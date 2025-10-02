V.G. Voitto puolustaa mestaruuttaan lauantain PM-kilpailussa

Seppo Suurosen valmentama ja Grönfors Training Oy:n omistama V.G. Voitto arvottiin kasiradalle, mikä ei laukkariskin näkökulmasta ole välttämättä lainkaan huono paikka.Lähtökohdat lauantain 30 000 arvoiseen PM-jahtiin ovat asetelmista huolimatta otolliset. Kaksinkertainen ravikuningas ja hallitseva Pohjoismaiden mestari on hävinnyt laukattoman juoksun edellisen kerran lähes neljä vuotta sitten Porin Satakunta-ajossa nelivuotiaana, jolloin Pro jäi pitkältä pakilta ohittamatta.Nyt alla on tappiostartti Erilo-juoksusta, jossa V.G. Voitto laukkasi yllättäen 700 metriä ennen maalia. Se lensi viimeiset 400 metriä peräti 16,6-vauhtia ja nousi vielä jo karussa olleen kärjen tuntumaan.”Hevonen oli hyvä. Sen jälkeen harjoituksissa kaikki on mennyt niin kuin pitää”, Suuronen kommentoi tiistaina.Färjestadissa johtavan rinnalta urheasti taistellut Grislefaksen G.L. vaikuttaa paperilla V.G. Voiton kovimmalta vastustajalta. Ihan parhaat kylmäverihaastajat, Brenne Borken ja Tangen Bork, puuttuvat viivalta.Suuronen ei ole tutustunut vastustajiin.”Maanantaina tytöt sanoivat, että meille tuli kasirata, sieltä päästetään kilpaa”, Suuronen toteaa. ”En ole yhtään ehtinyt psyykkaamaan lähtöä. V.G. Voitolla on kaikki kunnossa, se tieto riittää minulle.”Valmentaja ei tapansa mukaan lähde povaamaan, onko Pohjoismaiden mestaruuden uusiminen kuinka todennäköistä.”Yritetään laittaa tosissaan kampoihin kaikille. Normaalilla kaavalla mennään kohti Turkua, ajetaan ihan tavalliset viimeistelyt. Ei muuteta varustuksessakaan mitään. Olen hyvillä fiiliksillä, kun hevonen on suorittanut niin mukavasti”, Suuronen päättää.