Hiukan parantava Vipinän Vihellys iskee Derbyssä parijonosta

Heikki Mikkonen voitti Derbyn ohjastajana vuonna 2012 setänsä Jaakko Mikkosen valmentamalla Ekolokilla. Nyt hän pääsee tavoittelemaan Derbyn voittoa valmentamallaan Vipinän Vihellyksellä, joka voitti Derbyn karsintalähtönsä tuloksella 26,4a/2140 metriä.”Hevosta on pidetty jo useamman kerran valjaissa karsintalähdön jälkeen, eikä se tunnu lainkaan huonolta”, Mikkonen kommentoi maanantaina.Vastustajista Mikkonen laskee Siirin Toiveen finaalin suosikiksi, sillä Petri Laineen valmennettava on voittanut kauden molemmat starttinsa tyylipuhtaasti. Vipinän Vihellys palasi Derbyn karsintoihin pieneltä hoitotauolta..”Se oli parempi kuin Varsakunkun finaalissa, mutta olisin halunnut sen olevan vieläkin parempi. Tällä aikataululla oria tuskin saadaan hirveästi tuon paremmaksi, muttei se karsinnan jälkeen ole onneksi ainakaan huonommalta tuntunut. Ennemmin hiukan paremmalta”, Mikkonen sanoo.Finaaliin Vipinän Vihellys starttaa radalta kolme. Varustemuutoksia ei tehdä.”Parijonoon yritetään ja lopussa isketään. Toivottavasti muut karsintavoittajat ajavat alussa kilpaa keskenään. Meille olisi iso plussa, jos Siirin Toive ei pääse keulapaikalle. Voisin ajaa finaalin johtavan rinnaltakin, mutta luulen, ettei se juoksupaikka ole meille tarjolla”, Mikkonen pohtii.