Vipinän Vihellys kuuluu suosikki Siirin Toiveen haastajiin 36 000 euron ensipalkinnon jahdissa.
Vipinän Vihellys kuuluu suosikki Siirin Toiveen haastajiin 36 000 euron ensipalkinnon jahdissa.Kuva: Maisa Hyttinen
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Hiukan parantava Vipinän Vihellys iskee Derbyssä parijonosta

Suomenhevosten Derbyssä kolmosradalta aloittava Vipinän Vihellys otti karsintalähdön oikealla tavalla.
Julkaistu
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derby
suomenhevosten Derby
Heikki Mikkonen
Vipinän Vihellys
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