Vanhan suomalaisen sananparren mukaan kukaan ei ole seppä syntyessään. Taidot ja osaaminen kehittyvät ajan saatossa, monesti kantapään kautta.3-vuotislupaus Onnenseppä on uransa alkutaipaleella, mutta siitä huolimatta varsa tuntuu tekevän kaiken oikein. Ruuna on kilpaillut viisi kertaa, ja jokainen on päättynyt parhaalla mahdollisella tavalla. Viimeisin täysosuma tuli lokakuun viimeisenä lauantaina Junnustartin loppukilpailussa ylivoimatyyliin. Eipä siis ihme, että Fiilingin poika lähtee Varsakunkku-finaalin 20 000 euron jahtiin isona ennakkosuosikkina.Niko Jokela nosti viime vuoden lopulla Lauri Hyvösen tentissä yhden nimen esiin, kun häneltä kysyttiin, minkä hevosen suorituksia mies odottaa erityisesti kaudella 2026. Kyseessä oli Onnenseppä.”Valehtelisin, jos sanoisin, että se ei ole tuntunut lahjakkaalta jo ensimmäisistä lenkeistä alkaen. Mutta vasta koelähtö ja nämä ensimmäiset startit ovat näyttäneet, että se on oikeasti todellinen lahjakkuus”, Jokela pohtii.”Sillä ei ole koskaan ajettu kotona reipasta. Uskoo ken haluaa, mutta ennen koelähtöä ei ollut ainakaan tarkoituksellisesti ajettu alle 50-vauhtia. Se lopetti kokeessa oman kelloni mukaan äärimmäisen helposti 32-kyytiä. Siinä vaiheessa tiesin, että tällä voi ajaa kilpaa jo kolmivuotiaana.”.OnnenseppäRuuna, syntynyt 15.6.2023Fiiling – Tutun Vilma, VieskerKasvattaja Talli Oman Onnen Sepät OyOmistajat Talli Oman Onnen Sepät Oy ja Kimmo SeppänenValmentaja Niko JokelaHoitaja Riikka SeppänenEnnätykset 32,1ake, 31,8ke, voittosumma 18 500 euroaStartit 5: 5-0-0Starttaa keskiviikkoiltana Varsakunkun finaalissa numerolla 13.Onnenseppä on Jokelan oman kasvatustyön tulosta. ”Tämän isä Fiiling lukeutuu omiin suosikkihevosiini. Oletin, että siitä tulee todella hyvä siitosori, mutta ei se puoli ole lähtenyt ihan sellaiseen lentoon kuin kuvittelin. Toisaalta jos Onnenseppä sattuisi voittamaan finaalin, niin Fiilingistä tulisi ensimmäinen ori, jonka jälkeläisissä on kolme kappaletta 3-vuotiaiden Varsakunkku-voittajia. Tällä hetkellä voittoon pystyneitä ovat Hentun Liisa ja Matteus Kevätön”, Jokela taustoittaa.Virallisissa tiedoissa sekä kasvattajan että omistajan paikalla komeilee Talli Oman Onnen Sepät Oy. Omistajiin kuuluu myös Kimmo Seppänen.”Omistajapoppoossa ovat lisäkseni puolisoni Riikka Seppänen, hänen siskonsa Mirkka Rissanen sekä heidän isänsä Kimmo. Myös Mirkan puoliso Marko Rissanen on mukana. Hän kysyi minulta uran alkutaipaleella, onko tämä sellainen hevonen, että päästään valkoisille liinoille. Vastasin, että kyllä taitaa olla.”Nuoren suomenhevosen osalta on harvinaista, että se aloittaa kilpailemisen täysin puhtaalla pelillä. Hevonen ei ole ottanut yhtään harha-askelta, vaan kulkenut kuin ikänsä kaviouraa kartoittanut aikuinen kilpuri. ”En halua millään lailla pullistella, mutta tuntuu erikoiselta, että hevonen ei ole ollut vielä kertaakaan väsynyt. Se on päässyt itse asiassa yllättävän helpolla tähän asti. Ruuna on hirveän hyväravinen, hyväliikkeinen sekä ennen kaikkea nöyrä. Sillä on synnynnäisesti iso moottori, ja hevonen tykkää tehdä töitä. Yleensä kuskin merkitys korostuu nuorten varsojen kanssa, mutta tämä kulkee kuin juna kiskoillaan. Ei siellä tarvitse tehdä mitään, istua vain kyydissä. Varmasti tulee vielä se päivä, että hevonen ottaa harha-askelia, mutta tähän asti ravaaminen on ollut sille luontaisin etenemistapa.”.Sillä on synnynnäisesti iso moottori, ja hevonen tykkää tehdä töitä.Onnensepän omistajiin kuuluva Kimmo Seppänen.Jokela ei ota paineita illan suuresta finaalista, pikemminkin päinvastoin: mies lähtee matkaan poikkeuksellisen rennolla asenteella. Mikäli ruuna jatkaa Kuopiossa voittokulkuaan, siitä tulee kaikkien aikojen eniten tienannut 3-vuotias suomenhevonen.”Tilanne on jotenkin paineettomampi, kun kyseessä on oma hevonen. Ei Retostellankaan osalta tullut minkäänlaista paineistusta omistajapuolelta, mutta itselläni oli vähän puristamisen makua. Tuli sellainen tunne, että tämä on pakko voittaa. Kun Onnensepän uran ensimmäinen tappio joskus tulee, se ei varmaan tunnu niin pahalta, sillä asiaa käsittelee kuitenkin eri tavalla oman hevosen osalta. Joka tapauksessa lähden hyvällä fiiliksellä matkaan, ja meillä on tosi hyvät mahkut voittaa se lähtö. Sain valita lähtöradankin ensimmäisenä ja otin takamatkan juoksuradan, sillä hevonen on lähtenyt varmasti ja lujaa voltista. Jos siinä sattuisi tulemaan jotain sumppua lähtöhetkellä, niin eipähän jää ainakaan siihen sitten.”.Tilanne on jotenkin paineettomampi, kun kyseessä on oma hevonen.Niko Jokela Varsakunkun finaalista.Tulevaisuuden osalta ajatukset ovat luonnollisesti positiiviset. Varsakunkun finaalin jälkeen ruuna jää talvitauolle ja saattaa palata radoille vasta kesäauringon helliessä kroppaa.”Tänä vuonna ajettiin ehkä yksi lähtö enemmän kuin oli tarkoitus. Joka tapauksessa otetaan kunnon huili ja aloitus saattaa mennä aika myöhäiseen ensi vuoden puolelle, koska kiivas kilpailuruljanssi painottuu syksyyn. Mitään tarkempaa ei ole lyöty lukkoon, mutta on hyvin mahdollista, että vasta Pikkupelimannin karsinnoista aloitellaan”, Jokela pyörittelee.”Täytyy kuitenkin muistaa, että hevonen ei voi kehittyä ensi vuonna ihan yhtä huimasti kuin nyt. Lisäksi tulee uusia nimiä, ja nykyisetkin vastustajat kehittyvät kaiken aikaa, joten kilpailu varmasti kovenee huomattavasti. Ajattelisin silti, että tämäkin petraa vielä luontaisesti aika lailla. Odotellaan siis erittäin suurella mielenkiinnolla tulevaa.”