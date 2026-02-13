Ville Koivisto pääsi kokeilemaan Pikkukavaljeerin ohjia muutaman kerran. Hannu Hietanen on valmentanut hevosta syksystä saakka.
Ville Koivisto pääsi kokeilemaan Pikkukavaljeerin ohjia muutaman kerran. Hannu Hietanen on valmentanut hevosta syksystä saakka.Kuva: Kirsi Kantokoski
Viekas ja voimakas – Pikkukavaljeeri ei lähde Voimaeläincupiin vain seuranpitäjäksi

Rillan Kuva pyöräytti siitoksessa 13 varsaa, ja Voimaeläin Cupin finaalissa juokseva Pikkukavaljeeri on niistä toiseksi nuorin.
Hannu Hietanen
Pikkukavaljeeri
Tuomas Huttunen

