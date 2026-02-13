Viekas ja voimakas – Pikkukavaljeeri ei lähde Voimaeläincupiin vain seuranpitäjäksi

Sisarusparven toiseksi vanhin on toistaiseksi menestynein, yli 140 000 euron ansioihin yltänyt Pikkukahveli. Kun muistelee sen askellusta ja persoonaa, niin jotain yhtymäkohtia voi löytää Pikkukavaljeerin kanssa.Molempien kohdalla voi ainakin hyvällä syyllä sanoa, että kun rytmi on kohdallaan, maisema vaihtuu. Ja vastaavasti, kun biorytmit eivät ole stemmanneet, se on näyttäytynyt radalla tavalla tai toisella.Pikkukavaljeeri on ehtinyt jo alku-uralla paljastaa molemmat puolensa. Hevosella oli rahaa vain reilut 5000 euroa, kun se polki Mikkelissä täyden matkan ryhmän 26,0-vauhtia läpi. Sitä ennen se oli ehtinyt voittaa neljästi, eikä valiovauhti pätkällä ole ollut Pikkukavaljeerille mikään ongelma.Haasteitakin on ollut. Kaviouralla on tullut esiin hevosen jännittyneisyys, jonka myötä ajatus on aika ajoin harhaillut. Lopulta eteen tuli niin isoja mutkia, että kasvattajat ja omistajat, Tuomas ja Jorma Huttunen, kokivat viime kesän päätteeksi järkeväksi pyytää apua Hannu Hietaselta.Pikkukavaljeeri oli juossut kilpailunsa sen verran etäällä Laihialta katsottuna, ettei tuleva valmentaja ollut seurannut oikeastaan lainkaan hevosen juoksuja. Se ei kuitenkaan ollut syynä, miksi yhteistyö ei alkanut vielä kesän päätteeksi.”Siinä taisi olla vielä heinähommat kesken ja tallissa muutenkin ruuhkaa, joten en heti pystynyt ottamaan uutta hevosta talliin. Sovittiin, että kokeilevat uudestaan vähän myöhemmin, ja sitten yhteistyö lähti liikkeelle”, Hietanen aloittaa.Ensivaikutelma kertoo usein paljon. Kun ruuna tuli talliin ja sen kanssa päästiin ensimmäisille treenilenkeille, Hietaselle tuli makea vesi kielen päälle. Pikkuvarauksella tosin.”Pikkukavaljeeri oli käteen heti hieno hevonen. Sen tuntuinen, että tällä pärjätään varmasti, jos saadaan ruuna vain pysymään raiteillaan. Haasteetkin tulivat selväksi”, Hietanen aloittaa..PikkukavaljeeriSyntynyt 31.5.2018Emä Rillan Kuva, isä FransKasvattajat ja omistajat:Tuomas ja Jorma HuttunenNykyinen valmentaja: Hannu HietanenUralla startteja 23 totosijoin 7-0-4, rahaa 11 640 euroaMukana lauantaina Voimaeläin Cupin finaalissa.Suomenhevonen vaatii aikaa ja toistoja, joten töitä lähdettiin tekemään pidemmän tähtäimen suunnitelmalla. Ensimmäisestä takapakista ei ole ollut Laihialla tapana lyödä hanskoja tiskiin.”Näytti se metkunsa, ja yhden kerran se on yrittänyt pujahtaa radalta pois”, Hietanen kertoo. ”Hevosta oli ajettu Vieremällä paljon yksin, ja ideana oli saada sille kerta toisensa jälkeen treeniä porukassa. Se on ajan kanssa suopunut hyvin porukkaan mukaan. Tarkkana pitää tietysti olla, mutta Pikkukavaljeeri on mennyt pitkän aikaa hyvin.”Laihialla ei turvauduta haastavien hevosten kanssa poppaskonsteihin, vaan uuden tulokkaan ominaisuuksien mukaan lähdetään rakentamaan mahdollisimman täysipainoista tulevaisuutta.”Pikkukavaljeeri on juossut oikeastaan kaikki treenilenkit toisten takana useamman hevosen porukassa. Rutiini on tuonut molemmin puolin luottamusta. Varustemuutoksia hevoselle ei olla tehty. Yritettiin saada perusasiat tutuiksi ja kuntoon.”Marraskuussa oli aika ilmoittaa hevonen koelähtöön. Sinne hevonen oli Vieremän startin jälkeen määrätty, kun se laukan päätteeksi kääntyi radan ulkolaitaan.Koelähtö sujui moitteetta, joten oli aika aloittaa uusi ura Hietasen valmennuksesta. Se käynnistyi kolmossijalla joulukuussa ja jatkui voitolla joulun alla. Sen jälkeen tauluun tuli kirjaimia. Epäonnistumisista huolimatta Voimaeläin Cupin karsinnan alla Hietasesta huokui luotto hevoseen.”Luotan siihen, että ravia päästään”, Hietanen kommentoi Hevosurheilun ennakkohaastattelussa.Valmentaja ei puhunut palturia. Pikkukavaljeeri jyräsi 3. ulkoa reilun kierroksen kirillä voimia uhkuen ykköseksi, ja tuli pito päällä maaliin.”Se oli karsinnassa oikein erityisen hyvä, meno oli rytmikästä ja helppoa. Varaa jäi paljon, ja suoritus oli ihan parasta, mitä Pikkukavaljeeri on näyttänyt. Hevonen selvitti myös ensimmäisen kaarteen hienosti ravilla, vaikka hetken aikaa oli ahdasta”, Hietanen kiittelee.Heti seuraavana päivänä Pikkukavaljeeri juoksi Seinäjoella, mutta Turkuun verrattuna meno ei ollut yhtä lennokasta.”Jos hevonen oli Turussa turhankin paineissaan, Seinäjoella se ei pystynyt näyttämään parastaan. Sille laitettiin huput, mutta ei tasaisuus siitä johtunut. Pitkät kuljetukset ja kova pakkanen saattoi olla syynä siihen, että hevonen oli startissa oikealla ohjalla. Muutoin on koko ajan jäänyt kuva, että varastossa on vielä hurjasti enemmän näytettävää, kuin mitä ollaan päästy katsomaan.”.Tuleva lauantai tarjoaa mahdollisuuden taistella Voimaeläin Cupin muhkeasta 6000 euron ykköspalkinnosta. Hannu Hietanen lähtee hakemaan ehjää ja hyvää suoritusta ilman yksittäisen startin tuomaa painetta menestyä. Tärkeintä olisi saada hevosen kyvyt täysimääräisesti esille pitkällä aikavälillä.”Kotioloissa hevonen on useimmiten loistavan tuntuinen. Lämmittelyssä se menee vielä rennosti, mutta starteissa on tiettyä jännittyneisyyttä. Siksi potentiaalia on paljon parempaan, kun ajatellaan Turun finaalia pidemmälle”, Hietanen pohtii.Karsinnassa olosuhteet olivat ruunalle oikein sopivat, vaikka talviaika ei sinällään ole paras mahdollinen.”Pikkukavaljeeri on selvittänyt hokkikengän siihen nähden hyvin, että se lyhytrunkoinen varreltaan, ja sitä kautta aavistuksen ahdasliikkeinen hevonen. Ruunalla on ollut talvella rautakengät ympäriinsä. Pitävä alusta on sille ehdottomasti paras”, Hietanen analysoi.Kun lumi sulaa maasta, ja hevonen saa vielä lisää rutiinia ja itseluottamusta, voidaan ruunalta nähdä vielä paljon lennokkaampaa menoa. Valmentaja odottaakin täydellistä päivää mielenkiinnolla.”Pikkukavaljeeri pääsee silloin tosi kovaa. Kun vielä ainakin edestä päästään ottamaan kengät pois ja hevosen voi päästää menolleen, sitten alkaa tapahtua. Silloin ei ainakaan homma jää vauhdeista kiinni”, Hietanen makustelee..Tällaiseen aikaan tarvitaan lähtöjä, jotka kannustavat tulemaan vähän leveämmältä alueelta paikan päälle.Hannu Hietanen.Kun palataan tulevaan lauantaihin, Voimaeläin Cup on Hannu Hietasen mukaan kilpailu, jonka puolesta ammattivalmentajan ja hevosenomistajan on helppo liputtaa. Kotitallilta tulee Turkuun matkaa reilut 300 kilometriä, mutta reissu on mielekästä tehdä kahteen kertaan.”Ehdottomasti hyvä kilpailu”, Hietanen tiivistää. ”Tällaiseen aikaan tarvitaan lähtöjä, jotka kannustavat tulemaan vähän leveämmältä alueelta paikan päälle. Karsinnassa oli 2000 euron ykköspalkinto, ja se antaa nousevalle hevoselle mahdollisuuden kahteen hyvään starttiin. Valmentajan näkökulmasta tietää jo ilmoittaessa, että lähtö kerää riittävästi hevosia.”Seinäjoen 4. tammikuuta ravit peruttiin lopulta pakkasen vuoksi, mutta ne olisivat olleet järjestettyinäkin seitsemän lähdön tynkäravit. Kun sarjoja perutaan, se on valmentajan näkökulmasta hankala kierre.”Juuri silloin taisi mennä kaksi suomenhevosten sarjaa peruutukseen. Seinäjoella ei ole tavannut sellaista käydä. Siihen hetkeen oli tiiviisti raveja, pakkaset tulivat samaan syssyyn ja sitten jos on vielä jotain tautia talleilla päällä, silloin hevosia ei tahdo riittää. Monta asiaa vaikutti, mutta onhan se hankala tilanne niille, joilla oli lähtöihin tähdätty”, Hietanen pohtii.Hannu Hietanen toivoo, että työ Pikkukavaljeerin kanssa jatkuu Turun Toto75-kierroksen jälkeen jouhevasti. Ruunalla on tallissa kaverina lupaavia nelivuotiaita ja vielä nuorempia varsoja. Valmentaja toteaa pilke silmäkulmassa, että Pikkukavaljeeri sopii hyvin joukkoon.”Jos kaikilla olisi samanlaisia haasteita kuin Pikkukavaljeerilla, niin se ei olisi paras mahdollinen juttu”, Hietanen nauraa. ”Optimitilanne olisi tietysti sellainen, että talliin tulisi aina valmis hevonen, joka piirtää radalla mutkattomasti. Se ei tietenkään ole mahdollista. Vaikka ajat ovat haasteelliset, hevosia on tarjottu koko ajan mukavasti. Siinä mielessä tilanne on tallilla vakaa”, Hietanen päättää..Huttusen ja Hietasen yhteistyön hedelmäTuomas ja Jorma Huttunen ovat kasvattaneet ja omistavat Pikkukavaljeerin, joka monen mutkan kautta on päässyt näyttämään parasta osaamistaan.Pikkukavaljeerin matka Vieremältä Laihialle alkoi viime syksynä kahdella puhelinsoitolla.”Etsin Heppa-järjestelmästä Hannu Hietasen numeron, ja soitin hänelle. Tuolloin tallissa ei ollut tilaa, ja hän pyysi palaamaan asiaan kuukauden päästä. Näin tein, jonka jälkeen Pikkukavaljeeri siirtyi Laihialle valmennukseen. Hietasen maine oli kiirinyt Vieremälle, mutta en tuntenut häntä entuudestaan millään tavalla. Ensin pohdittiin kotona, että kelpaako hevonen enää mihinkään ja kannattaako sillä edes yrittää. Osoite oli meille selvä”, Tuomas Huttunen kommentoi..Hietasen maine oli kiirinyt Vieremälle, mutta en tuntenut häntä entuudestaan millään tavalla.Tuomas Huttunen.Pikkukavaljeeri ei ole mikään ongelmavarsa, vaikka kirjaimellisesti mutkia onkin ollut matkassa. Kotona hevonen on Tuomas Huttusen mukaan ollut aina täydellinen herrasmies. Ravi on tullut kuin koneesta, mutta kisapaikalla hevonen on jännittänyt.Myös tallialue on viehättänyt, mikä nähtiin Kajaanissa startti 2. elokuuta vuonna 2023. Pikkukavaljeeri oli päässyt pakilta tulevan ravikuningattaren Jockas Ritan selkään, josta se kuitenkin kampesi 900 metriä ennen maalia suoraan talliportille ja teki lopulta 360 asteen piruetin.”Juoksijalta se on tuntunut koko ajan, mutta Kajaanin jälkeen oli pakko ottaa aikalisä. Ongelmat rupesivat kasaantumaan. Hevoselle tuli myöhemmin ruokatorven tukos, jota hoidettiin Viikin eläinsairaalassa asti. Puoli vuotta menin aamulla varovasti tallille, kun ei voinut tietää, onko kaikki kunnossa. Sen jälkeen päästiin voiton puolelle”, Huttunen kertoo.Radoille palaamisen jälkeen keskittyminen herpaantui uudelleen, ja hevonen päätettiin ruunata.”Se olisi tietysti pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmin, mutta sitä ei täydellisen luonteen vuoksi tehty. Ruunauksen jälkeen tuli ajatus, että joku toinen voisi kokeilla hevosta. Haluttiin antaa mahdollisuus. Yhteistyö Hannu Hietasen kanssa on sujunut hienosti. Ollaan yritetty häiritä mahdollisimman vähän ja annettu työrauha”, Huttunen nauraa.”Nyt koputetaan puuta. Pikkukavaljeeri menee hienolla tyylillä, ja vaikuttaa iloiselta. Toivomme ruunalle vain terveitä päiviä”, Huttunen päättää.