin Vaiviossa neljää hevosta treenaavan Holopaisen ja Go To Gaten yhteinen tarina alkoi kesällä 2024, kun Go To Gate muutti kolmivuotiaana Ruotsista Anders Erikssonin tallista Suomeen. Traveran nettihuutokaupasta löytyneen Go To Gaten omistaa nykyisin Huu Haa-talli, joka pitää sisällään neljä kaverusta. Holopainen on yksi heistä.”Pakarisen Ari toi sen juhannuksen tietämillä Tampereelle, ja sieltä minä kävin hevosen hakemassa. Ruotsissa hevonen oli mennyt kovimmillaan 30-vauhtia, eikä ne enää keksineet mikä neuvoksi, kun kaikki kivet ja kannot oli jo käännetty. Munatkin oli tiputettu. Laittoivat sitten myyntiin, ja me ostettiin”, Holopainen kertaa.Ensimmäinen lenkki Vaiviossa ei kuitenkaan Holopaistakaan vakuuttanut.”Annoin hevosen huilata matkaväsymykset pois, kunnes lähdin hiittisuoralle testaamaan sitä. 500 metriä meni kovimmillaan 35,7-vauhtia. Ajattelin, että nyt sain hyvän hevosen, mutta väärän rotuisen. Kylmäverisethän menevät näitä vauhteja”, Holopainen muistaa.Ylämäkeen ajettaessa Go To Gate oli Holopaisen mukaan mennyt aavistuksen suoraa paremmin. Silloin hän alkoi epäillä ruunan tarvitsevan tuntuvasti lisää painoa etusiinsa.”En luovuttanut, ja seuraavana päivänä autotallissa hitsasin sille 700 grammaa painavat kengät. Siitä kaksi päivää eteenpäin, hevonen meni samanlaisen vedon jo 23,5-vauhtia. Herranjestas, mikä muutos”, Holopainen toteaa.”En ymmärrä kuinka Ruotsissa eivät tuota hokanneet, että varsa tarvitsee painoa etuvarpaan alle. Jälkikäteen ajateltuna se oli meidän onnemme”, hän jatkaa..Kolmivuotiskaudella Go To Gate voitti Suomessa jokaisen starttinsa. Nelivuotiaana voittoja tuli kolmestatoista yrittämästä neljä, joista viimeisin 5000 euron ensipalkinnolla ajetusta Linnunlahti-liigan finaalista. Sen jälkeen Holopainen veti Go To Gaten talvitauolle.”Ihmettelivät, kuinka minä huippukuntoisen hevosen vedän tauolle, mutta viime startin lämmityksen perusteella tuo oli oikea ratkaisu. Ohjat olivat niin topakat. Toivottavasti se säilyisi terveenä, niin näkisi millainen hevonen tästä vielä kuoriutuu. Tähän asti uraansa se on ollut kovinkin terve. Nokka ei ole ollut nuhainen, eikä se ole köhinyt tai rykinyt. Jaloissakaan ei ole ollut mitään sanomista. Pitää nyt ihan omaa päätä koputtaa, että samalla lailla jatkuisi”, Holopainen miettii.Go To Gaten voittosumma on nyt vasta reilut 19 000 euroa, joten suurempi sarjanousu voi hyvinkin tapahtua tällä kaudella. Julkisesti Holopainen ei kuitenkaan lähde vielä hirveästi maalailemaan odotuksilleen kultareunuksia.”Mitä suuremmat odotukset, sitä suuremmat tappiot. Tietäähän sen. Tässä vaiheessa olen kuitenkin ihan hyvillä mietteillä. Sarjanousua en poissulje, mutta terveys edellä mennään. Go To Gatessa on se hyvä puoli, että hevonen pystyy tekemään myös omaa juoksua”, hän kokee.