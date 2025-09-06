Soketti on Lempäälän raketti – "Suomenhevosen omistajana Kuninkuusravit on takaraivossa"

Isotalon perheen jätti on huolella kasvatettu ja valmennettu kultakimpale. Jos komean kimpaleen asettaisi seisomaan puntarille, niin Soketti saattaisi hyvinkin olla kilpailevista hevosista massaltaan se kaikkein painavin. Raameja löytyy pysty- ja leveyssuuntaan siinä määrin, että sisäpuolella juokseva vastustaja saattaa jäädä kokonaan piiloon.Hannu Isotalo ei kuule ihmettelyä Soketin raameista ensimmäistä kertaa. Eikä viimeistä, sillä hevosen menestys kahden kuluneen kauden aikana on nostanut hevosen profiilia katsojan silmissä kaiken aikaa korkeammalle. ”Soketti on iso ja näyttävä poika, ja se herättää huomiota aika lailla. Tuttu hevosihminen Pasi Ketoja sanoikin ennen uran alkua, että jos ette nyt jo ala ilmoittamaan sitä starttiin, niin ilmoittakaa se Korkeasaareen”, Hannu Isotalo nauraa.Työhevoselta ori ei kuitenkaan näytä vähääkään. Soketti on kokoonsa nähden yllättävän ketterä liikkumaan ja ravikin tulee kuin koneesta.Laukkamerkkejä uralta löytyy vain kolme. Niistä viimeisin tuli Vermossa heinäkuussa ylivertaisesta johtoasemasta loppukaarteessa. Valmentaja ottaa ravin murenemisen omaan piikkiinsä.”Siihen epäonnistumiseen oli selkeä syy. Olisi pitänyt jättää hevonen pois. Soketti oli aikaisemmin kolhaissut itseään laitumella, mutta kaikki näytti olevan päällisin puolin kunnossa. Lihaksisto ei kuitenkaan ollut palautunut ennalleen, ja laukka tuli. Soketti on niin rehti hevonen, että se taisteli loppukaarteeseen saakka. Kun kaikki ei ollut kunnossa, se ilmoitti siitä sitten laukkaamalla”, Isotalo jatkaa..Maitovarsasta saakka Soketin liikkeet oli joustavat, ja matka taittui.Hannu Isotalo.Kun uraa katsoo kokonaisuutena, on Soketti ollut pienkasvattajan suurten unelmien täyttymys. Soketti syntyi 4. kesäkuuta 2018, kun tallin lahjakas kilpahevonen Larvan Hertta oli siirtynyt kilparadoilta siitokseen.Emä on sekin kooltaan jykevä. Larvan Hertalta löytyy raviradoilta meriittinä vuoden 2016 Villinmiehen Tammakilvan kakkossija.Larvan Hertan vuotta vanhempi isoveli Larvan Hurmos puolestaan pääsi mukaan vuoden 2019 Jokimaan kuninkuuskilpaan, joten Soketin lähisuvusta löytyy muitakin vahvoja jässiköitä.Hannu Isotalo muistuttaakin, että Soketti on syntynyt hyväksi. Isäoriiksi valittu Sipori on tuonut nopeutta ja helpon etenemisen jättiläisen askellukseen. Larvan Hertta oli sekin lahjakas kilpahevonen, mutta emän henkinen kantti oli turhan vilkas tosipaikassa.”Jos nykyisellä kokemuksella pääsisi yrittämään Larvan Hertan kanssa uudelleen, niin lopputulos kilparadoilta olisi voinut olla paljon parempi. Varsomisen tarkoituksena oli saada tamma tasaantumaan, kun se oli niin kovapäinen ja meneväinen. Ajatuksissa oli palata uudelleen kilparadoille ja sitä yritettiinkin. Nopeasti tuli kuitenkin selväksi, että Larvan Hertalle sopii paremmin eläkepäivät siitostammana. Vetäydyttiin suosiolla radoilta, ettei kenelläkään käy huonosti”, Isotalo selvittää..Samaan aikaan Soketti oli valmis opettelemaan oman uransa ensimmäisiä aakkosia. Jo ennen opetusvaihetta kävi selväksi, että nyt on paikka onnistua.”Maitovarsasta saakka Soketin liikkeet oli joustavat, ja matka taittui. Ensimmäisellä lenkillä kärryjen kanssa tuli traktori vastaan. Soketti otti tilanteen rauhallisesti, ja on senkin jälkeen toiminut kaikissa tilanteissa fiksusti.”Soketti olisi lahjojensa puolesta voinut aloittaa uransa jo paljon aikaisemmin. Se juoksi kolmevuotiaana lokakuussa 40,9-aikaisen koelähdön, mutta sen jälkeen otettiin puolentoista vuoden aikalisä, sillä ura alkoi vasta viisivuotiskeväänä. Pian oli edessä uusi pitkä tauko, ja lähti nousukiitoon syksyllä 2024.”Hevonen kasvoi valtavasti nelivuotiskaudella. Sillä olisi voinut ajaa ikäluokkalähtöjä, mutta siinä olisi varmasti ollut omat riskinsä. Nyt voi sanoa, että rauhallinen aloitus on palkinnut. Vaimolleni siitä kiitos. Linda viihtyi hevosen kyydissä kotona ja aloitus venähti. Se tuntui ehkä silloin turhankin pitkältä ajalta, mutta toivoin vain, että jonain päivänä Soketti pääsee näyttämään kyntensä”, Isotalo muistelee..Soketin kilpailuttaminen on ollut tarkkaa taidetta. Ori on juossut starttia kohden reilusti yli 2000 euroa, mikä on täysin poikkeuksellinen saldo ilman ensimmäistäkään ikäluokkalähtöä.Isotalo on tehnyt ohjastaja Hannu Torvisen kanssa tiivistä yhteistyötä, ja hevosen uraa on rakennettu yhdessä asioita pohtien. Samalla on pyritty maksimoimaan onnistumisia ja toisaalta minimoimaan riskitekijöitä.Soketin starttimäärää on nostettu hiljalleen, mutta se kilpaili maalis-heinäkuussa kellontarkasti kaksi kertaa kuukaudessa. Startteja on tullut tälle vuodelle 14. Ensimmäisenä pistää kuitenkin silmään se, ettei Soketti ole tänä vuonna kilpaillut kertaakaan kotiradallaan Teivossa.”Teivoa ei karteta, mutta Vermoon ei ole merkittävästi pidempi matka, ja syystä tai toisesta tykkään käydä siellä kilpailemassa. Palkintotaso tietysti määrittelee myöskin sen, missä juostaan, ja Soketilla on Toto65-lähtöjen lisäksi ajettu paljon lauantaisin. Radat ovat olleet Soketille pääosin hyviä joka paikassa. Liian kova pinta on tietysti se, mikä ei ole toiveissa.”Seuraavaa starttia pitää näillä tiedoin odottaa vielä viikon päivät.”Juuri kävi oma moka, kun unohdin ilmoittaa hevosen 3. syyskuuta Vermoon”, Isotalo harmittelee. ”Oli ajateltu kahta lähtöä viikon välein, mutta näillä tiedoin jatketaan 10. päivä, ja sitten, olemmeko mukana 11. lokakuuta Kouvolan divisioonafinaaleissa. Pian alkaa kuitenkin valmistautuminen tulevaan kauteen.”Ennen kuin unelmissa päästään seuraavalle tasolle, tarvitaan tulevalta talvikaudelta onnistuminen. Isotalon ajatuksissa on, että työ seuraavaa kilpailukautta varten tehdään silloin kun lumi on maassa.”Vauhdit ovat olemassa, mutta tähän saakka Soketin valmennus on ollut maltillista ja köykäistä. Hevosta on uitettu ja Linda on sillä ratsastanut paljon. Ollaan tehty asioita monipuolisesti, mutta voimaa ei ole treenattu.””Ensi talvi on tärkeä, sillä Soketti tarvitsee selkeästi lisää voimaa. Sitä lähdetään treenitauolla hakemaan. Juosta ori osaa, mutta jos onnistumme kehittämään voimapuolta ja hevonen pysyy terveenä, sen pitäisi näkyä kehityksessä ensi kesänä”, Isotalo pohtii..Hannu Isotalo on jo aikaisemmissa haastatteluissa heittänyt ilmoille suomenhevosihmisten maagisen sanan Kuninkuusravit, ja haave seppelejahdista ei ole kuluvan kauden edetessä karannut ainakaan kauemmas. Isotalo lähestyy asiaa ihan käytännön näkökulmasta.”Vuodet kun vaihtuu, niin aina tämän hetken huiput vanhenevat ja uusia nimiä tulee tilalle. Aika näyttää, onko Soketti yksi niistä. Ei se hirveän kaukana ole, jos talvi onnistuu ja voittosumma karttuu. Ensi vuosi tulee tietysti nopeasti vastaan, mutta tulevat vuodet kertovat enemmän. Ei sitä käy kiistäminen, totta kai suomenhevosen omistajana Kuninkuusravit on takaraivossa.”Siitoskäytössä oritta ei vielä tänä kesänä hyödynnetty.”Meillä on pienimuotoista maanviljelystä ja lampaita tässä kotitilalla, ja paljon puuhaa muutenkin. Soketti on syksyn mittaan tarkoitus kantakirjata, mutta ei ole ainakaan vielä haluttu lähteä sen kanssa siitospuuhiin. Uskon, että senkin uran aika tulee jossain vaiheessa. Tammoja on samalla tontilla, mutta Soketti on pysynyt hienosti lankojen takana. Sillä on kahden hehtaarin oma laidun, mistä tarkkailla ympäristöä ja tammoja.”Lempäälässä arki jatkuu Soketin tuomien juhlapäivien ohessa kohti tulevaa talvea. Mikäli valtava valiojuoksija saa jonain päivänä kutsun kuninkuuskilpailuun, on slogan fanipaitaan jo keksitty.”Soketti, Lempäälän raketti. Sointuu hyvin, ja sekin on Pasi Ketojan keksimä sananparsi. Häneltä niitä löytyy”, Isotalo nauraa..SokettiSyntynyt 4.6.2018, suku Sipori – Larvan Hertta, ErikassonKasvattaja ja omistaja Hannu ja Linda Isotalo23 starttia totosijoin 10-5-3, rahaa 51 120 euroaJuoksi koelähdön 3-vuotiaana, aloitti 5-vuotiaana kahdella voitollaEnnätys 24,7ake, juossut urallaan vain yhden mailinTienestit kilpailua kohden 2223 euroa.Oppipoika ottaa kiinni kokemuksessaIsotalon perheessä Hannu on ollut oppipoikana raviurheilussa, sillä hänen puolisonsa Linda on touhunnut hevosten kanssa pikkutytöstä saakka.Hannu Isotalo on Soketin vastuuvalmentaja, mutta puoliso Linda vastaa siitä, että arki rullaa tallilla. Kuten monessa muussakin hevosperheessä, vuorokaudesta meinaavat loppua tunnit kesken.”Linda on pienestä saakka touhunnut hevosten kanssa. Olen tullut lajin pariin ihan pystymetsästä, joten olen ollut oppipoikana matkassa. Minkäälaista käytännön kokemusta ei raviurheilusta aikaisemmin ollut, mutta olen kirinyt kokemuksen myötä takamatkaa. Samaan aikaan monta muutakin rautaa on tulessa. Perheen 12-vuotias poika Antti pelaa tavoitteellisesti jääkiekkoa Ilveksessä, ja siihen harrastukseen hänelle haluaa antaa täyden mahdollisuuden”, Hannu Isotalo painottaa.Ja löytyy suvusta myös Saarijärven shamaaniksi tituleerattu Jouko Tarvainen, jonka rinnalla yhdestä jos toisestakin tulee oppilas.”Jouko on Lindan isän serkku”, Hannu Isotalo alustaa. ”Hänellä on ollut merkittävä rooli sen suhteen, että Soketin ravi alkoi viime syksynä kulkemaan kaiken aikaa paremmin ja paremmin. Se tapahtui Teivon katoksilla. Jouko tuli tekemään jotain poppakonsteja hevoselle. En tiedä mitä, mutta hän on ollut iso avaintekijä ravin löytymiseen.”Nämä onnistuneet poppakonstit ovat muuttaneet Isotalon perheen elämää. Lauantaista on tullut heille yhä useammin ravipäivä, ja kasvatustoimintaan on tullut kosolti lisää mielenkiintoa..Meillä on 2011–2012 valmistunut uudiskohde, joka on luotu tätä kaikkea varten.Hannu Isotalo.Soketin vuotta nuorempi pikkuveli Comennus on aloittanut mukavasti. Larvan Hertta on varsonut muutaman vuoden tauon jälkeen vielä neljästi peräkkäin. Stanssi, Hukki, Slaissi ja tämän kesän välähdysläinen tammavarsa Singeli ovat nimiä, jotka saatetaan nähdä tulevina vuosina raviradoilla.Evarttilainen kaksivuotias Hukki palaa pian orilaitumelta kotiin, ja sen kanssa päästään aloittamaan syys- ja talvitreenit. Ensi kesänä kotiympäristössä riittää vilskettä.”Meillä on 2011–2012 valmistunut uudiskohde, joka on luotu tätä kaikkea varten. Onhan se hienoa päästä seuraamaan, miten kasvatit lähtevät menemään. Hevosia on kaiken kaikkiaan 14, ja tänä keväänä eläinlääkäri Anna Pasanen on ollut mukana aloittelemassa keinosiemennysasemaa, jossa on käynyt muutama vieras tammakin. Kun ollaan kahden kilometrin päässä moottoritieltä, niin sijainti on sopiva”, Isotalo päättää.