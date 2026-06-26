Valmentaja Teemu Okkolin on ohjastanut Vilkkeen Villin uran jokaisen voiton.
Valmentaja Teemu Okkolin on ohjastanut Vilkkeen Villin uran jokaisen voiton.Kuva: Mia Mäki-Maunus
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Vilkkeen Villi juoksee vahvassa voittoputkessa – "Ravurin lahjat huokuvat"

Teemu Okkolinin valmennuksesta läpi uransa kilpaillut Vilkkeen Villi on löytänyt todellisen menojyvän kilpailemiseen kuusivuotiaana. 
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Teemu Okkolin
Vilkkeen Villi
Aku Okkolin
Harri Westman
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