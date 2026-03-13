Riksun Vaudeville voittoputkessa – "Unelmathan ovat se, mikä näiden kanssa innostaa”

Pudasjärveläinen Lauri Lantto, 77, on ollut mukana raviurheilussa jo puoli vuosisataa. Hän hankki ensimmäisen hevosensa vuonna 1976. Muutamaa vuotta myöhemmin eli 1979 syntyi hänen ensimmäinen oma kasvattinsa. Sen jälkeen hevosia on ollut monia, ja kasvatteja on syntynyt Lanton omien laskujen mukaan yli 40. Tarkkaa lukua hän ei itsekään muista, koska kaikki kasvatit eivät ole syntyneet hänen tai hänen Joen Tallin nimiin vaan osa on esimerkiksi perheenjäsenten nimissä.Jo ennen raveihin hurahtamista Lantto oli toiminut työhevosten kanssa, kuten niin monet muutkin 40-luvulla syntyneet. Hevosinnostustaan ja sen perimmäistä syytä hän ei osaa itsekään selittää.”Se, joka on niistä kiinnostunut, on myös tosi kiinnostunut. Sitä on itse vaikea ymmärtää ja naapurin vielä vaikeampi”, Lantto nauraa. ”Olen sitä mieltä, että sitä synnytään hevosihmiseksi.”Ja kun on syntynyt hevosihmiseksi, on turhaa pyristellä vastaan. Eikä ole tarvekaan..Riksun VaudevilleRuuna, syntynyt 16.5.2019Välähdys – Hovantas 28,8ake, Hovi-AriKasvattaja Riina KeskinenOmistaja Joen TalliValmentaja Antti TupamäkiStartteja 10: 6-0-3, voittosumma, ennätykset 32,4ake ja 30,2ke.Voittanut kaikki kuluvan vuoden kolme starttiaan.Lanton kasvatustoiminta jatkuu edelleen. Suurin osa kasvateista on lämminverisiä, mutta Lantolle rotu ei ole ratkaiseva tekijä; hyvä hevonen on aina hyvä hevonen.”Olen silti sitä mieltä, että suomenhevonen on se suomalainen hevonen. Pikkaisen karsastan näitä Norjan ja Ruotsin kylmäverisiä. Jos sillä aukeaa vastaavasti suomenhevosille pääsy Ruotsin lähtöihin, sitten ymmärrän, että niiden annetaan tulla tänne”, Lantto sanoo.Pitkän linjan raviurheilijan voisi sanoa elävän tällä hetkellä hevosenomistajana uutta kevättä. Siitä pitää huolen kaikki tämän vuoden kolme starttiaan voittanut Riksun Vaudeville. 7-vuotias suomenhevosruuna ei ole Lanton oma kasvatti vaan varsana hankittu.Riksun Vaudevillen kasvattaja Riina Keskinen oli Lantolle jo entuudestaan tuttu. Olihan Lantto ostanut tältä aiemmin Riksun Vaudevillen neljä vuotta vanhemman siskon Riksun Tähden. Se juoksi Lanton omistuksessa Villinmiehen Tammakilvan kakkoseksi syksyllä 2020.Riksun Tähti ei ollut vielä edes startannut, mutta Lantto oli siihen jo niin mieltynyt, että kiinnostus heräsi, kun kuuli sen emän Hovantaksen olevan kantavana Välähdyksestä. Kaupat tehtiin varsan ollessa vielä emänsä mahassa.Riksun Tähti ei ollut ainoa syy hankkia vielä siinä vaiheessa syntymätöntä Riksun Vaudevilleä. Sisarusten emälinjalta on nimittäin tullut tukku loistavia ravureita. Hovantaksen esikoinen on 23 voittoa juossut Syneri ja veli kaksinkertainen ravikuningas Apassi. Samasta emälinjasta polveutuvat lisäksi sellaiset huippunimet kuin Caijus ja Hymyhuuli.”Suku on se, joka ratkaisee, ainakin minulla”, Lantto painottaa. ”Riksun Tähti oli niin miellyttävä hevonen, ja Välähdys oli silloin nouseva tähti. Vaudeville kiinnosti sen vuoksi.”.Riksun Vaudeville syntyi vuonna 2019. Vieroituksen jälkeen se muutti Riina Keskiseltä uusien omistajiensa tilalle Pudasjärvelle. Riksun Tähden Lantto oli opettanut itse ajolle, mutta Vaudevillen hän vei vielä tuolloin Pudasjärvellä valmentaneelle Sanna Loukusalle. Loukusa valmensi hevosta kaikissa sen starteissa aina nelivuotissyksyyn asti, vaikka ruuna käväisi myös lyhyet pätkät Timo Vääräsellä ja Mauri Jaaralla.Riksun Vaudeville aloitti uransa hienosti Loukusan valmennuksesta ja nelivuotiskausi käsitti neljä starttia. Niistä kertyi kaksi voittoa ja kaksi kolmossijaa. Kausi päättyi jo heinäkuussa jalkavaivoihin.”Laskeskelin asiaa siten, että jos näin kaukaa joutuu tiheään käymään klinikalla, se on aikaa vievää ja tulee kalliiksi. Tupamäen Antti on likellä Laukaan klinikkaa ja ammattitaitoa on paljon. Laskutehtävän lopputulos oli, että vein hevosen Tupamäelle”, Lantto muistelee.Seuraavana keväänä Riksun Vaudeville debytoi Tupamäen käsistä. Kauden ensimmäisessä kisassa ruuna paineli silloisen ennätyksensä 32,5ke ja sijoittui kolmanneksi. Seuraavan starttinsa se voitti keulasta.Viime kausi päättyi kuitenkin jo vuoden kolmanteen starttiin, jossa Riksun Vaudeville oli viides. Se on ainoa kerta, kun ruuna on jäänyt totosijojen ulkopuolelle.”Ravi hukkui, koska hevosella oli etupolvissa vähän ahtaumaa polvikanavissa. Se on jo kerran leikattu, eikä sitä ruvettu leikkaamaan uudestaan”, Tupamäki valaisee.Hevosen annettiin toipua rauhassa ja paluu koitti vasta tämän vuoden puolella. Ruuna avasi kautensa helmikuussa tyylikkäällä keulavoitolla ja ennätysajallaan 30,2ke. Sen jälkeen voittosarakkeeseen on merkitty kaksi tolppaa lisää..En suoraan sanottuna pitänyt sitä erikoisena hevosena, kun se opetettiin ajolle. Tuntui, että ei tästä tule siskonsa veroista hevosta.Riksun Vaudevillen menestys on yllättänyt Lauri Lanton..Vuoden ensimmäinen tappio näytti viimeksi jo hyvin todennäköiseltä, kun Riksun Vaudeville laukkasi kiihdytyksessä ensimmäisen kerran urallaan. Se jäi selvästi muusta porukasta, mutta kulki sen jälkeen viimeiset 1700 metriä 27,1-vauhtia ja ehti vielä hallittuun voittoon.”Jotenkin se lähti aika rauhakseen, eikä ravi ollut ihan satkua. Sitten tuli vähän hölmökin laukka. En yhtään pruuvannut sitä, koska Killerillä oli tosi kova rata. Ei ollut sellaista vetoa siihen alkuun, niin tuli laukka. Se saattoi vähän moittia sitä rataa. Matkalla se ravasi tosi hyvin”, Tupamäki sanoo ja jatkaa, etteivät ruunan vauhtivarat yllättäneet häntä.”Se oli oikein rehti esitys. Kyllähän sillä on ollut vauhdit sisällään ja sen arvasi, että sieltä tuollaisia kyytejä löytyy. Se on hyvä piirre hevosessa, että se kantaa maaliin saakka.”Nyt hevosella on edessään muutaman viikon huili. Tupamäki on suunnitellut ilmoittavansa ruunan seuraavan kerran starttiin kuun lopulla. Syy on uraa varjostaneissa jalkavaivoissa.”Viime startti oli kuitenkin aika kova, ja kun rata oli vielä napakka, en halua väkisin ajaa sitä kipeäksi.”Riksun Vaudeville ruunattiin jo 3-vuotiaana, koska oriina ollessaan sen keskittyminen oli ajoittain hyvinkin heikkoa.”Se oli tyypillinen välähdysläinen, hyvin elävä. Luulen, ettei näitäkään saavutuksia olisi, jos se olisi pidetty oriina. Nykyään se on käytökseltään ihan kymppi. Startin jälkeen se kävelee kuin vanhat hevoset, mutta on heti valmis lähtemään kun tarvitsee”, Lantto kertoo.Myöskään treenaaminen ei jaksanut juuri kiinnostaa nuorta Riksun Vaudevilleä. Omistaja muistelee, että hevonen teki kyllä sen mitä pyydettiin, mutta oli melko välinpitämätön ja laiska ajaessa.”En suoraan sanottuna pitänyt sitä erikoisena hevosena, kun se opetettiin ajolle. Tuntui, että ei tästä tule siskonsa veroista hevosta.”.Nyt Lantto on jo kääntynyt sille kannalle, että Vaudevillestä voi tulla vielä Riksun Tähteä parempi hevonen. ”Riksun Tähti oli alusta lähtien sellainen hevonen, joka tuntui siltä, että tästä on pakko tulla jotakin. Se oli luonteeltaan erilainen, mutta molemmilla näillä on juoksijan ominaisuuksia. Vaudevillellä on pehmyt ja kevyt tyyli juosta. Se on pieni hevonen, mutta sillä on ison hevosen liikkeet.”Riksun Vaudevillen kolmen voiton putki on yllättänyt omistajan, vaikka kyvyt ovat olleet tiedossa jo uran alusta alkaen.”Siinä oli kuitenkin pitkä tauko, mutta heti tauon jälkeen se meni hyvin. Se osoittaa, että sillä on kilpahevosen aineenvaihdunta ja hengityselimet, kun se meni pitkän tauon jälkeen ensimmäisessä startissa ja talvikelillä 30,2 täyden matkan voltin. Se kertoo, että sillä on aika paljon kapasiteettia.”Hevosen kapasiteetista myös Tupamäki on samaa mieltä.”Jos terveenä pysyy, kyllä se kahlaa aika pian itsensä enintään 30 000 euroa tienanneiden 75-lähtöihin. Ei ne paljon kovempaa mene vielä niissä sarjoissa.”Jalkavaivat ovat kuitenkin Lanton takaraivossa, ja vuodet lajin parissa ovat opettaneet hänelle, että tilanteet voivat muuttua nopeasti. Siksi hän suhtautuu tulevaisuuteen realistisesti.”Hevosurheilu on riskialtista. Kun saa hyvän hevosen, se ei säästä itseään, mikä tuo mukanaan suuren mahdollisuuden erilaisiin vaivoihin.”Ripaus realismia on aina paikallaan, mutta haaveitakin pitää olla. Lantto päätyykin kuin ympyrän sulkeakseen paljastamaan kenties itselleenkin, mikä raviurheilussa ja hevosissa kiinnostaa.”Kyllähän hevosmies aina maalailee suuria. Unelmathan ovat se, mikä näiden kanssa innostaa.”.Kevyellä laitollaRiksun Vaudeville on osoitus siitä, että hevosen saa kuntoon monella konstilla.Riksun Vaudevillen uraa ovat varjostaneet jalkavaivat. Niiden vuoksi se on kilpaillut vain 10 kertaa, vaikka ikää on jo seitsemän vuotta..Sillä ei ollut koko talvena oikeastaan kuin putkireki perässä, mikä on köykäinen vetää.Jalkavaivat tulee huomioida Riksun Vaudevilleä treenatessa.Nyt vaivat tuntuvat jääneen ainakin toistaiseksi historiaan, mutta ne tulee ottaa huomioon treenejä suunnitellessa.”Sellaista tasapainoilua se on, että kotona ei kauheasti ajeta juosten. Jospa se olisi sellainen lääke, että kestäisi paremmin kilpailla. Sillä ei ollut koko talvena oikeastaan kuin putkireki perässä, mikä on köykäinen vetää, melkeinpä kevyempi kuin kärryt. Emäntä (Heidi Nurmi) on pääasiassa ajanut sillä hissukseen ja pitkiä lenkkejä”, valmentaja Antti Tupamäki avaa Vaudevillen talven treeniohjelmaa.Omistaja Lauri Lantto kertoo hevosen olleen nuorena erittäin laiska treenaaja, ja sitä se on edelleen, jos se treenaa yksin.”Mutta eipä se haittaa mitään, koska se syttyy oikeaan aikaan. Ja porukassa se on tosi virkeä, jos haluaisi juosten ajaa.”Tulokset ovat nähtävissä tilastoista: kolme peräkkäistä voittoa. Viime kerran laukasta huolimatta Riksun Vaudeville ravaa nyt hyvin ja on muutenkin hienossa kunnossa. Valmentaja on kuitenkin eniten yllättynyt siitä, että hevosesta on kuoriutunut voitontahtoinen kilpailija.”Se on muuttunut sillä tavalla jännästi, että aiemmin se ei tehnyt juurikaan eroa muihin. Nyt se on löytänyt lisää kilpailuviettiä ja menee aika rehdisti. Nyt se tosissaan haluaa voittaa ja mennä.”