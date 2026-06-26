Vilkkeen Villi juoksee vahvassa voittoputkessa – "Ravurin lahjat huokuvat"

Nyt Vilkkeen Villillä on kasassa jo kuusi peräkkäistä voittoa, joista viimeisin tuli juhannuksena Härmän Powerparkista.Taustajoukoista osaomistaja Aku Okkolin, valmentaja Teemu Okkolin ja kasvattaja Harri Westman kertovat nopean ja kyvykkään oriin matkasta kylmäverilähtöjen voittokoneeksi..Vilkkeen Villi numeroina9Vilkkeen Villi on juossut kuusivuotiskaudellaan jo yhdeksän voittoa, joista kuusi on tullut peräkkäin. Samalla se on koko maamme voitokkain hevonen kuluneen vuoden ajalta. Koko uralta Vilkkeen Villin voittosaldo on 33 ajetun startin jälkeen 15.22,5On Vilkkeen Villin ennätys. Se syntyi toukokuussa Porissa ajetussa Toto75-lähdössä, kun ori voitti suosikkina ylivoimatyyliin. Hevonen tienasi kyseisestä voitosta 4000 euroa.52 250Euromäärä, jonka Vilkkeen Villi on tienannut. Voittosummasta reilut 31 000 euroa on kerääntynyt tänä vuonna. Koko uralla ori on tienannut keskimäärin 1583 euroa per startti..3Vilkkeen Villi on kerännyt voittojen lisäksi kolme muuta totosijaa. Näistä kaksi on kakkossijoja ja yksi kolmossija. Edellisen kerran ori on jäänyt totosijojen ulkopuolelle 7. maaliskuuta Teivossa.21Uran laukkaprosentti. Vilkkeen Villi ei enää nykyisin juuri harha-askeliin sorru. 3-vuotiskaudellaan ori laukkasi ensimmäisessä startissaan. Iän ja kokemuksen myötä se on varmistunut, eikä harha-askelia ole sattunut enää sitten viime elokuussa ajetun Oulun divisioonafinaalin jälkeen..Menestys on tiimityötäVilkkeen Villi näytti jo opetusvaiheessa ravurin lahjansa.Vilkkeen Villin voisi ajatella olevan Teemu Okkolinin taidonnäyte oriin oltua opetusvaiheesta alkaen Okkolinin valmennuksessa. Okkolin kuitenkin muistuttaa raviurheilussa tiimityön merkityksestä.”Menestykseen tarvitaan hyvän hevosen lisäksi muutakin. Kiitos koko tallin henkilökunta, omistajat, eläinlääkärit Timo Kristola ja Riina Rekilä sekä hieroja Tuula Pursiainen”, Okkolin kiittelee..Opetusvaiheesta alkaen ori on osannut juosta ja aina halunnut lähteä lenkille, vaikka onkin aika rento poika.Teemu Okkolin Vilkkeen Villistä.Vilkkeen Villillä kilpailtiin nuorena ikäluokkalähdöissä, mutta niissä hevonen ei vielä suuremmin onnistunut. Nyt kuusivuotiskaudella palaset tuntuvat loksahtaneen paikalleen, kun 13 ajetusta startista on 9 voittoa.”Terveys on nyt pysynyt hyvänä ja hevosta on päästy treenaamaan täysipainoisesti. Sillä ei varsanakaan ollut mitään isoja murheita, vain pieniä haasteita. Opetusvaiheesta alkaen ori on osannut juosta ja aina halunnut lähteä lenkille, vaikka onkin aika rento poika”, Okkolin kuvailee.Ravurin lahjat Vilkkeen Villistä huokuvat muun muassa siten, että laukkamerkinnät ovat uralta melko harvassa. Kuusivuotiskaudella laukkoja ei ole tullut lainkaan. Lisäksi starteissa menestymistä avittaa hyvä lähtönopeus, jota Okkolin arvostaa hevosessa ominaisuutena korkealle.Vielä kun omistajan kohdalla lukee Okkolinin pitkäaikaisen hevosenomistajan Petri Lahti-Luopan ja isoveli Aku Okkolinin nimi, tuntuu paketti täydellisyyttä hipovalta.”Luottomiesten kanssa on sujuvaa tehdä yhteistyötä”, Okkolin toteaa..Nimensä mukainenVilkkeen Villin kauppahinnasta ei tarvinnut tinkiä.Vilkkeen Villi on pohjoiskarjalaisen Harri Westmanin kasvatteja, kuten sen emä Vihjeen Vilkekin. Kaupat Heporin pojasta tehtiin jo kesällisenä varsana.”Se oli kahden kuukauden ikäinen, kun Teemu soitti ja kysyi hintaa. Ei hän edes tinkinyt, vaan seuraavana päivänä kaupat olivat valmiit. Se oli hyvin eläväinen varsa ja sieltä nimikin on peräisin. Tuntui, että aina seisoi kahdella jalalla”, Westman muistaa.Westman epäilee Vilkkeen Villin viisi vuotta vanhemman veljen Vilkkeen Velmun herättäneen Okkolinin kiinnostuksen varsasta. Vilkkeen Velmu ansaitsi urallaan Okkolinin treenistä yli 100 000 euron ansiot.”Velmu ja Villi ovat molemmat Heporista. Astutin Heporilla, koska sillä oli älyttömän tyylikkäät liikkeet ja vahvat jalat”, Westman perustelee..Tuntui, että aina seisoi kahdella jalalla.Harri Westman.Vilkkeen Villin tulevaisuuden osalta pitkänlinjan kasvattaja Westman pitää jalkansa tukevasti maassa. Hän ei kerro koskaan haaveilevansa kasvattiensa pääsemisestä esimerkiksi kuninkuus- tai kuningatarkilpailuun.”Haaveilen ja toivon niille vain suotuisia juoksuja ja terveyttä. Kyllä ne silloin näyttävät, mihin asti pystyvät radoilla nousemaan”, Westman kokee.Tämän kauden sarjanousua on ollut kasvattajan mukaan mielenkiintoista seurata.”Kaikki sen startit olen ehdottomasti seurannut, mutta luonnossa en ole hevosta enää nähnyt sen jälkeen, kun se meiltä puolivuotiaana maailmalle lähti”, Westman paljastaa..Onnellinen isoveliAku Okkolin nauttii Vilkkeen Villin menestyksestä.Vilkkeen Villin omistajista suurhevosenomistaja Petri Lahti-Luopan tietävät kaikki, mutta Aku Okkolin on suurelle yleisölle tutunkuuloisesta sukunimestään huolimatta tuntemattomampi hevosenomistaja.”Olin pari vuotta sitten Kaustisella käymässä Petrillä ja silloin teimme kaupat hevosesta. En voi kuvailla itseäni kokeneeksi hevosenomistajaksi, mutta läheltä olen hevosia ja raviurheilua sattuneesta syystä aina seurannut”, Okkolin hymähtää..Nyt Okkolin omistaa osuuden pikkuveljensä Teemun (Okkolin) valmentamasta Vilkkeen Villistä. Oriin kuuden voiton putki saa hänet suorastaan tärisemään onnesta. Kauden yhdeksällä voitollaan hevonen myös on koko maan voitokkain menijä kuluneen vuoden ajalta.”Killerillä ihan oikeasti tärisin, kun sen menestys tuntuu niin mahtavalta. Vilkkeen Villin uran alkutaival näytti jo hyvältä, kunnes tuli ihan pientä takapakkia. Nyt hevonen tuntuu vain petraavan starttien myötä”, Okkolin kertoo.Menestyksestä on mies osaa nauttia, mutta suuria tavoitteita hän ei halua Vilkkeen Villille asettaa. Tarkoitus on edetä päivä ja startti kerrallaan.”Aina haaveilla voi, mutta määrätietoisia tavoitteita en halua asettaa. Toivottavasti tulevaisuuden osalta kaikki vain menee hyvin. Valmennuksesta tai hoidosta se ei ainakaan jää kiinni, kun hevosesta pidetään älyttömän hyvää huolta”, Okkolin sanoo.