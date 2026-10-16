Muistamme: Ismo Kovanen – Varikon portilta valtakunnan ravihuipulle

Ammatillisen taustan ja suuren harrastuksellisen innostuksen johdosta Kovaselle lankesi suuri määrä luottamustoimia raviurheilun parissa. Hän aloitti Suomen Hippoksen valtuuskunnassa vuonna 1997 ja hallituksessa vuonna1999, ja toimi pitkään hallituksen varapuheenjohtajanakin vuosina 1999–2008. Lisäksi hän kuului lukuisiin Hippoksen valiokuntiin ja ravituomioistuimeen ja osallistui aktiivisesti ravikilpailusääntöjen ja tuomaritoiminnan kehittämiseen.