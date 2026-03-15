Varennen ura kirjoissa ja kansissa – lätkäkassit sisälsivät melkoisen aarteen

Kaikki alkoi jääkiekkokasseista.”Siivotessamme Helenan kanssa Varennen edesmenneen henkilääkärin Bengt Larssonin autotallia, löysimme siellä liki 10 vuotta majailleet kaksi jääkiekkokassiani. Kassit oli mulla hevosen aktiivivuosina mukana reissuissa ja heitin niihin kaikennäköisiä juttuja Varennesta, jotka käteen sattuivat jäämään”, Jori Turja kertoo.”En niitä sen tarkemmin tutkaillut silloin. Välillä jo mietin, etten enää jaksaisi kantaa kasseja mukanani, mutta onneksi jatkoin loppuun asti. On nyt vanhempana lukemista”, Turja nauraa.Löydettyjen kassien sisältö tarjosi Helena Balacille yli puoli vuotta kestäneen urakan. Erikieliset lehdet, leikkeet, mainokset ja ohjelmat on nyt talletettu kronologisesti yhteentoista A3-kokoiseen leikekirjaan ja kahteen arkistomappiin.”Levittäydyin aina keittiön pöydän täydeltä selvittelemään materiaalitulvaa. Aikaa projektiin kului runsaasti jo olemassa olevan materiaalin vuoksi, mutta lisäksi juutuin usein lukemaan lehtien juttuja. Varsinkin italiankielisiä tarinoita riittää, Varenneahan jumaloitiin siellä”, Balac nauraa.”Kaikista kirjoituksista huomaa, että siihen aikaan Varennella oli kolme kilpakumppania, joihin sitä verrattiin: Viking Kronos, Victory Tilly ja General du Pommeau. Leikkeistä näkee myös, että raviurheilu oli nosteessa ja iso asia Suomessakin, St Michel -voitolle ja tapahtumalle kertyi leikkeitä kokonaisen oman kirjan verran.”.VarenneOri, synt. 19.5.1995, elää yhä Lempinimi Il Capitano, KapteeniStartit 73: 62–6–2Voittosumma 6 038 408 euroa + palkintobonus miljoona euroaHallitsi kansainvälistä raviurheilua 1998–2002Suurimmat voitot: Prix d’Amérique ja Elitloppet (molemmat kahdesti), Gran Premio della Lotteria (kolmesti), Breeders Crown USAME 1.09,3aly Mikkelissä 14.7.2002Valmentaja Jori Turja.Varennen tie Jori Turjan käsiin oli varsin värikäs. Hevosta uran läpi ohjastanut Giampaolo Minnucci tiesi vuonna 1998, että Jean-Pierre Dubois kauppasi neljää hyvää 3-vuotiasta hevosta Italian-maatilaltaan. Turjan ja Minnuccin mennessä hevosia katsastamaan oli kaupan enää kolme, sillä juuri Varenne oli jo myyty. Se ei tosin ollut vielä muuttanut ostajalleen.”Pyysin tallin väkeä ajamaan hevosilla kovasta sateesta huolimatta ja kyllähän ne sitten päästivätkin menemään”, Turja nauraa. ”Sanoin Minnuccille, että meillä oli nyt kyllä huonoa tuuria, sillä Varenne oli mielestäni näistä paras hevonen. Tykkäsin heti sen tyylistä liikkua ja olihan sillä vauhtia.”.Varenne lähti Padovaan uudelle omistajalleen, mutta se oli siellä vain muutaman päivän, kun Duboisin tallilta soitettiin Varennen palanneen takaisin. "Ostajat olivat sen röntganneet ja löytäneet toisesta takajalasta Birkeland-irtopalan ja palauttaneet oriin. Me hypättiin autoon heti seuraavana päivänä italialaisen eläinlääkärin ja röntgenlaitteiden kanssa ja käytiin kuvaamassa Varenne. Vanha luottoeläinlääkärini Bengt Larsson oli tuolloin luonani kylässä ja katsoi kuvat. Hänen mukaansa irtopalat eivät ikinä tulisi vaivaamaan hevosta eikä niitä tarvitsisi leikata”, Turja kertoo.”Kauppa saatiin lopulta päätökseen, vaikka emme halunneetkaan muita hevosia kuin Varennen. Yhtenä iltana Dubois tuli sitten Rooman iltaraveihin hakemaan maksua hevosesta, hän halusi rahat käteisenä. Juttelimme siinä muutaman sanan englantia ja muutaman italiaa. Ranskaahan minä en osaa, mutta kyllä me pärjättiin. Muistan vielä tänä päivänä summan, se oli 220 miljoonaa liiraa eli 110 000 euroa. Se oli paljon rahaa. Dubois otti rahat, tunki ne taskuihinsa ja lähti kävelemään”, Turja muistelee.Ravien jälkeen Turja lähti sovitusti viemään Duboista lentokentälle. Kello läheni puolta yötä ja Turjan kysellessä missä hotellissa Dubois yöpyy, hän vastasi, että ei missään, hän nukkuu kentällä aulan penkeillä. ”Sillä oli sellainen pieni kassi, missä oli ajotakki ja kypärä ja ne rahat. Kysyin, että mihin sä ne rahat aiot laittaa. Hän vastasi, että tyynyksi", Turja nauraa. ”Meistä tuli Duboisin kanssa hyvät kaverit, Helenan kanssa ollaan tavattu häntä yhdessä ja ranskalainen kielimuurikin on auennut Helenan myötä, on juteltu paljon.”.Leikekirjojen myötä on Turjalle palautunut lukuisia jo unhoon jääneitä tapahtumia mieleen.”Ei kaikkia asioista voi millään muistaa. Eikä tapahtumista ehkä silloin aikoinaan osannut nauttiakaan tarpeeksi, elämä oli sen verran hektistä.”Manasiko Dubois koskaan Varennen kauppaa jälkeenpäin?”Kyllä hän on joskus pohtinut, etteivät ymmärtäneet miten hyvä hevonen se oli. Mutta eihän tuossa kohtaa kukaan voinut ymmärtää sitä asiaa”, Turja miettii.”Mulla on hieno muisto Duboisista juuri viimeisimmältä kivalta vierailultamme Helenan kanssa hänen luonaan. Syötiin ranskalaisittain juustoja ja hanhenmaksaa, juotiin shampanjaa. Dubois kehui kuinka hienoa ja mahtavaa työtä tein Varennen kanssa, hän ei aikanaan ollut aluksi luottanut mun taitoihin”, Turja toteaa.Jori Turja sanoo Dubois'n harmitelleen heti perään uskonpuutettaan.”Sanoi, että hänen olisi pitänyt laittaa Love You sulle valmennukseen, niin se ois voittanut kaiken”, Turja kertoo ja herkistyy. ”Kyllä tuli kylmät väreet, kun tuommoinen ukko sanoo noin.”