Valttikorttivarsat Virosta – Gudmund Haugstad odottavalla mielellä Jokimaan 2-vuotislähtöön

Vuodesta 2011 alkaen ajettu 2-vuotiaiden lämminveristen Hevosenomistajapokaali on vakiinnuttanut paikkansa syksyn ravikartalla. Kahdesta karsinnasta kuusi parasta sai paikan tulevana lauantaina ajettavaan finaaliin, jossa voittaja kuittaa 21 000 euron palkintopotin.Hannu Torvinen on ollut viime vuosina kuskipuolella kilpailun herra ja hidalgo, sillä mies hakee ohjastajana jo kolmatta peräkkäistä täysosumaa. Siihen on olemassa karsintojen perusteella oivallinen sauma, sillä Pirkkalan ohjastaituri narutteli molemmilla ajokeillaan kakkossijat. Kyseisiä varsoja yhdistää toinenkin tekijä: molemmat tulevat Virossa vaikuttavan norjalaisvalmentajan Gudmund Haugstadin hyppysistä.Haugstadin nimi ei ole täysin vieras tällä maaperällä, sillä mies on käynyt hevosineen Suomessa useampaan kertaan. Erityisesti Julie Sensation on nostanut hänet lehtien palstoille..Gudmund Haugstad51-vuotias norjalaissyntyinen hevosmiesValmennustalli Virossa, noin 30 km Tallinnan raviradalta.Nyt otsikkohevosen vakanssia tavoittelevat tallitoverukset Haydi Hooves ja Final Sensation. Jälkimmäinen on tehnyt toistaiseksi tuloksekkaampaa jälkeä kaviourilla, sillä kaikki kahdeksan kilpailua ovat päättyneet totosijaan. Toisaalta Haydi Hoovesin kehitysharppaukset ovat olleet silmiinpistäviä, joten kaksikon välillä ei tunnu olevan juurikaan eroa. Tämän seikan vahvistaa myös treenari.”On vaikea verrata kahta nuorta hevosta keskenään”, Haugstad alustaa..Final Sensationilla on isompi moottori, mutta Haydi Hoovesin juoksutekniikka on parempi.Gudmund Haugstad.Final Sensation2-vuotias tammaSuku: Hayden Hanover – Musclemania, Muscles YankeeStartteja 8: 3–3–2, 13 050 eEnnätykset 17,2ake, 19,4lyOmistaja Sensation Farm OÜKasvattajat Gudmund Haugstad ja Jari HyvärinenValmentaja Gudmund HaugstadStarttaa Hevosenomistajapokaalin finaaliin radalta 1.”Final Sensationilla on isompi moottori, mutta Haydi Hoovesin juoksutekniikka on parempi. Haydin karsintaesitys oli todella hyvä, sillä kyseessä on vähän myöhäisempi varsa. Se ei ottanut vielä toukokuussa raviaskeltakaan, ainoastaan peitsasi tai laukkasi. Siihen nähden kehitys on ollut kyllä huimaa. Final Sensationin osalta olisin ollut täydellisen tyytyväinen, jos se olisi voittanut karsintansa. Hevosta on saatu nyt paremmaksi, ja uskon sen olevan valmiimpi finaalissa.”.Haydi Hooves2-vuotias tammaSuku: Hayden Hanover – Baronesse Hooves, Thai TanicStartteja 7: 1–2–1, 3850 eEnnätys 17,0akeOmistaja Sensation Farm OÜKasvattaja Inge HålandValmentaja Gudmund HaugstadStarttaa Hevosenomistajapokaalin finaaliin radalta 4.Hannu Torvinen ottaa finaalissa Haydi Hoovesin ohjat, ja velipoika Jukka istahtaa tallitoverin rattaille. Kuskivalintojen taustalta löytyvät selkeät syyt.”Haydi on vähän haastavampi ajettava, joten on iso etu, kun kuski tuntee sen jo entuudestaan. Alun perinkin ajattelin, että jos molemmat pääsevät finaaliin, niin veljekset ajavat niillä kilpaa. Hannun kanssa yhteistyö on toiminut muutenkin mainiosti. Hän on rauhallinen ja ajattelee aina myös tulevaisuutta, eikä ota hevosesta kaikkea suotta irti, jos ei ole mitään voitettavaa.”Haugstadilla on selkeä näkemys tulevan lauantain juoksunkulullisista asioista.”Hannu ottaa nelosradalta keulat ja siitä varmaan ajetaan niin kauan kuin vetoa riittää. Joskus tamma saattaa kuumua ja jäädä painamaan ohjille, mutta tämä on niin nopea startista, että tuskin sillä tarvitsee laittaa edes kaikkea peliin kiihdytyksessä. Final Sensationille ykköspaikka on hyvä lähtöasema, enkä yllättyisi, jos jompikumpi voittaa. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen, jos hevoset ovat neljän parhaan joukossa. Nämä ovat kuitenkin vasta kaksivuotiaita varsoja, joten mitään varmaa ei voi tietenkään luvata.”.Gudmund Haugstad pyörittää Virossa noin kymmenen hevosen tallia yhdessä puolisonsa Niina Haugstadin kanssa. Karsinapaikkoja olisi reilusti enemmänkin, mutta kokonaan vieraiden omistamia hevosia on tontilla ainoastaan yksi. Pariskunta on viihtynyt etelänaapurissamme jo 13 vuoden ajan.”Muutin Viroon vuonna 2013. Aluksi hevosia oli enemmän, ja työntekijöitäkin pari, mutta se oli minusta turhan stressaavaa aikaa. Nyt tässä on ainoastaan yksi suomalaisomisteinen ulkopuolinen hevonen, ja kaikissa muissa olemme itse mukana. Treeniolosuhteet ovat oikein hyvät, ja valmennustoiminnan lisäksi olemme myös opettaneet varsoja. Joudun työni puolesta reissaamaan aika paljon, joten Niina hoitaa 90-prosenttisesti talliarkea. Ilman häntä tallin pyörittäminen olisi mahdotonta.”.Mikä sitten innostaa Haugstadia kilpailureissuille Suomeen?”Tästä on tosi helppo käydä Suomessa kilpailemassa, ja palkinnot ovat paremmat kuin Virossa. Tallinnasta Helsinkiin kestää lautalla ainoastaan kaksi tuntia, ja satamasta on lyhyt matka esimerkiksi Vermoon. Lautalla on hiljaista matkustaa, ja hevoset ottavat reissaamisen todella rennosti. Ainoastaan yksi hevonen on urani aikana stressannut erityisen paljon lauttamatkaa. Kyseinen hevonen on Ceepra, josta omistamme puolet. Olen erittäin innostunut suomenhevosista, ja etsinnässä olisi vuotias tai 2-vuotias hyvän emälinjan omaava suomenhevosvarsa.”Norjalaissyntyinen hevosmies osti ensimmäisen hevosensa vuonna 1998, joten lajitaustaa löytyy jo vuosikymmenten takaa. Hän nostaakin lopuksi hevosten merkityksen erittäin suureen rooliin omassa elämässään.”Olin vuonna 2009 onnettomuudessa, ja sain aivoverenvuodon. Jouduin opettelemaan puhumisen ja kävelemisen uudelleen, ja väitän, että ilman hevosia en olisi koskaan parantunut. Pahimman osuman sai aivojen tunnesäätelyä kontrolloiva alue, ja vasta vuonna 2016 aloin voida paremmin. Voisi sanoa, että hevoset pelastivat minut”, Haugstad kiittelee.