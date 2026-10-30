Gudmund ja Niina Haugstad poseeraavat yhdessä Julie Sensationin kanssa. Pariskunnan kolme tytärtä ovat myös tiiviisti mukana talliarjessa, joten kyseessä on koko perhettä yhdistävä laji.
Gudmund ja Niina Haugstad poseeraavat yhdessä Julie Sensationin kanssa. Pariskunnan kolme tytärtä ovat myös tiiviisti mukana talliarjessa, joten kyseessä on koko perhettä yhdistävä laji.Kuva: Albert Pivalov
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Valttikorttivarsat Virosta – Gudmund Haugstad odottavalla mielellä Jokimaan 2-vuotislähtöön

Norjalainen Gudmund Haugstad lähtee Hevosenomistaja-pokaalin finaaliin kahden varsan voimin.
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Hannu Torvinen
jari hyvärinen
Gudmund Haugstad
Julie Sensation
Ceepra
Haydi Hooves
Niina Haugstad
Viron raviurheilu