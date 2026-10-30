Gudmund ja Niina Haugstad poseeraavat yhdessä Julie Sensationin kanssa. Pariskunnan kolme tytärtä ovat myös tiiviisti mukana talliarjessa, joten kyseessä on koko perhettä yhdistävä laji. Kuva: Albert Pivalov

Lähikuvat Valttikorttivarsat Virosta – Gudmund Haugstad odottavalla mielellä Jokimaan 2-vuotislähtöön Norjalainen Gudmund Haugstad lähtee Hevosenomistaja-pokaalin finaaliin kahden varsan voimin.